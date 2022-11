Essai du Niu NQi GTS (2022) : l’un des meilleurs rapports qualité-prix des équivalents 125 cc

Les scooters électriques équivalents 125 cc se multiplient, et après de nombreux modèles très performants mais aussi onéreux, une gamme plus abordable commence à pointer le bout de son nez. C’est par exemple le cas du Niu NQi GTS version 2022, qui allie performances correctes et prix abordable, le plaçant comme un petit scooter périurbain de référence. Voici notre test complet.

Le constructeur chinois Niu est l’une des références les plus connues dans le monde des scooters électriques, notamment grâce à son modèle phare, le NQi Sport, qui avait su nous convaincre lors de notre essai. Cependant, la marque est encore peu reconnue dans le domaine des équivalents 125 cc.

Elle travaille toutefois à proposer plus de produits issue de cette gamme, avec notamment le récent MQi GT Evo aux très bonnes performances. La marque avait également sorti le NQi GTS Sport, basé sur le NQi Sport, qui ne nous avait que peu convaincus.

Le constructeur l’a retravaillé et remis au goût du jour avec le NQi GTS version 2022, qui se base toujours sur le modèle 50 cc, mais offre plus de fonctionnalités et des performances améliorées, avec notamment une vitesse de pointe relevée à 80 km/h. Voyons ce qu’il vaut sur la route et au quotidien.

Niu NQi GTS (2022) Fiche technique

Modèle Niu NQi GTS (2022) Cylindrée Équivalent 125 Puissance du moteur 3 kW Couple maximal 42 Nm Nombre d'assistances 3 Technologie de la batterie Li-Ion Autonomie indiquée 100 km Temps de recharge annoncé 360 minutes Batterie amovible Oui Nombre d'emplacements de batteries 2 Poids de la batterie 11 kg Bluetooth Non GPS Non Écran Electronique Oui Poids 269 kilogrammes Dimensions 122,3 x 74 x 189 cm Permis A1 Couleur Noir, Blanc, Gris Prix 4 599 € Fiche produit

Ce test a été effectué à partir d’un modèle prêté par la marque.

Niu NQi GTS (2022) Design

Fidèle aux codes de la marque, le NQi GTS (2022) reprend le design du NQi Sport, avec notamment le phare circulaire à l’avant, les rétroviseurs arrondis, l’espace entre le guidon, la selle et les barres de maintien du passager gris clair apparentes. Le scooter est proposé en gris, noir, ou blanc et rouge, offrant des possibilités de personnalisation assez intéressantes. Les optiques full LED accentuent le côté moderne du deux-roues, tout en offrant une bonne visibilité sur la route.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Malgré un tarif contenu et un format compact de 1 890 x 740 x 1 220 mm, les finitions sont bonnes et les plastiques semblent durables et solides, comme d’habitude avec Niu. Le poids est en revanche assez important, avec 113 kg sur la balance, bien qu’il n’impacte pas négativement la conduite.

Le Niu NQi GTS (2022) offre une position de conduite peu usuelle, à cause de son plancher trop élevé. En effet, l’une des batteries étant située sous celui-ci, Niu n’a pas adapté le scooter aux grands gabarits, ce qui leur vaudra de conduire avec les genoux proches de la poitrine.

L’espace pour les jambes est correct et l’absence de tunnel central est louable : cela permet de transporter un sac entre ses jambes grâce au crochet central. Le passager est quant à lui bien moins confortablement installé, de par l’espace réduit du deux-roues. Il bénéficie ceci dit de barres de maintien stables et suffisamment grandes, ainsi que de repose-pieds escamotables de bonne taille.

Ces derniers sont bien placés, même s’il est possible que les pieds du passager frottent contre les mollets du conducteur pendant la conduite, dépendant encore une fois de la taille de celui-ci.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

L’ergonomie du guidon est bien pensée, avec le contrôle des projecteurs, des clignotants, du klaxon et du limiteur de vitesse à gauche, ainsi que le sélecteur de mode, les warnings et le démarreur à droite. Il n’y a malheureusement pas de marche arrière, même si cela n’est pas forcément nécessaire au vu du petit gabarit du scooter.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Terminons par les rangements et l’espace sous la selle, qui sont bien trop compacts. En effet, l’une des deux batteries étant logée sous la selle, l’espace disponible est quasiment réduit à néant. Il n’est pas possible d’y ranger un casque ou un sac, à moins de ne se déplacer qu’avec une batterie et d’utiliser uniquement celle sous le plancher.

Le NQi GTS (2022) dispose également d’un vide-poche ouvert pour y ranger lunettes, portefeuille ou téléphone, qu’il est possible de recharger grâce au port USB-A.

