Sur le marché des voitures électriques, trouver celle qui offrira le meilleur compromis entre le tarif proposé et l'autonomie théorique n'est pas nécessairement chose aisée. Nous avons donc sélectionné quelques références qui sortent du lot, pour vous aider à définir celle qui sera faite pour vous.

Le top 3 des meilleures voitures électriques au rapport autonomie/prix

Le nerf de la guerre de la voiture électrique se décompose souvent en deux points : le prix et l’autonomie. En effet, les critères secondaires que sont le design, la capacité de charge rapide ou encore l’espace à bord apparaissent moins importants pour une majorité d’acheteurs potentiels.

Nous avons donc sélectionné les véhicules qui proposent à ce jour un rapport prix/autonomie au niveau de ce qu’il se fait de mieux sur le marché, pour vous aider à définir la voiture électrique parfaite pour vous. Sans plus attendre, examinons les références qui vous permettront de parcourir le plus de kilomètres à moindre coût, grâce à la recharge à domicile.

Précisons qu’on parle d’autonomie WLTP, c’est-à-dire mixte. Si vous empruntez souvent l’autoroute, il ne faudra pas compter sur cette autonomie comme nous l’avons vu dans notre dossier sur les voitures les plus rapides sur les longues distances.

MG MG4 Un rapport prix/prestations excellent

Celle qui s’est illustrée comme la plus intéressante des voitures électriques sur le plan du rapport qualité/prix est la MG MG4. Grâce à son prix intéressant et ses prestations assez impressionnantes, le modèle parvient à rivaliser sans problèmes avec des véhicules parfois 15 000 euros plus chers.

Ainsi, nous avons pu éprouver l’endurance du modèle avec la batterie à 64 kWh sur de longs trajets. Celle-ci est parvenue à d’excellents résultats au global, malgré l’absence d’un planificateur d’itinéraire. Même la version avec 51 kWh parvient à endurer des distances conséquentes. Notez aussi une charge de 10 à 80 % s’effectuant en seulement 35 minutes.

Avec un prix de départ à 28 990 euros (hors bonus écologique de 7 000 euros), cette voiture électrique est la plus attractive sur le plan du rapport qualité/prix en 2023, au regard des prestations offertes ainsi que de son autonomie. Rien d’étonnant donc à ce que la MG MG4 fasse partie des 70 voitures électriques les plus vendues en France en 2022. Si vous souhaitez en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture de notre essai.



au meilleur prix ? Où acheter La MG MG4 au meilleur prix ?

Pour ceux à la recherche d’un autre type de véhicule du constructeur, la MG ZS EV est une bonne candidate en la matière comme notre essai l’indique. Si vous vous demandez ce que représente une autonomie de 400 km sur autoroute, nous avons la réponse sur un Paris – Marseille. Nous avons aussi plusieurs comparatifs entre la MG ZS EV et d’autres références du marché à votre disposition :



au meilleur prix ? Où acheter La MG ZS EV (2021) au meilleur prix ?

Tesla Model Y Propulsion (2022) La Tesla pensée pour la famille

L’arrivée de la Tesla Model Y Propulsion chamboule le marché des SUV électriques, étant donné que le prix de départ est affiché aujourd’hui à 49 990 euros. Le bonus écologique actuel permet de ramener le prix à payer à 47 990 euros, ce qui est tout de même élevé compte tenu de l’autonomie WLTP affichée à 455 kilomètres au maximum. La Model Y reste plus intéressante que la Model 3 actuellement.

Toutefois, comme il est d’usage avec les véhicules de la firme d’Elon Musk, les grands trajets seront une formalité avec la Tesla Model Y Propulsion. Le réseau de Superchargeurs de la marque sera là pour permettre de traverser l’Europe sans souci, et si cela ne suffit pas, les réseaux tiers sont également accessibles sans problème.

Le volume de coffre gigantesque de 854 litres à l’arrière en fait un véhicule de choix pour les familles souhaitant transporter une quantité conséquente d’affaires, et l’Autopilot reste à ce jour la référence des assistances à la conduite. Une option de conduite autonome est également proposée, mais il vaut mieux ne pas dépenser votre argent dedans tant elle est limitée sur le vieux continent.

Enfin, l’efficience du groupe motopropulseur de Tesla est remarquable, puisqu’avec une batterie de 60 kWh seulement, le constructeur annonce une autonomie de plus de 455 kilomètres, ce que d’autres n’arrivent à atteindre qu’avec une batterie sensiblement plus grosse.

Nous avons quelques comparatifs entre la Tesla Model Y et d’autres références du marché à votre disposition :

Tesla Model Y // Source : Frandroid L’intérieur de la Tesla Model Y // Source : Frandroid

Prix : à partir de 49 990 euros

: à partir de 49 990 euros Autonomie WLTP : 430 à 455 kilomètres

: 430 à 455 kilomètres Capacité de batterie : 60 kWh

Pour en apprendre davantage sur la Tesla Model Y, n’hésitez pas à lire notre test complet de la version Grande Autonomie.



au meilleur prix ? Où acheter La Tesla Model Y Propulsion (2022) au meilleur prix ?

