Notre sélection des meilleurs scooters 125 cc à acheter en 2022

Le secteur des scooters électriques ne se contente pas seulement de la ville. Les équivalents 125 cc peuvent aussi vous permettre de partir à l'aventure. Voici notre sélection des meilleurs scooters 125 cc.

Les meilleurs scooters électriques 125 cc

C’est la catégorie reine des scooters électriques. Les équivalents 125 cc sont des véhicules plus grands, plus puissants et plus performants que ceux habituellement destinés à la ville. Bien entendu, tout cela a des conséquences sur le prix d’achat des scooters.

À mi-chemin entre la moto électrique et le scooter, ce type de véhicules est idéal pour le citadin et le périurbain, notamment pour ne pas subir les embouteillages et gagner du temps. À l’inverse des scooters électriques 50 cc, ils ne sont pas bridés en matière de vitesse. Il est tout de même nécessaire d’être prudent, en effet, les 125 cc sont un réel investissement. Nous vous recommandons de trouver un traceur GPS au sein de notre sélection pour protéger au mieux votre scooter.

Si malgré tout, vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre sélection à venir, notre guide d’achat des meilleurs scooters électriques est à votre disposition. Si vous êtes à la recherche d’un produit non motorisé, les vélos électriques constituent une belle alternative.

Silence S01 Plus Le meilleur scooter 125 cc

9 /10

Sa conduite agréable Une excellente autonomie

De l'espace de rangement

Le constructeur espagnol Silence est à la conquête du marché des scooters européens. Son Silence S01 Plus est tout simplement le meilleur scooter 125 cc disponible à l’heure actuelle. Cela commence par un look aux lignes futuristes, mais surtout des finitions irréprochables. Assez imposant sans l’être trop, le scooter est capable d’accueillir un passager supplémentaire sans que celui-ci ne se contorsionne.

Pour ce qui est de la conduite, le S01 Plus est un modèle très performant. Il abat le 0 à 50 km/h en 2,8 secondes. Trois modes de conduite sont aussi mises à votre disposition : Eco, City et Sport. Selon votre situation, il est possible de maximiser l’autonomie ou bien d’atteindre les 110 km/h en quelques instants grâce à un apport de puissance.

L’engin se révèle très maniable même si le véhicule reste imposant. Au niveau de la batterie, celle-ci pèse 40 kg, mais est aisément transportable grâce à un système de roulettes et un manche télescopique. Elle intègre un transformateur qui vous permettra de la recharger sur n’importe quelle prise secteur. Vous devez compter sur 6 à 8 heures pour que celle-ci soit à 100 %.

Le prix affiché du Silence S01 Plus est de 8 290 euros en dehors du bonus écologique prévu. Une tranche de prix élevée mais qui reste néanmoins cohérente au vu des prestations fournies. Le S01 Plus est le meilleur scooter 125 cc que nous puissions vous recommander en ce moment.

Si vous souhaitez vous laisser tenter : lisez notre test complet du scooter électrique.

Vitesse maximale : 110 km/h

: 110 km/h Autonomie : jusqu’à 133 kilomètres

: jusqu’à 133 kilomètres Recharge complète : 6 heures (sur une borne de recharge)

: 6 heures (sur une borne de recharge) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 8290 euros



Super Soco CPx Un scooter accessible

Sur le marché des scooters électriques, la marque Super Soco est bien représentée avec une gamme très variée. Le CPx est un modèle aux nombreux atouts pour un prix accessible. Cet équivalent 125 cc se présente comme un modèle aux lignes sportives mais qui ne fait pas de concessions niveau confort, et ce aussi bien pour le conducteur que pour son passager.

La grosse force du Super Soco CPx réside dans sa batterie. La version avec deux accumulateurs est en mesure de vous offrir jusqu’à 140 kilomètres d’autonomie. Les batteries sont assez simples à transporter et se rechargent en trois heures sur secteur. Même les modes de conduite mis en place permettent d’économiser de l’énergie.

Sur la route, la tenue est irréprochable, le scooter électrique offre une conduite confortable, mais pas sans défauts. Au contraire de ce que laisse à penser son design, le Super Soco CPx n’est pas des plus sportifs avec une accélération qui manque cruellement de punch. Pour ceux à la recherche de confort, le scooter est par contre idéal.

Pour ce qui est de la version proposée, nous vous conseillons d’investir dans celle à deux batteries, affichée à 5 590 euros. Le tarif de départ est sinon à 3 890 euros. C’est un excellent véhicule pour ceux qui ont un usage plutôt urbain.

Notre test complet du Super Soco CPx est disponible à la lecture pour apprendre plus d’éléments à son propos.

