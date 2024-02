Renault 5 électrique : voici la date de présentation de sa version ultra-performante Alpine

Alors que la très attendue Renault 5 E-Tech électrique sera dévoilée fin février 2024, sa version sportive continue son développement. Développée par Alpine, la division sportive de la marque, cette petite "A290" (puisque c'est son nom) peaufine ses réglages dans le Grand Nord, et en profite pour se dévoiler un peu plus. Avec, notamment, sa date de présentation...

La Renault 5 électrique fait sans nul doute partie du top 3 des voitures électriques les plus attendues de 2024 (et pourtant, il y en aura beaucoup). Même si on commence à bien la connaître, elle ne livrera ses derniers secrets que fin février 2024, à l’occasion du salon de Genève.

Ce qui est (encore plus) intéressant, c’est qu’une version sportive de cette R5, l’Alpine A290, viendra l’épauler dans quelques mois. Là aussi, on en a déjà parlé, mais un communiqué de presse de la marque vient nous préciser quelques détails à l’occasion de tests en Suède.

Une voiture électrique axée sur le plaisir de conduite

Les essais « grand froid » sont un passage obligé pour toute nouvelle voiture, afin de déterminer sa tenue sous des températures bien en dessous de 0°C – un moment d’autant plus important pour une voiture électrique, car toutes ne réagissent pas aussi bien dans ces climats glaciaux.

Pour Alpine, c’est aussi l’occasion de régler le châssis de son A290, qui sera la première voiture électrique de la marque (mais pas la dernière, puisqu’il y en aura six autres). Bien évidemment, l’objectif est de rendre cette citadine aussi joueuse que possible, notamment en termes des réglages du châssis… que des pneumatiques.

Pour cela, un partenariat avec Michelin a été noué, et cette bombinette électrique sera chaussée de pneus spécifiquement dédiés : un pneu hiver (Pilot Alpin 5), un pneu « de tous les jours » visant à réduire la consommation (Pilot Sport EV) et un dernier, spécifiquement dédié à rendre l’Alpine la plus joueuse possible, quitte à rogner sur l’autonomie (Pilot Sport S5).

On en sait plus

Cette virée est également l’occasion d’apprendre quelques nouveaux détails sur cette A290. En termes de look, un épais camouflage empêche de découvrir son style définitif, mais la seconde paire de phares à l’avant, repris des voitures de rallye (et de l’A110, la seule Alpine actuellement en vente), met dans l’ambiance.

Alpine dévoile par contre les dimensions de sa petite sportive : 3,99 m de long, 1,82 m de large, 1,52 m de haut, c’est quelques centimètres de plus en longueur et en largeur que la Renault 5 E-Tech sur laquelle elle se base. Une histoire, encore une fois, de liaison au sol et de tenue de route.

Deuxième nouveauté : le volant ! Chose étonnante, ce dernier embarque des sélecteurs inspirés de la Formule 1 (dans laquelle Alpine est impliqué), avec notamment un sélecteur de l’intensité du frein régénératif (à défaut d’un mode one-pedal) ou d’une fonction « overboost » pour libérer toute la puissance.

Enfin, le communiqué de presse se termine par une dernière chose, capitale : « ces tests grand froid en Suède sont une étape supplémentaire franchie dans le développement de l’A290 qui sera révélée en juin 2024 ». Et vous savez ce qu’il y a, en juin 2024 ? Les 24h du Mans, où Alpine fera son retour dans la catégorie Hypercar.

Une coïncidence qui nous paraît un peu trop grosse pour être sans fondement. On met donc une bille sur le 15 juin, date de la compétition, pour découvrir cette A290 toute nue…