Kia EV6 La championne de la charge rapide

Kia avait frappé fort avec l’introduction de son EV6 basée sur une batterie 800 volts, en faisant alors l’une des championnes de la charge rapide. Initialement disponible uniquement avec une batterie de grosse capacité, et donc plus onéreuse, elle est désormais proposée en version d’entrée de gamme à 47 990 euros avec une batterie de 58 kWh.

En négociant rapidement avec le concessionnaire, il est possible de faire tomber le prix sous les 47 000 euros pour bénéficier du bonus et ainsi avoir un tarif final de moins de 41 000 euros.

Ainsi, l’autonomie en cycle WLTP est affichée à 394 kilomètres, mais il convient de garder à l’esprit que la Kia EV6 charge vite, très vite. Il ne faut en effet que 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie, ce qui permet d’effectuer de longs trajets sans avoir besoin de longues pauses pour recharger.

En outre, le design extérieur novateur qui semble tout droit sorti d’un concept-car ne laisse pas indifférent : la Kia EV6 se démarque nettement du reste du paysage automobile. Lors de notre essai de la Kia EV6, nous avions particulièrement apprécié son habitabilité en plus des capacités de charge rapide, mais la dotation de série nous avait laissés sur notre faim.

Voici des comparatifs qui pourraient vous intéresser entre la Kia EV6 et d’autres voitures électriques :

Kia EV6 GT // Source : Kia Kia EV6 GT // Source : Kia

Prix : à partir de 47 990 euros

: à partir de 47 990 euros Autonomie WLTP : 394 kilomètres

: 394 kilomètres Capacité de batterie : 58 kWh



au meilleur prix ? Où acheter La Kia EV6 au meilleur prix ?

Volvo XC40 Recharge (2023) Une valeur sûre

Lors de sa sortie en 2021, la Volvo XC40 Recharge était un bon SUV électrique malgré un petit manque en termes d’autonomie. Avec une version nommée « Extended Range » vous avez un moteur de 252 chevaux et une batterie de 82 kWh. Sur le papier, l’autonomie WLTP du véhicule est de 573 kilomètres pour le XC40.

Leurs prix de départ sont surtout très attractifs. Par exemple, le Volvo XC40 Recharge Extended Range affiche un ticket d’entrée à 46 990 euros, sans compter le bonus écologique minimal de 5000 euros (voire 7000 euros selon vos revenus). Pendant notre essai du véhicule, celui-ci s’était distingué par une recharge rapide 150 kW permettant de faire le 10 à 80 % d’autonomie en 40 minutes.

La voiture électrique se dote aussi de belles technologies embarquées facilitant la conduite. On peut seulement regretter des consommations un peu élevées aussi bien dans le paysage urbain qu’en réseau secondaire. Notre essai complet de la Volvo XC40 Recharge est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Prix : à partir de 46 990 euros

: à partir de 46 990 euros Autonomie WLTP : 573 kilomètres

: 573 kilomètres Capacité de batterie : 82 kWh



au meilleur prix ? Où acheter La Volvo XC40 Recharge (2023) au meilleur prix ?

Hyundai Ioniq 6 La rivale de la Tesla Model 3 Grande Autonomie

Avec cette nouvelle berline, Hyundai frappe fort sur le marché en proposant une alternative redoutable à la Tesla Model 3. Tout d’abord, sur le plan du design avec une allure très sportive et luxueuse. Surtout, la voiture électrique joue sur le terrain du constructeur américain grâce à une consommation maîtrisée. C’est l’une des meilleures voitures électriques sur le plan du rapport autonomie / prix.

Cela passe par une belle autonomie WLTP théorique de 614 km, soit proche des 626 km de la Model 3 Grande Autonomie. Vous avez aussi droit à une consommation estimée à 14,2 kWh/100 km. Grâce à des batteries de 77 et 82 kWh. Lors de notre essai, nous avons pu constater la maîtrise de la voiture sur ce domaine. Bien entendu, sur autoroute la consommation a tendance à grimper, mais l’ensemble général est bon. Grâce à une charge ultra rapide permettant de réaliser le 10 à 80 % en 18 minutes.

On peut regretter deux choses sur la Hyundai Ioniq 6. Tout d’abord parce que la voiture électrique souffre d’une absence de compatibilité avec le réseau de Superchargeurs Tesla. Ensuite à cause d’un planificateur d’itinéraire présent, mais assez peu fiable. Toutefois en termes de prix, sa version de base est vendue à 52 200 euros. Elle tient tête à la Model 3 Autonomie mais vous devrez faire quelques concessions. Lisez notre essai de la Hyundai Ioniq 6 sur Frandroid pour vous en convaincre.

