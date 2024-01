Essai du Murtas MX2 : l’un des meilleurs rapports qualité-prix des scooters électriques 125 cc

Avec sa nouvelle gamme de scooters électriques, la jeune marque française Murtas propose des deux-roues bien pensés, puissants et à un prix contenu. Durant notre test du Murtas MX2, nous avons été séduits par les efforts des concepteurs pour en faire un deux-roues confortable, utile et agréable au quotidien. Après une semaine d'essai, voici notre verdict sur ce nouveau venu, qui risque de faire beaucoup parler de lui.

Il y a encore peu de temps, choisir un scooter électrique équivalent 125cc était relativement facile, tellement le choix était limité. En effet, le BMW C-Evolution était l’un des premiers deux-roues électriques dignes de ce nom et rares étaient ceux qui parvenaient à rivaliser avec. Depuis, le marché a grandement évolué, avec l’arrivée de nouvelles références en la matière, à savoir le Silence S01+ et le fameux BMW CE 04, mais aussi les Nerva EXE et Segway E300SE que nous avons récemment testé et qui ont su nous convaincre. Bien que ces modèles soient particulièrement recommandables, ils sont réservés aux budgets conséquents, hormis le Segway qui offre un excellent rapport qualité prix.

La jeune marque française Murtas vient de lancer deux nouveaux modèles, les MX1 et MX2, offrant une proposition très complète pour un tarif particulièrement accessible, puisque le premier se négocie à 4990 euros, tandis que le MX2 coûte 5990 euros, pour une autonomie et des performances significativement supérieures. Les deux modèles sont quasi identiques, mis à part la présence d’une seconde batterie sur le MX2, ainsi que de composants légèrement différents, ce qui lui confère une supériorité en termes de vitesse maximale et d’accélération par rapport au MX1.

Nous focaliserons notre essai sur le MX2, qui offre ici le meilleur rapport qualité-prix des deux modèles, pour une différence de prix contenue. Voici votre test.

Fiche technique

Modèle Murtas MX2 Dimensions 210 cm x 70 cm x 140 cm Puissance du moteur 11 kW Couple maximal 180 Nm Nombre d'assistances 3 Technologie de la batterie Li-Ion Autonomie annoncée 200 km Temps de recharge annoncé 300 min Batterie amovible Oui Nombre d'emplacements de batteries 2 Poids de la batterie 15 kg Bluetooth Oui GPS Inconnu Écran électronique Oui Permis A1 Couleur Noir, Rouge Fiche produit

Ce test a été effectué à partir d’un modèle prêté par la marque.

Un design sportif couplé à un confort raffiné

Le Murtas MX2 se distingue par son apparence racée et sportive. Les formes sont angulaires et musclées et le choix de couleurs, limité au rouge ou noir, accentue cette sensation de sportivité. La face avant est imposante, occupée principalement par les optiques LED, elles aussi très angulaires. Celles-ci sont surplombées par des aérateurs noirs aux formes travaillées, affirmant l’aspect musclé du deux-roues. Plus bas, les grandes jantes de 16 pouces sont surmontées de grands garde-boues, donnant un côté massif à l’ensemble.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le profil du scooter est également racé, notamment grâce aux spoilers avant gris qui semblent pointer vers l’avant. Cette forme est reprise par les éléments sous la selle, qui contribuent encore à ce sentiment de sportivité. Le deux-roue est élancé, avec des dimensions globales de 210 x 70 x 140 cm et sa selle se prolonge sur la longueur de la roue et se termine par un porte-plateau intégré, facilitant l’installation d’un top-case. On retrouve les optiques arrière sous forme de ligne en dessous, soulignant le côté moderne et futuriste de l’engin.

Le MX2 est assez grand pour accueillir deux adultes sans encombre. La selle se compose d’ailleurs de deux parties : celle à l’arrière peut être retirée pour installer un grand coffre. Le passager bénéficie de repose-pieds escamotables, placés suffisamment en arrière pour ne pas frotter contre les mollets du conducteur, ainsi que de barres de maintien intégrées.

