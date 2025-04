Duel de petites voitures électriques françaises aujourd’hui, avec d’un côté la Renault 5 E-Tech et de l’autre la Peugeot e-208, renouvelée fin 2023. Voyons laquelle des de ces deux citadines françaises tire son épingle du jeu.

Présentée au Salon de Genève en 2024, la Renault 5 E-Tech a depuis rencontré un succès commercial certain, aussi bien en France qu’en Europe. De quoi devenir la reine des citadines électriques, même si ses concurrentes ne se laissent pas faire.

Car oui, la reine déchue du segment, c’est bien la Peugeot e-208. Celle qui a trusté la première place des ventes de voitures électriques en France n’a cependant pas dit son dernier mot et profite de quelques modifications techniques pour espérer revenir en force.

Est-ce suffisant ? Entre design, habitabilité, confort et bien entendu autonomie et prix, voyons laquelle des deux est la meilleure voiture électrique.

Fiches techniques des Renault 5 E-Tech et Peugeot e-208

Dimensions, poids et design extérieur

Disons-le d’avance : la Renault 5 E-Tech remporte le point du design extérieur. Il n’y a pas vraiment de lutte, tant Renault a réussi à rester fidèle au concept révélé il y a déjà de nombreuses années. Nous pouvons difficilement parler d’un vent de fraicheur pour une voiture qui rappelle son homologue des années 70, mais force est de constater que l’allure globale est très atypique, et ça fait du bien.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : DPPI Renault 5 E-Tech Electric // Source : DPPI Renault 5 E-Tech Electric // Source : DPPI Renault 5 Iconic Bleu, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Frédéric Le Floc’h / DPPI Renault 5 Iconic Bleu, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Frédéric Le Floc’h / DPPI Renault 5 Iconic Bleu, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Frédéric Le Floc’h / DPPI

Le look rétro-moderne de la Renault 5 E-Tech tranche avec celui, plus habituel, de la Peugeot e-208. Maintenant bien ancrée dans le paysage automobile français, la 208 sous toutes ses formes passe bien plus inaperçue. Ce n’est pas pour autant que la Peugeot e-208 est vilaine, bien au contraire, mais elle est somme toute assez discrète.

Peugeot E-208 // Source : Peugeot

En termes de dimensions, la Renault 5 E-Tech est plus petite de presque 15 centimètres (3,92 mètres de long contre 4,06 pour la Peugeot e-208), alors que les deux sont au coude à coude en largeur (1,77 mètre pour la Renault et 1,75 pour la Peugeot).

Enfin, sur la balance, la Peugeot e-208 affiche 1 405 kilogrammes contre entre 1 350 et 1 450 pour la citadine de la marque au losange selon la taille de la batterie.

À l’intérieur

La proposition de Renault avec sa R5 E-Tech est d’allier le côté rétro en jouant avec certains codes rappelant la R5 d’antan au modernisme d’un habitacle high-tech. Au final, c’est assez réussi et on retrouve un intérieur coloré, qui sort de l’ordinaire.

Renault 5 Iconic Jaune, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Yann / DPPI Renault 5 E-Tech // Source : Renault Renault 5 E-Tech Iconic Jaune Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault Renault 5 E-Tech Electric // Source : Robin Wycke pour Frandroid

En termes d’espace disponible, avec une longueur amputée de 14 centimètres, on peut s’attendre à ce que la Renault 5 E-Tech affiche un volume de coffre inférieur. C’est effectivement le cas : si Renault annonce 326 litres disponibles sous la tablette pour la R5 électrique, la norme officielle (VDA) ramène ce chiffre à 277 litres contre 309 litres pour la Peugeot e-208. En pratique, ça signifie que le retour de courses sera un peu plus simple dans l’une que dans l’autre, mais la différence est marginale.

Le poste de conduite de la Peugeot e-208 ne change pas en 2024, avec toujours ce point négatif sur la visibilité des compteurs selon la taille du conducteur avec le cockpit de la marque. Pour rappel, Peugeot a choisi de proposer un petit volant et des compteurs en hauteur, mais la jante de ce dernier peut parfois masquer certaines informations des compteurs selon la taille et la position de conduite du conducteur.

Les matériaux utilisés sont toutefois de bonne facture, avec des boutons physiques, bien que l’on regrette encore l’utilisation des touches tactiles pour la navigation sur l’écran principal qui ne sont pas très ergonomiques.