Vitesse maximale : 90 km/h

: 90 km/h Autonomie : jusqu’à 150 kilomètres

: jusqu’à 150 kilomètres Recharge complète : 4 heures (sur une borne de recharge)

: 4 heures (sur une borne de recharge) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 3 890 euros

Pink Fly Le plus véloce

7 /10 Fiche produit Voir le test 0 ¤ Le confort d'assise

Le confort d'assise Une sacrée vitesse

Une sacrée vitesse Son autonomie La batterie non amovible

Dans les équivalents 125 cc, certaines marques tentent de jouer la carte de la performance. C’est le cas du Pink Fly qui joue sa carte dès la construction. Le scooter électrique arbore des lignes sportives et un design de caractère. Il s’agit d’un véhicule assez long, capable d’accueillir deux personnes sans souci. Les finitions sont bonnes, même si tout n’est pas parfait.

C’est surtout la conduite qui est attendue sur ce véhicule. En l’occurrence lorsque le scooter est chargé à 100 %, le Pink Fly se révèle assez féroce, capable de vous proposer un boost vous faisant monter à 85 km/h en mode Eco ! Vous devrez vous montrer prudent face aux radars mais aussi aux voitures. En effet, impossible de vous faufiler entre, si la route vient à s’encombrer.

Si la batterie commence à faiblir, les performances du scooter chutent en conséquence. Et au contraire de la plupart des autres modèles, la batterie mise en place dans le Pink Fly n’est tout simplement pas amovible… Il est donc nécessaire de trouver des endroits appropriés avec une prise 220 V classique et 6 heures d’attente. L’autonomie proposée est de 145 km. Attention donc de bien prévoir votre trajet.

En termes de prix, le Pink Fly est commercialisé à 7 990 euros hors bonus écologiques. Si vous souhaitez en apprendre plus, notre test complet du scooter électrique est disponible.

Vitesse maximale : 130 km/h

: 130 km/h Autonomie : jusqu’à 170 kilomètres

: jusqu’à 170 kilomètres Recharge complète : 6 heures (sur une borne de recharge)

: 6 heures (sur une borne de recharge) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 7 990 euros



NIU MQI GT Evo Parfait pour la ville

Au sein du marché des scooters électriques, la marque NIU est connue pour ses excellents scooters 50 cc mais s’aventure aussi sur le terrain des 125 cc. Ce MQI GT Evo présente tous les atouts du constructeur dont le phare LED circulaire placé à l’avant du véhicule. Les finitions sont bonnes mais l’ergonomie générale est parfois discutable. On actionne des boutons sans le vouloir et même la béquille centrale est de moins bonne qualité que celle de ses concurrents.

Le MQI GT Evo est livré avec une connexion 4G embarquée et un récepteur GPS. Avec l’application NIU, vous pouvez localiser le scooter, consulter l’état de la batterie ou bien même regarder les statistiques des derniers trajets. En matière d’autonomie, le véhicule contient deux batteries qui offrent 75 km d’autonomie. Un chargeur plutôt encombrant est fourni.

Pour ce qui est de la conduite, le MQI GT Evo est dynamique. Les départs sont agressifs et le mode Sport offre une pointe de vitesse assez impressionnante, lui permettant d’atteindre les 100 km/h. Au cœur de l’agglomération comme sur le périphérique, le scooter offre de bonnes performances.

En termes de prix, le NIU MQI GT Evo est affiché à 4 999 euros hors bonus écologique. Il est encore bien équipé et offre des prestations satisfaisantes.

Notre test complet du scooter électrique 125 cc est accessible à la lecture pour en apprendre plus.

Vitesse maximale : 100 km/h

: 100 km/h Autonomie : jusqu’à 150 kilomètres

: jusqu’à 150 kilomètres Recharge complète : 4 heures (sur une borne de recharge)

: 4 heures (sur une borne de recharge) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 4 990 euros

Seat MO eScooter 125 Le véhicule grand public

7 /10 Fiche produit Voir le test 0 ¤ Des rangements spacieux

Des rangements spacieux Stable à haute vitesse

Stable à haute vitesse La batterie amovible Assez difficile à trouver

La firme espagnole, déjà connue pour ses voitures électriques et thermiques, s’essaie aussi aux scooters. Avec le MO eScooter 125, c’est tout simplement une version retravaillée du Silence S01 qui se présente sous vos yeux. Elle bénéficie d’une bonne construction, malgré l’absence d’une bulle sur notre version d’essai.

Surtout, la batterie dispose d’une capacité de 5,6 kWh, ce qui offre au scooter une endurance de 137 kilomètres. Il est possible, grâce à un système de roulettes, de la déplacer aisément pour la charger. Ses 41 kg vous empêcheront cependant de pouvoir la porter. En recharge, compter 6 à 8 heures sur secteur pour qu’elle atteigne les 100 %.