Prix : à partir de 52 200 euros

: à partir de 52 200 euros Autonomie WLTP : 614 kilomètres

: 614 kilomètres Capacité de batterie : 77 kWh



au meilleur prix ? Où acheter La Hyundai Ioniq 6 au meilleur prix ?

Cupra Born La grande gagnante

Cupra a mis un coup de pied dans la fourmilière avec sa nouvelle version de la Cupra Born dotée d’une batterie XL de 77 kWh. En effet, pour un prix catalogue de 46 500 euros, ce sont 550 kilomètres d’autonomie WLTP qui sont annoncés, un record pour un véhicule de ce tarif.

Le bonus écologique de 6 000 euros permet d’ailleurs de faire passer le prix à payer pour le client final à 40 500 euros, ce qui représente un rapport prix – autonomie exceptionnel à ce jour. En outre, le véhicule saura se démarquer par son design extérieur plutôt réussi et novateur, tout en conservant une silhouette proche de sa cousine technique, la Volkswagen ID.3.

Les performances sont tout à fait correctes pour un tel véhicule, puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 7 secondes. Au niveau de la charge rapide, le constructeur annonce 35 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie, avec une puissance maximale acceptée de 170 kW.

Tout cela permet à la Cupra Born VZ de se détacher du reste du marché, en étant la seule voiture électrique éligible au bonus écologique maximal offrant une autonomie supérieure à 500 km. Nous avions testé la Cupra Born dotée de la plus petite batterie de 58 kWh, et avions été convaincus par son comportement routier. Attention toutefois à l’ergonomie des menus et à la qualité de l’écran central, qui laisse encore à désirer.

Nous avons comparé la Cupra Born à la Volkswagen ID.3 si vous hésitez entre les deux voitures.

Source : C Cupra Born VZ XL La Cupra Born en charge

Prix : à partir de 46 500 euros

: à partir de 46 500 euros Autonomie WLTP : 550 kilomètres

: 550 kilomètres Capacité de batterie : 77 kWh



au meilleur prix ? Où acheter La Cupra Born au meilleur prix ?

Renault Mégane E-Tech (2021) L'électrique française la plus aboutie

Pourquoi ne pas regarder du côté des Françaises ? La Renault Megane E-Tech, sortie à la fin de l’année 2021. La nouvelle électrique de Renault n’est pas tout à fait un SUV : il s’agit plutôt d’un mélange entre une compacte et un crossover. L’intérieur respire la qualité, et quant aux performances, attendez-vous à un 0 à 100 km/h en 7,4 secondes et une vitesse maximale de 160 km/h.

Qui de l’autonomie, justement ? Pour profiter d’une performance satisfaisante, il vous faudra obligatoirement choisir l’option de la grosse batterie, c’est-à-dire passer du 40 kWh du modèle de base à celle de 60 kWh. Cette dernière offre, couplée au moteur de 130 chevaux, une jolie autonomie de 470 kilomètres WLTP au maximum. En choisissant un moteur boosté de 220 chevaux, on tombe à 450 kilomètres, ce qui reste honnête. Le modèle EV60 est clairement indispensable, car c’est aussi lui qui vous fournira un chargeur pouvant grimper jusqu’à 135 kW en continu. Cela permet de récupérer 300 kilomètres d’autonomie en 30 minutes.

Nous avions pu tester le modèle haut de gamme, donc le modèle EV60 « Super Charge Techno » doté d’une batterie de 60 kWh, d’une autonomie de 450 kilomètres WLTP et de 220 chevaux. La facture était de 43 200 euros, hors bonus.

VERSION ICONIC – GRIS RAFALE

Prix : à partir de 35 200 euros (modèle EV40)

: à partir de 35 200 euros (modèle EV40) Autonomie WLTP : 470 kilomètres (modèle EV60 avec moteur de 130 chevaux)

: 470 kilomètres (modèle EV60 avec moteur de 130 chevaux) Capacité de batterie : 60 kWh



au meilleur prix ? Où acheter La Renault Mégane E-Tech (2021) au meilleur prix ?

Tableau récapitulatif

Voici dans ce tableau récapitulatif la liste des cinq voitures électriques dotées du meilleur rapport autonomie/prix.

Conclusion

[table id=2308 /]

Le marché des véhicules électriques est en constante évolution, et les constructeurs ne cessent de s’adapter aux demandes des clients. Avoir en tête l’autonomie permise par une voiture électrique est primordial, et celles qui permettent d’aller le plus loin possible à un tarif contenu sauront convaincre de nombreux acheteurs en quête d’une automobile branchée.

Si vous souhaitez aller plus loin et vous concentrer sur un segment particulier, nous disposons de différents guides d’achat qui sont là pour vous aider :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).