Niu NQi GTS (2022) Technologies embarquées

Au centre du guidon trône le grand écran de bord, dont l’affichage est complet et personnalisable. Il peut ainsi communiquer la vitesse, la puissance, l’heure, l’autonomie restante en pourcentage et en km, mais aussi plus de détails comme par exemple la distance, la durée et la vitesse moyenne du trajet en cours. Il peut même afficher un graphique reprenant la consommation d’énergie sur le trajet.

Le Niu NQi GTS (2022) propose également une connectivité embarquée. Assortie à l’application, cela permet notamment de localiser le scooter, consulter le niveau de batterie restant et les statistiques des derniers trajets. De la même manière, celle-ci peut envoyer une notification lorsque l’alarme du scooter se déclenche. Elle ne permet toutefois pas de démarrer le scooter à distance, bien qu’il soit possible de le faire avec la télécommande fournie de série avec le scooter.

Niu NQi GTS (2022) Conduite

Le Niu NQi GTS (2022) propose 3 modes de conduite : E-Save, Dynamic et Sport. Le premier est surtout utile en ville, tandis que le second bride légèrement les accélérations et l’allure jusqu’à 65 km/h, offrant un bon compromis entre vitesse et sobriété. Enfin, le mode Sport permet d’atteindre jusqu’à 83 km/h au compteur, ce qui est suffisant pour le périphérique parisien. Bien sûr, le moteur Bosch de 4600 W placé sur le moyeu de la roue arrière ne délivre pas des performances hors du commun, mais elles sont très satisfaisantes pour des déplacements périurbains.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La taille compacte et le faible encombrement du NQi GTS (2022) le rendent maniable et facilitent les déplacements en interfile, notamment grâce à sa forme svelte et ses rétroviseurs qui ne dépassent que très peu. Ceux-ci offrent toutefois une visibilité très limitée, en particulier sur voie rapide, et il conviendra de tourner la tête avant de changer de voie.

Les suspensions sont bonnes, assorties à une selle bien rembourrée, lui conférant un avantage non négligeable sur les pavés et les nids de poule. Sur voie rapide, le scooter offre une bonne tenue de route et aucune vibration intempestive ne se fait ressentir. Toutefois, l’absence de bulle signifie que vous prendrez le vent en pleine face : il faudra donc en faire installer une si vous comptez les fréquenter souvent.

Une fois le trajet terminé, le deux-roues est très facile à garer et se manœuvre facilement. Le manque de marche arrière est toutefois regrettable, car malgré son petit gabarit, le scooter dépasse tout le même les 110 kg.

Niu NQi GTS (2022) Autonomie et recharge

Le Niu NQi GTS (2022) est proposé en deux versions, la première disposant de deux batteries de 60V et 26 Ah, offrant une autonomie théorique de 100 km, et une autre avec des batteries de 60V et 20 Ah, allant jusqu’à 130 km, pour un surcoût de 1 100 euros, qui ne paraît absolument pas justifié. Peu importe le modèle choisi, une batterie est logée sous le plancher et l’autre sous la selle.

Nous avons pour notre part essayé la version avec les batteries de 26 Ah et avons mesuré l’autonomie réelle à environ 70 km en mode mixte. Bien que ce chiffre reste correct, l’autonomie est quelque peu surestimée par la marque et il sera peut-être nécessaire de le recharger plus fréquemment que prévu.

Quant à la recharge des accumulateurs, Niu ne semble pas avoir retenu la leçon du MQi GT Evo, et il faudra donc toujours sortir les batteries individuellement et les brancher à un coupleur pour les recharger simultanément, ce qui occupe beaucoup d’espace au sol et reste relativement bruyant, puisque le chargeur n’est pas silencieux. Les accumulateurs pèsent 11 kg chacun et sont équipés d’une poignée, ce qui les rend simples à transporter.

La recharge des deux batteries prend environ cinq à six heures, ce qui est assez classique pour une recharge sur prise domestique. Fort heureusement, il est possible de brancher directement le scooter à une prise 220V, ce qui évite de sortir les batteries et de le brancher sur une borne si besoin.

Enfin, malgré le fait qu’une application soit disponible, celle-ci ne propose pas d’agir sur les heures ou la puissance de charge, mais permet toutefois de consulter l’état du remplissage des accumulateurs.

Niu NQi GTS (2022) Prix et disponibilité

Le Niu NQi GTS version 2022 est affiché à 4 899 euros, ce qui le place parmi les équivalents 125 cc parmi les plus abordables du marché avec le Yadea C1S Pro. Il bénéficie en outre d’un bonus écologique national de 390 euros, abaissant son prix final à 4 509 euros, ce qui reste accessible pour un équivalent 125 cc.

Pour ce prix, le deux-roues est bien équipé et dispose notamment de série d’un écran couleur et d’une connectivité 4G associée à une application, ce qui est rare à ce niveau de prix. On regrette toutefois l’absence de bulle de série et éventuellement d’un top-case, ce qui aurait été appréciable, mais on ne peut pas trop en demander à ce niveau de prix.