La conduite est agréable, avec de bonnes performances sur route. Le passage de 0 à 50 km/h s’effectue en 3,9 secondes et la progression de la vitesse est bonne. Vous pourrez monter jusqu’à 95 km/h. Enfin, trois modes de conduites sont disponibles en fonction de vos besoins. On regrettera toutefois l’absence d’ABS qui aurait eu toute sa place pour aider le scooter à tenis la route en cas de chaussée humide.

En termes de prix, le Seat MO eScooter 125 est affiché au tarif de 6 700 euros en dehors du bonus écologique. Il coche toutes les cases du bon scooter électrique 125 cc si jamais vous êtes tentés de faire l’investissement.

Notre test complet du Seat MO eScooter 125 est disponible à la lecture.

Vitesse maximale : 95 km/h

: 95 km/h Autonomie : jusqu’à 137 kilomètres

: jusqu’à 137 kilomètres Recharge complète : 6 heures (sur une borne de recharge)

: 6 heures (sur une borne de recharge) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 6 700 euros



BMW CE 04 Le nec plus ultra

Fiche produit Voir le test 0 ¤ Le design futuriste

Le design futuriste Son adaptation de conduite

Son adaptation de conduite Très endurant Trop cher

BMW avait déjà impressionné le marché avec son C Evolution et désire maintenant asseoir sa domination avec ce nouveau modèle. Le CE 04 donne dans un design futuriste avec un aspect très ramassé. Cette architecture très particulière permet un plus grand confort, que ce soit pour le conducteur ou bien pour son passager, de manière à ce qu’ils n’aient aucune sensation d’inconfort.

Malgré sa construction atypique, vous n’avez aucun souci lors de votre installation. Pour ce qui est de la conduite, la prise en guidon est assurée grâce à un centre de gravité très bas. Le 0 à 50 km/h, atteint en 2,6 secondes, confirme des accélérations foudroyantes et une vivacité de tous les instants en dehors de la ville. La pointe de vitesse s’affiche à 120 km/h, mais les différents modes de conduite offrent aussi de bonnes performances en ville.

Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie dispose d’une capacité de 8,5 wKh. Elle permet ainsi de tenir 130 kilomètres, surtout en utilisant les modes adéquats. Côté charge, il vous suffit de 4h20 pour être à 100 %. Il est toutefois nécessaire de faire attention, car avec les 55 kg affichés, une solution amovible n’est pas possible.

Le scooter électrique se paie au prix fort, avec un tarif affiché à 12 150 euros. Même si l’équipement de série est de haut niveau, ce n’est pas suffisant pour en profiter pleinement. Avec la charge rapide, vous devez ajouter au minimum 1 240 euros. Il n’en reste pas moins que la BMW CE 04 est l’un des meilleurs scooters pour les personnes vivant en banlieue.

La lecture de notre test du scooter électrique est vivement recommandée si vous êtes intéressés.

Vitesse maximale : 95 km/h

: 95 km/h Autonomie : jusqu’à 100 kilomètres

: jusqu’à 100 kilomètres Recharge complète : 1 h 10 (sur une borne de recharge)

: 1 h 10 (sur une borne de recharge) Passager à l’arrière : oui

: oui Prix : 6 700 euros



Comment choisir un scooter électrique 125 cc ?

Quel permis de conduire pour un scooter électrique 125 cc ?

Afin de pouvoir conduire de tels véhicules, la législation française est naturellement très spécifique. Il est possible de l’obtenir en formation initiale, ou bien en équivalence. Dans ce dernier cas, il est nécessaire d’être en possession au minimum d’un permis A1. Pour l’obtenir, quelques conditions sont à remplir : il faut avoir le permis B depuis au moins deux ans, plus de 16 ans et compléter cela par une formation de 7 heures dans une moto-école. Ces formations sont organisées sur une seule journée et coûtent environ 300 euros.

Si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez aussi le passer directement. Il faut alors passer le code motocyclette et l’épreuve pratique de conduite.

Quelles sont les aides financières possibles ?

Comme la plupart des véhicules électriques, les scooters bénéficient d’aides à l’achat et de divers bonus :

pour une puissance de moins de 2 kW : 100 euros dans la limite de 20 % du prix d’achat

pour une puissance de 2 kW ou plus : 900 euros dans la limite de 27 % du prix d’achat

Outre cette prime nationale, des aides locales peuvent s’appliquer. Vous pouvez ainsi toucher 400 euros de bonus à la mairie de Paris, et 200 euros de celle de Nice.

Pour les professionnels, des offres plus intéressantes existent, mais elles dépendent de votre situation précise.

