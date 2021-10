Tesla Model Y vs Tesla Model 3 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Le best-seller de Tesla en France va-t-il changer avec l’arrivée de la Tesla Model Y ? Rien n’est moins sûr, mais beaucoup peuvent hésiter entre la Tesla Model 3 et sa grande sœur la Model Y. Mettons-les face à face dans ce comparatif.

La berline électrique la plus vendue de l’année se met en face de la nouvelle venue du même constructeur dans notre comparatif visant à mettre en avant les points forts et faibles des deux véhicules que sont la Tesla Model 3 et la Tesla Model Y.

Bien que les deux automobiles partagent environ 75 % des pièces qui les composent, les différences sont de taille entre le SUV compact et la berline compacte de Tesla. Nous allons faire le tour des principales caractéristiques de chaque véhicule pour que vous puissiez déterminer celle qui est faite pour vous.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Fiches techniques de la Tesla Model Y et Tesla Model 3

Modèle Tesla Model Y Tesla Model 3 (2021) Catégorie SUV Berlines Puissance (chevaux) 513 chevaux 512 chevaux Puissance (kw) 377 kW 370 kW 0 à 100 km/h 3.7 secondes 3.3 secondes Niveau d'autonomie Autonomie élevée Autonomie complète Vitesse max 241 km/h 261 km/h OS embarqué Tesla OS Tesla OS Taille de l'écran principale 15 pouces 15 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4751 mm 4694 mm Hauteur 1624 mm 1443 mm Largeur 2129 mm 1849 mm Prix entrée de gamme 59990 euros 36800 euros Poids Maximal 2003 kg N/C Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

De face, les deux véhicules se ressemblent énormément : les distinguer au premier coup d’œil n’est pas chose facile. La calandre pleine et le long capot plongeant sont partagés par les deux dernières nées de Tesla, et ce n’est qu’en les voyant de côté ou de dos que les différences apparaissent.

Avec 4,69 mètres de long pour la Tesla Model 3 contre 4,75 mètres pour la Tesla Model Y, il faut vraiment les mettre l’une à côté de l’autre pour remarquer la différence. Globalement, si l’une est suffisamment courte pour rentrer dans votre garage, l’autre y rentrera aussi sans problème.

En largeur, la Tesla Model Y se détache un peu plus : 2,13 mètres en comptant les rétroviseurs, contre 1,85 mètre pour la Tesla Model 3. C’est une caractéristique à prendre en compte si vous avez des passages étroits dans certains parkings.

En hauteur, c’est là que se fait toute la différence, avec 18 centimètres d’écart entre les deux véhicules. Le SUV qu’est la Tesla Model Y mesure 1,62 mètre de haut, contre seulement 1,44 mètre pour la Tesla Model 3.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

La coupe plus sportive et agressive de la Tesla Model 3 est donc à mettre en face de l’allure plus familiale et haute de la Tesla Model Y qui séduira sans doute les familles.

Enfin, il faut compter entre 150 et 260 kilos d’écart entre les deux véhicules selon les versions, avec une Tesla Model Y qui est affichée à 2 003 kilos, contre 1 745 kilos pour la Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus, et 1 844 kilos pour les versions Grande Autonomie et Performance.

À l’intérieur

La Tesla Model 3 offre une capacité de chargement de 425 litres pour le coffre arrière, complétés par les 70 litres du double fond. En plus de cela, un coffre avant de 50 litres permet de ranger quelques affaires supplémentaires.

Que ce soit sur la Tesla Model Y ou la Tesla Model 3, les sièges avant sont électriques et chauffants, avec mémoire de profil pour le siège conducteur. Un support pour recharger sans-fil les smartphones se trouve sous l’écran de 15 pouces à l’avant du véhicule, et de nombreux rangements se trouvent dans la console centrale.

L’intérieur est globalement très minimaliste et identique dans les deux véhicules. La Tesla Model Y a toutefois deux avantages à l’intérieur par rapport à la Tesla Model 3 : le toit vitré est d’un seul tenant, ce qui améliore la sensation d’espace disponible pour les passagers arrière. Et les sièges avant sont surélevés, permettant ainsi aux personnes utilisant les sièges arrière de glisser leurs pieds sous les sièges pour maximiser le confort.