Le conducteur bénéficie quant à lui d’une position confortable et relevée. L’espace pour les jambes et les pieds est amplement suffisant, et les bras se positionnent naturellement pour atteindre les commandes. Celles-ci sont relativement classiques, avec sur la droite les modes de conduite, les warnings et le contacteur de démarrage. À gauche, on retrouve les clignotants, le commutateur des feux, le klaxon et la marche arrière.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Malheureusement, l’espace sous la selle est plus que limité, puisque les deux batteries sont volumineuses. Il reste possible d’en retirer une, mais cela reste insuffisant pour y stocker un casque, et il est préférable de garder les deux accumulateurs connectés. Pour palier à ce manque d’espace, le MX2 dispose d’un crochet à l’avant, permettant de transporter un sac entre les jambes, ainsi qu’un vide poche ouvert doté d’un port USB-A pour la recharge.

Terminons cette section par la qualité des finitions et des alignements, qui sont très bonnes, malgré le prix accessible. Les matériaux semblent durables et robustes et le MX2 inspire confiance. Cette sensation est renforcée par le poids de l’engin, affichant 126 kg sur la balance, batteries comprises.

Des technologies de pointe

Murtas a bien compris l’intérêt des technologies embarquées et en a bardé le MX2. Ce dernier propose un grand écran central couleur, qui reste d’ailleurs lisible même en plein soleil. Il affiche des informations complètes, à savoir la vitesse, le niveau et voltage des batteries, une estimation de l’autonomie restante, l’odomètre et un compteur et l’heure.

Si nous devions pinailler, nous pourrions lui reprocher l’absence d’indication de température extérieure, mais le MX2 se fait vite pardonner puisque son écran peut afficher les instructions de navigation en lien avec votre mobile. Celles-ci sont pour l’instant limitées à des flèches et au nom des rues, mais la marque travaille sur une vraie navigation par cartographie qui devrait être disponible prochainement via une mise à jour OTA.

En plus de cet écran, le MX2 propose également une application compagnon permettant de géolocaliser le scooter, accéder à l’état des batteries et de gérer différentes options, comme l’alarme. L’offre technologique est donc très complète, même si le démarrage se fait uniquement en utilisant la clé.

Un agrément de conduite exemplaire

Passons maintenant aux choses sérieuses, en regardant de plus près la conduite du MX2. Celui-ci propose trois mode de conduite, offrant chacun des accélérations et des vitesses maximales différentes. Le premier le limite à 50 km/h avec des reprises et accélérations timides : il convient pour une conduite urbaine, mais peut se montrer trop faible en cas de besoin immédiat de puissance.

Le mode 2 est quant à lui adapté à une utilisation mixte, que ce soit en ville mais aussi sur voie rapide, comme par exemple le périphérique parisien. La vitesse est bridée à 80 km/h et les accélérations sont équilibrées, avec des reprises suffisantes, sans pour autant que les performances ne soient décoiffantes.

Enfin, le mode 3 permet de tirer profit de la pleine puissance du moteur de 4 000 W, développant jusqu’à 11 000 W en pic afin d’atteindre une vitesse maximale de 115 km/h. En mode 3, les accélérations et les reprises sont franches et puissantes et permettent de s’amuser et de profiter pleinement de la puissance du moteur électrique, abattant le 0 à 50 km/h en 3,9 secondes.

Le freinage est également bon, grâce aux double freins à disque et au freinage CBS. Malheureusement, Murtas a préféré désactiver le freinage régénératif pour éviter une latence dans les reprises. C’est pourtant dommage, car le scooter ne bénéficie pas de cet agrément propre aux véhicules électriques, pourtant très appréciable et sécuritaire, sans parler du fait qu’il recharge les batteries en roulant. Si nous devions pinailler, nous pourrions également évoquer l’absence d’ABS, mais il faut savoir rester raisonnable à ce niveau de prix.

