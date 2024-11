Renault donne un aperçu de l’intérieur de ses futures voitures électriques et ça donne envie

Le constructeur français Renault prévoit de faire table rase du passé et veut offrir des intérieurs inédits à ses prochaines voitures, en s’inspirant du concept à l’hydrogène Emblème. Et bonne nouvelle, les boutons physiques devraient rester encore un bon bout de temps !

S’il y a bien un constructeur qui ne chôme pas ces derniers temps, c’est sans aucun doute Renault. Le constructeur au losange multiplie en effet les nouveautés, et n’a pas manqué de faire sensation lors du dernier Mondial de Paris. À cette occasion, nous avions notamment pu monter à bord de sa nouvelle R4 E-Tech.

Des intérieurs plus épurés, mais pas dépouillés

La firme tricolore vient également tout juste de lancer une version plus abordable de sa R5 E-Tech, qui nous avait bluffé lors de notre essai. Mais ce n’est pas tout, car elle avait profité du salon de Paris pour lever le voile sur un concept particulièrement intéressant. Il s’agit du Renault Emblème, qui, contrairement à la R17 Restomod que nous avions pu découvrir, annonce réellement de futurs projets. Outre sa motorisation à hydrogène, que nous pourrions retrouver dans un prochain modèle de série, un autre élément prendra bientôt vie.

Il s’agit de son intérieur, qui devrait fortement inspirer de prochaines autos au sein de la gamme du constructeur basé à Boulogne-Billancourt. C’est en tout cas ce qu’explique son directeur du design, Gilles Vidal. Ce dernier a récemment été interrogé par les journalistes du site britannique Autocar et nous en dit un peu plus à ce sujet. Il explique que le poste de conduite des prochaines Renault électrique devrait changer du tout au tout d’ici trois ans, c’est-à-dire fin 2027 / début 2028, comme on l’a vu sur le concept.

Certains pourraient y voir une ressemblance forte avec l’iCockpit des Peugeot e-3008 et e-5008, et on ne peut pas vraiment les contredire. Cela nous fait également penser à l’intérieur des Lincoln.

Parmi les nouveaux éléments forts de cette prochaine génération de véhicules, l’infodivertissement, qui prendra une place encore plus grande. Ainsi, et comme c’est déjà le cas chez certaines marques, notamment chinoises, une grande dalle numérique qui comprend en fait trois écrans sera installée dans l’habitacle, s’étendant sur toute la largeur de la planche de bord. Cette dernière devrait embarquer la dernière génération du système OpenR Link, qui fait notamment appel à Google (Android) Automotive pour offrir de nombreuses fonctionnalités, comme sur la R5.

Gilles Vidal, l’ancien directeur du style de Peugeot explique que « nous allons apporter des solutions révolutionnaires sur presque tout, y compris le cockpit et l’interaction avec l’utilisateur ». Il souligne que cette nouvelle présentation intérieure devrait offrir de nouvelles opportunités, notamment en termes d’interactions et « d’immersivité ». Mais cela ne veut pas dire pour autant que les intérieurs des futures Renault seront totalement dépouillées, comme chez Tesla par exemple. Car ce n’est pas du tout ce que prévoit le constructeur français.

Encore et toujours des boutons

En effet, Renault ne veut pas pour autant apporter des changements trop radicaux. Et l’une de ses priorités reste alors de conserver de vrais boutons physiques, qui demeurent très appréciés des automobilistes. C’est une très bonne nouvelle, que ce soit pour l’ergonomie et la sécurité, puisque l’on sait que le tout-tactile n’est pas forcément une bonne idée. D’ailleurs, l’organisme de crash-tests EuroNCAP pourrait pénaliser les voitures qui reposent uniquement sur cette technologie et qui font l’impasse sur les boutons.

C’est par exemple le cas de la marque américaine Rivian, qui considère que ces derniers « sont un bug, pas une fonctionnalité ». Une déclaration qui devrait faire voir rouge Gilles Vidal, qui donne un peu plus de détails sur la conception des futurs intérieurs de Renault. Ce dernier explique que « pour la prochaine génération de cockpits, nous devons comprendre ce qui est intelligent à faire [en tant que bouton], compte tenu de l’évolution des voitures et de leur utilisation. Ce qui est intelligent, nous le garderons sous forme de boutons physiques ».

Il estime qu’« il y a de plus en plus de fonctionnalités à l’intérieur des voitures, notre responsabilité est donc de rendre tout cela ultra-intuitif et facile à utiliser ». L’objectif est alors de rendre ses prochaines autos plus simples, avec des écrans mieux pensés et moins de sous-menus. Par ailleurs, la commande vocale devrait aussi jouer un rôle encore plus important, de même que les widgets. Ces derniers s’inspirent des smartphones et peuvent être personnalisés avec les informations importantes pour le conducteur. Enfin, ce dernier sera aussi assisté par l’intelligence artificielle.