Le coffre arrière de la Tesla Model Y avec sièges rabattus // Source : Frandroid Les places arrières de la Tesla Model Y // Source : Frandroid Le coffre arrière de la Tesla Model Y // Source : Frandroid Vue de l’intérieur de la Tesla Model Y // Source : Frandroid

L’immense coffre de la Tesla Model Y est quant à lui la principale différence entre les deux véhicules. Un hayon électrique dévoile une capacité de chargement de 854 Litres sans toucher aux sièges arrière, ce qui est le double de la Tesla Model 3. Enfin, un coffre avant de 117 Litres vient s’ajouter, pour vous permettre de voyager en famille sans aucun souci.

D’une manière générale, l’habitabilité de la Model Y surpasse celle de la Model 3.

Technologies embarquées

Les deux véhicules sont parfaitement similaires en matière de technologies embarquées, que ce soit à l’intérieur avec l’écran central responsable de l’infodivertissement, ou les caméras pour les fonctionnalités d’assistance à la conduite. L’application mobile est également similaire, avec de nombreuses fonctionnalités et une ergonomie excellente.

Les deux véhicules sont contrôlés par l’écran tactile central de 15 pouces en disposition paysage, et de nombreuses mises à jour à distance viennent fréquemment ajouter des fonctionnalités et corriger des bugs. Il est donc difficile de dresser un bilan de ce que la voiture peut ou ne peut pas faire, sachant que cela peut évoluer rapidement.

De série, vous retrouverez ce que Tesla appelle l’Autopilot : un maintien actif dans les lignes couplé à un régulateur de vitesse adaptatif, permettant dans beaucoup de circonstances de se laisser conduire, tout en gardant les mains sur le volant pour pouvoir reprendre le contrôle en cas de besoin. Deux niveaux d’option supplémentaires sont disponibles : l’Autopilot Amélioré et la Capacité de Conduite Entièrement Autonome, respectivement fixés à 3 800 et 7 500 euros.

Ces options vous permettront d’ajouter le parking automatique, un changement de voie automatique et la navigation en Autopilot, en plus de la Sortie Auto, qui permet de contrôler la voiture via l’application Tesla pour la faire avancer ou reculer de quelques mètres. La Capacité de Conduite Entièrement Autonome prend aussi en charge la réaction aux feux tricolores et panneaux Stop.

Sur la route

La position de conduite de la Tesla Model 3 est très basse : c’est globalement une voiture dans laquelle on « descend » plutôt qu’on ne monte. Le comportement routier est sportif, avec une tenue de route exceptionnelle et des reprises fulgurantes.

L’amortissement de la Tesla Model 3 est très ferme : on ressent globalement les aspérités de la route et les passagers peuvent parfois trouver cela inconfortable sur chaussée endommagée. La berline compacte de Tesla est donc plus axée sur les performances que le confort.

En ce qui concerne la Tesla Model Y, le conducteur sera bien plus haut perché et dominera la route par rapport à la Tesla Model 3. Les 18 centimètres de hauteur qui séparent les deux véhicules se ressentent immédiatement, et ceux qui ont des difficultés à se contorsionner pour entrer dans la Model 3 seront bien plus comblés avec la Model Y.

Bien que le véhicule soit plus haut perché, la tenue de route n’est pas impactée grâce à un centre de gravité très bas et une gestion de la traction impeccable. Les suspensions restent fermes, mais tout de même plus confortables que ce que propose la Tesla Model 3. Globalement, pour les familles et les passagers, le voyage sera plus agréable à bord de la Model Y, sans aucun doute.

Les différentes motorisations proposées

Pour la Tesla Model 3, il y a trois versions différentes, chacune ayant ses particularités :

Autonomie Standard Plus : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 5,6 secondes, vitesse maximale de 225 km/h ;

Grande Autonomie : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 4,4 secondes, vitesse maximale de 233 km/h ;

Performance : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, vitesse maximale de 261 km/h.

Pour plus d’informations sur les différences, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié aux versions de la Tesla Model 3.

Pour aller plus loin

Tesla Model 3 (2021) : les différences entre l’Autonomie Standard Plus et la Grande Autonomie

En ce qui concerne la Tesla Model Y, il y a pour le moment deux versions proposées :

Grande Autonomie : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,0 secondes, vitesse maximale de 217 km/h ;

Performance : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 241 km/h.

