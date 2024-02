Pourquoi la future Renault 4 électrique pourrait faire de l’ombre au Dacia Duster

La Renault 5 E-Tech semble déterminée à être un carton absolu. Mais Renault travaille en parallèle sur toute une gamme de voitures électriques, dont la Renault 4 E-Tech, qui reprendra la base de la R5 électrique. Avec un petit plus : une transmission intégrale serait de la partie, faisant de cette R4 électrique un véritable petit 4x4.

C’est un fait : tout le monde ne parle que de la Renault 5 E-Tech. Ça fait bien longtemps qu’un lancement automobile n’avait pas fait autant de bruit, mais ce n’est pas pour autant que Renault se repose sur ses lauriers.

On le sait, la marque française développe toute une gamme de voitures électriques, et la prochaine se nomme Renault 4 E-Tech. Il s’agira d’une version plus grosse et plus pratique de la R5 électrique, et ses responsables de projet ont confié à Auto Express qu’elle pourrait avoir un équipement assez inédit : une transmission intégrale.

« Un équipement spécifique »

Le média britannique s’est ainsi entretenu avec Frédéric Morelle, le responsable de l’ingénierie de la Renault 5. « La R4 utilisera la même plateforme que la R5, mais la R4 a besoin de l’essieu arrière multibras [qui équipe cette plateforme] pour avoir un équipement spécifique. » Assez mystérieux, mais l’article ne s’arrête pas là.

Auto Express a également parlé à Vittorio d’Arienzo, le responsable de la plateforme AmpR Small sur laquelle reposeront les R5 et R4. Et il est assez clair : « la plateforme est prête pour les quatre roues motrices et oui, nous l’envisagerons à l’avenir », a-t-il ainsi déclaré.

Combinons ces deux annonces, et on peut donc assez sereinement envisager que ces quatre roues motrices arriveront sur la prochaine Renault 4 E-Tech (et pourquoi pas, sur une version encore plus extrême de la R5 sportive, l’Alpine A290).

Comme souvent sur les voitures électriques, un second petit moteur prendra place entre les deux roues arrière pour bénéficier de la transmission intégrale.

Ce qu’on sait de la Renault 4 E-Tech

Voilà un équipement assez inédit pour le segment des petites voitures électriques. L’occasion de faire le tour de ce qu’on sait de cette R4 électrique.

La R4, comme la R5, reprendra donc l’esprit de son aïeule des années 1970, mais largement modernisé. Nous aurons donc une voiture plus grande et plus pratique que la R5, et devrait être le pendant 100 % électrique du Renault Captur, le SUV compact thermique de la marque. Le look devrait s’approcher du concept-car illustré ici, mais évidemment assagi.

Cette Renault 4 reprendra donc la plateforme AmpR Small de la Renault 5, et devrait ainsi accueillir les deux packs de batteries de 40 et 52 kWh. Le poids et le gabarit en hausse devraient cependant se traduire par quelques kilomètres d’autonomie en moins que la R5, qui affiche respectivement 300 et 400 km avec ces batteries.

La planche de bord devrait également être reprise, avec notamment l’écran central tournant sous Google Automotive. Cette Renault 4 E-Tech devrait être présentée quelque part entre fin 2024 et début 2025, pour une commercialisation dans le courant de 2025.

Les tarifs devraient être un peu supérieurs à ceux de la R5 électrique, encore une fois à cause du gabarit supérieur. Une voiture électrique compacte, pratique et 4×4 : de quoi déranger le Dacia Duster, lui aussi disponible en transmission intégrale ?