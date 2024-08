Mondial de l’Auto 2024 : voici les nouvelles voitures électriques qui y seront présentées

Si le Mondial de l’Automobile a fait grise mine en 2022, l’édition 2024 semble être beaucoup plus intéressante, notamment en termes de voitures électriques. Renault 4 E-Tech, Audi A6 e-tron, Kia EV3… Il y en aura pour tous les goûts. Voici un petit aperçu de ce qui nous attend.

Renault 4 Concept // Source : Renault

C’est devenu une habitude : tous les deux ans, en octobre, se tient le Mondial de l’Automobile – hormis 2020, pour des raisons assez évidentes. Las, loin du 1,461 million de visiteurs venus s’amasser en 2004, l’édition de 2022 fut bien plus triste, avec très peu de stands et une fréquentation limitée à 397 812 entrées.

De quoi craindre une annulation pour l’édition 2024… qui aura finalement lieu, avec même un net regain d’intérêt de la part des constructeurs, qui annoncent en masse leur venue. Une bonne nouvelle, qui devrait se répercuter sur le nombre de nouvelles voitures électriques présentées. Voici ce qui devrait vous y attendre.

Mondial de l’Auto 2024 : où et quand ?

Avant de débuter, un rappel sur les infos pratiques de ce Mondial de l’Automobile 2024. Il se tiendra Porte de Versailles du mardi 15 octobre au dimanche 20 octobre 2024, le lundi 14 étant réservé à la presse (où nous serons, évidemment).

La billetterie est déjà ouverte, et il faudra compter 18 euros pour y accéder la semaine et 22 euros samedi et dimanche (tarif enfants : respectivement 10 et 12 euros). Bref, entamons les choses sérieuses.

Renault : le stand à ne pas rater

Comme en 2022, Renault fera le voyage avec Dacia, Alpine et Mobilize. Et comme en 2022, la marque devrait assurer le show, avec le lancement commercial de la très attendue R5 électrique et de sa sœur survitaminée : l’Alpine A290.

Renault 4 Concept // Source : Renault

Des voitures électriques qu’on connaît déjà, mais Renault devrait aller plus loin avec la première mondiale de la Renault 4 E-Tech. Cette R4 électrique reprend la base de la R5, mais en plus grand, de quoi soigner sa praticité. Elle pourrait même recevoir une transmission intégrale !

Ah, et la Mégane E-Tech devrait recevoir une mise à jour courant 2025. Renault profitera-t-il de l’occasion pour présenter cette MAJ ? Aucune certitude pour le moment.

Mobilize Duo // Source : Mobilize

Dans les autres stands du groupe, Dacia exposera sa nouvelle Spring qu’on connaît déjà, mais Mobilize pourrait (enfin) présenter la version de série de son Duo, le successeur spirituel du Renault Twizy.

Citroën : « Trois nouveautés » encore bien mystérieuses

Du côté des autres marques françaises, Citroën présentera son ë-C3, qui débutera également sa carrière commerciale après de nombreux retards, ainsi que sa version SUV, l’ë-C3 Aircross. Les deux modèles entendent proposer une motorisation électrique pour tous avec des prix serrés, débutant respectivement à 23 300 27 400 euros hors bonus.

Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

Reste que, lors de la présentation du ë-C3 Aircross (où nous étions), Citroën a prévenu : trois autres nouveautés seront présentées au Mondial, sans aller plus loin. Il y a de fortes chances que les versions restylées des ë-C4 et ë-C4 X y soient présentes, mais le troisième modèle reste encore bien secret. Peut-être un inédit ë-C5 Aircross, qui reprendra la plateforme SLTA M du Peugeot E-3008 ?

Peugeot : une moisson assez pauvre

À côté de Renault et Citroën, Peugeot peinera un peu plus à attirer les projecteurs. Certes, la marque présentera son E-5008, son SUV 7 places, mais les nouveautés ne devraient pas se bousculer.

Peugeot E-5008 // Source : Peugeot

À moins que la Peugeot E-408, annoncée depuis des mois mais toujours aux abonnés absents, décide d’y faire son apparition ? Cette berline surélevée reposera sur la base de la E-308, mais pourrait y intégrer des batteries de nouvelles génération signées ACC, de quoi booster quelque peu son autonomie.

DS : l’heure du renouveau ?

La situation devient assez triste pour DS, la marque française premium de Stellantis : ses voitures peinent à se vendre et les nouveautés manquent.

DS Aero Sport Lounge

Ce Mondial 2024 pourrait sonner le retour aux affaires avec une hypothétique présentation du nouveau porte-étendard de la marque, qui reprendrait les grands airs du concept DS Aero Sport Lounge de… 2020. Il devrait dépasser les 700 km d’autonomie grâce à la plateforme STLA M, dans une atmosphère luxueuse.