Dans notre test de la Tesla Model Y, nous vous offrons un aperçu de la version Grande Autonomie, en attendant la version Performance en début d’année 2022.

Pour aller plus loin

Essai de la Tesla Model Y : le meilleur SUV électrique compact du marché

Autonomie, batterie et recharge

La plus efficiente des deux véhicules de ce comparatif est bien entendu la Tesla Model 3, et celle-ci affiche selon la version entre 418 et 614 kilomètres d’autonomie WLTP. La plus petite batterie équipe la version Autonomie Standard Plus et affiche une capacité d’environ 54 kWh, ainsi qu’une puissance de recharge maximale de 170 kW. Les versions Grande Autonomie et Performance ont quant à elles une batterie de 74 kWh ou 82 kWh leur permettant de se recharger à une puissance maximale de 250 kW.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : quels sont les types de prises compatibles ?

Pour les recharges en courant alternatif, le chargeur embarqué accepte jusqu’à 11 kW en triphasé et 7 kW en monophasé via la prise Type 2. Pour la charge rapide en courant continu, c’est bien entendu le port CCS Combo 2 qui sera utilisé.

En étant équipées des mêmes batteries que certaines Tesla Model 3 Grande Autonomie, les Tesla Model Y en Europe affichent bien évidemment les mêmes caractéristiques, que ce soit en charge en courant alternatif ou sur les Superchargeurs de la marque.

Comptez ainsi environ 7 heures pour recharger entièrement le véhicule à domicile si vous êtes équipés d’une borne de recharge à 11 kW. Concernant la Supercharge, Tesla explique sur son site que le véhicule est en capacité de récupérer 270 kilomètres d’autonomie en 15 minutes, et de charger à 250 kW de puissance maximale.

Avec 507 kilomètres WLTP annoncés pour la version Grande Autonomie équipée d’une batterie de 74 kWh, et 480 kilomètres WLTP pour la version Performance, les autonomies annoncées sont en deçà de ce qu’offre la Tesla Model 3, à cause du gabarit moins aérodynamique et du poids plus important de la Model Y.

Prix

La Tesla Model 3 fait un véritable carton en France, notamment dans sa version Autonomie Standard Plus qui débute à 43 800 euros hors bonus écologique. Avec le bonus actuel de 6 000 euros, cela permet d’acquérir une Tesla Model 3 pour 37 800 euros.

Si vous souhaitez une version Grande Autonomie, il faudra compter 50 990 euros, bonus écologique de 2 000 euros inclus, et 57 990 euros pour une version Performance, qui profite aussi du bonus écologique de 2 000 euros si aucune option n’est sélectionnée. En ajoutant toutes les options disponibles, le prix peut grimper jusqu’à 69 870 euros.

Il n’y a pas de version avec une petite batterie pour la Model Y pour le moment. Ainsi, le panier débute à 59 990 euros en version Grande Autonomie, juste de quoi bénéficier du bonus écologique de 2 000 euros. C’est donc 7 000 euros de plus que la Tesla Model 3 à configuration équivalente.

En ajoutant toutes les options au modèle Performance qui débute à 66 990 euros, on atteint 77 780 euros, auquel il faut encore ajouter 1 350 euros si vous souhaitez le crochet d’attelage sur la Tesla Model Y.

Laquelle choisir entre la Tesla Model 3 et la Tesla Model Y

Vous l’aurez compris, les deux véhicules de ce comparatif sont à la fois très proches avec un intérieur similaire et une partie logicielle identique, mais bien différents en volume utile, habitabilité et confort des passagers. Avec une configuration similaire, 7 000 euros séparent les deux Tesla en France, et la question de privilégier l’une plutôt que l’autre est légitime.

Si l’autonomie maximale vous intéresse, et que vous êtes prêts à sacrifier un peu le confort des passagers et le volume de coffre, la Tesla Model 3 sera faite pour vous. Par contre, si avoir un hayon motorisé proposant plus de 850 Litres de volume tout en gardant une place confortable sur les sièges arrière, la Tesla Model Y sera parfaite.

Enfin, et c’est sans doute le facteur le plus important, si vous cherchez le véhicule le moins cher des deux, la Tesla Model 3 est disponible en version Autonomie Standard Plus à 37 800 euros avec le bonus écologique maximal, affichant un prix de 20 000 euros inférieurs au prix de départ de la Model Y Grande Autonomie.