Au-delà des performances, le Murtas MX2 offre un excellent agrément de conduite. La position haute offre une excellente visibilité et les suspensions souples sont parmi les plus confortables du marché, gommant avec brio les imperfections de la chaussée. Cette sensation est accentuée par l’épaisseur des mousses et la taille de la selle, qui rendent les trajets confortables aussi bien pour le conducteur que le passager.

Le scooter est également agréable à manier, notamment dans les courbes et sur les ronds-points, négociant avec précision les virages sans risque de frottement, grâce à la garde au sol généreuse. Les rétroviseurs sont également excellents, non seulement grâce à leur très bonne visibilité, mais aussi leur position, qui permet de se faufiler sans encombre entre les voitures.

Enfin, le stationnement du MX2 est facilité, à la fois grâce à sa maniabilité aisée, mais aussi à la marche arrière intégrée, qui ne nécessite pas de rester appuyé sur le bouton. De plus, les doubles béquilles latérales simplifient le stationnement dans des conditions étroites pour un arrêt rapide, tandis que la béquille centrale offre une très bonne stabilité.

Une autonomie excellente mais une recharge à revoir

En utilisant le mode le plus économe, Murtas promet une autonomie allant jusqu’à 200 km avec les deux batteries. Dans les faits, ce chiffre reste difficile à atteindre, mais reste toutefois réaliste pour une conduite douce et exclusivement urbaine. Pour un usage mixte, les chiffres tournent plutôt autour de 140 km, ce qui reste excellent. Le mode le plus sportif, quant à lui, suffit pour parcourir environ 90 km, soit plus que la moyenne du marché pour un parcours autoroutier.

Le scooter propose également la recharge rapide, avec un passage de 0 à 100 % pour les deux accumulateurs de 72v 18Ah en environ cinq heures. Malheureusement, le chargeur est assez volumineux puisque le transformateur n’est pas intégré aux batteries. Par ailleurs, celui-ci est assez bruyant et ne convient pas vraiment à une utilisation dans un studio, par exemple. Enfin, il ne permet malheureusement pas de recharger les deux batteries au même temps si celles-ci sont retirées.

Chaque batterie pèse 15 kg, ce qui est dans la moyenne du marché, les rendant assez simples à retirer et à manipuler. En revanche, il faut prendre soin de les débrancher et reconnecter manuellement, alors qu’un système d’enfichage aurait été plus judicieux. Heureusement, le deux-roues dispose d’une prise de recharge directe, située entre les jambes du conducteur, ce qui évite d’avoir à retirer les batteries et surtout de pouvoir les recharger simultanément.

Toutefois, l’emplacement de la prise implique de devoir laisser le chargeur traîner, au risque que celui-ci soit débranché ou volé, limitant ainsi la possibilité de recharge en public.

Enfin, malgré les paramètres avancés de l’application, il n’est pas possible de définir des heures de recharge spécifiques par rapport aux heures creuses, ce qui aurait été appréciable pour limiter la facture d’électricité.

Prix et disponibilité

Les Murtas MX1 et MX2 sont disponibles à partir de 4 990 euros pour le premier et 5 990 pour le second. Au vu des performances et de l’autonomie supérieures du MX2, l’achat de celui-ci est préférable, sachant qu’il n’est pas possible d’ajouter simplement un accumulateur supplémentaire sur le MX1 pour le transformer en MX2.

Quel que soit le modèle, les deux versions bénéficient d’un bonus écologique national de 720 euros, les rendant particulièrement attractifs. Ils sont également bien équipés, avec une double béquille latérale de série, une alarme et une connectivité cellulaire incluse pendant deux ans.

À ce tarif et avec ce niveau de prestations, le MX2 offre un des meilleurs rapports qualité-prix de sa catégorie, en faisant un 125cc électrique de choix.