La DS 4 électrique pourrait elle aussi pointer le bout de son nez. Elle devrait partager sa fiche technique avec la Peugeot E-408, avec des batteries de nouvelle génération. Reste à connaître les prix.

Audi/Volkswagen : des nouveautés récentes

La bonne nouvelle de ce Mondial de l’Auto 2024, c’est le retour des marques allemandes. Audi et Volkswagen, par exemple, ont officialisé leur retour, et y présenteront leurs derniers modèles 100 % électriques.

Audi A6 Avant e-tron / Audi A6 Sportback e-tron

Côté Audi, on retrouvera ainsi le Q6 e-tron, le SUV qui entame la nouvelle ère de la marque dans l’électrique avec sa plateforme PPE, mais aussi les A6 Sportback e-tron et A6 Avant e-tron, tout juste présentées. Enfin, on devrait y découvrir la grosse mise à jour de l’e-tron GT, cousine du Porsche Taycan.

Volkswagen ID. Buzz GTX // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Volkswagen suivra ce même exemple, et présentera ses dernières nouveautés électriques plutôt que des modèles inédits. On y retrouvera ainsi l’ID. Buzz 7 places et GTX, de même que l’ID.7 Tourer ou l’ID.3 GTX.

Skoda : un nouveau SUV électrique en vue

Reste que des nouvelles voitures électriques seront tout de même visibles dans le groupe Volkswagen. Skoda, par exemple, présentera la version de série de son Elroq, un SUV électrique que nous avons déjà pu prendre en main.

Skoda Elroq // Source : Skoda

Ce dernier ira chasser sur les terres des Peugeot e-3008, Volvo EX30 et autre Renault Scénic E-Tech, avec 4,49 m de long et des autonomies allant jusqu’à 560 km.

BMW/Mini : a priori peu de surprises

L’autre géant allemand, BMW, a aussi annoncé sa venue en octobre, de même que Mini – les deux partageront le même stand.

BMW Neue Klasse X // Source : BMW

Si 2025 sera l’année du renouveau de BMW avec l’arrivée de la nouvelle génération de voitures électriques, la Neue Klasse, il est peut-être encore un peu trop tôt pour dévoiler son premier modèle, un SUV. Mais les surprises sont toujours possibles !

Mini Aceman SE // Source : Mini

Quant à Mini, idem : les premières mondiales devraient elles aussi être absentes. On en profitera tout de même pour passer plus de temps devant l’Aceman, un petit SUV 5 portes basé sur la Mini Cooper.

Ford : la nostalgie a du bon

Sur son stand, Ford présentera certes son Explorer, son SUV électrique basé sur une plateforme Volkswagen, mais aussi sa version coupé, le Capri, qui reprend le nom d’un coupé des années 70.

Ford Capri // Source : Ford

Reste que la marque américaine pourrait profiter du Mondial pour présenter une autre voiture électrique, cette fois-ci inédite, et qui reprend elle aussi le nom d’un coupé (cette fois-ci des années 2000) : le Puma Gen-E. Il s’agira d’une version 100 % électrique du petit SUV hybride qui roule déjà dans nos rues, et dont les caractéristiques restent encore bien secrètes.

Kia : un modèle plus accessible

Les coréens feront également le voyage. Du moins Kia, Hyundai n’étant manifestement pas dans les constructeurs annoncés.

Kia EV3 // Source : Kia

Bref, Kia présentera son EV3, un énième SUV compact, qui se démarque par son autonomie dépassant les 600 km, son style original et son tarif contenu aux alentours des 40 000 euros.

Cadillac : un parfum d’Amérique

Surprise ! Cadillac fait son retour en France avec… deux SUV électriques, qui seront donc présentés lors de ce Mondial.

Cadillac Optiq // Source : Cadillac

Le Lyriq est déjà commercialisé aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, mais ce Mondial sera l’occasion de découvrir l’Optiq, une version plus compacte (4,82 mètres tout de même) et plus européenne dans l’âme. Si vous ne pouvez pas attendre, nous sommes déjà partis le voir.

BYD : surprise !

On le sait, les chinois arrivent en France, avec BYD en tête de proue. La marque sera présente à Paris, mais on ignore encore si elle présentera des nouveautés.

BYD Seal 2025 // Source : BYD

En tout cas, le potentiel est là, avec le nouveau Yuan Up, un SUV compact, le Sea Lion, un grand SUV coupé, mais aussi la version mise à jour de la berline Seal. Et pourquoi pas la version européenne de la Seagull, une petite citadine promise aux alentours des 20 000 euros ?

Affiche du Mondial de l’Auto 2024 // Source : Mondial de l’Auto

Vous l’aurez compris, entre les nouveautés annoncées et les probables surprises, ce Mondial 2024 devrait être une belle édition pour les voitures électriques. Une chose est sûre : comptez sur nous pour vous faire vivre cette édition au plus près !