Là encore, nous sommes tentés de donner le point à la Renault 5 E-Tech pour son côté qui sort de l’ordinaire, sans pour autant sacrifier le volume utile ou l’ergonomie.

Technologies embarquées

L’infodivertissement s’améliore en 2024 sur la Peugeot e-208, qui propose un écran tactile de 10 pouces dès l’entrée de gamme. La navigation est globalement fluide, mais l’ergonomie laisse à désirer.

En face, Android Automotive est disponible sur la Renault 5 E-Tech, et c’est à ce jour le mètre étalon de ce que l’on retrouve en infodivertissement. Malheureusement, l’entrée de gamme doit se contenter du système OpenR Link sans l’interface Google.

Renault 5 Iconic Jaune, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Yann / DPPI Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault

Sur les deux véhicules du jour, toutes les versions disposent d’Apple CarPlay et Android Auto pour palier les manques des systèmes embarqués. Dans le cas de la Peugeot, le planificateur d’itinéraires vient de faire son arrivée, mais sur abonnement – un service inclus d’office sur la Renault 5 E-Tech.

Enfin, en termes d’assistances à la conduite, saluons les efforts de Renault et Peugeot qui incluent un régulateur de vitesse adaptatif et une assistance au centrage dans la voie sur les deux citadines. De quoi proposer une conduite semi-autonome de niveau 2.

Le point va là encore à la Renault 5 E-Tech pour l’intégration d’Android Automotive et du planificateur d’itinéraires embarqué.

Les différentes motorisations proposées

Trois versions de Renault 5 E-Tech seront proposées à termes, mais seules deux sont à présent en vente :

Moteur de 90 kW (120 ch), batterie de 40 kWh, 0 à 100 km/h en 9 secondes et vitesse maximale de 150 km/h ;

Moteur de 110 kW (150 ch), batterie de 52 kWh, 0 à 100 km/h en 8 secondes et vitesse maximale de 150 km/h.

Une troisième version, reprenant la batterie de 40 kWh mais avec un moteur dégonflé à 95 ch, servira d’entrée de gamme au printemps 2025.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : DPPI

La Peugeot e-208, quant à elle, est proposée dans deux configurations différentes :

Moteur de 115 kW (156 ch), batterie de 54 kWh (dont 51 kWh réellement utilisables), 0 à 100 km/h en 8,2 secondes, vitesse maximale de 150 km/h ;

Moteur de 100 kW (136 ch), batterie de 50 kWh (dont 46,3 kWh réellement utilisables), 0 à 100 km/h en 9,0 secondes, vitesse maximale de 150 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Concernant la R5 électrique, la batterie de 40 kWh annonce 312 km d’autonomie selon le cycle WLTP via une consommation de 14,5 kWh/100 km en incluant les pertes à la recharge.

Pour plus de polyvalence, la batterie de 52 kWh promet 410 km d’autonomie WLTP. La batterie plus lourde impacte la consommation, qui passe à 14,9 kWh/100 km WLTP. Les deux packs sont de type NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Dans les deux cas, la charge rapide permet de passer de 15 à 80 % de la batterie en 30 minutes, à une puissance maximale de 80 kW pour la petite batterie et 100 kW pour la grande. La charge lente atteint 11 kW, assurant de remplir la voiture à la maison en 4 à 6 heures.

Petit point supplémentaire, la Renault 5 E-Tech propose la charge bidirectionnelle, avec la promesse de potentiellement diviser par deux la facture pour la recharge. Nous avons détaillé les calculs dans cet article.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault

Du côté de la Peugeot e-208, la batterie de 50 kWh annonce une autonomie de 363 km WLTP et une consommation de 15,4 kWh/100 km. Celle de 54 kWh permet de passer à 433 km entre deux recharges, tandis que la consommation chute à 14,0 kWh/100 km grâce à un moteur très sobre.

Charger la grosse batterie de 20 à 80 % sur une borne rapide (100 kW ou plus) se fait en 27 minutes en conditions idéales. La recharge de la petite batterie est logiquement un peu plus rapide, avec un 20-80 % effectué en 25 minutes.

Le chargeur embarqué est de 7 kW, avec une option permettant de charger à 11 kW en triphasé, ce qui assure de récupérer une batterie complète en 5 à 8 heures.

La sobriété de la E-208 permet de lui faire remporter la palme de l’autonomie, et sa recharge est (un peu) plus rapide : la Peugeot semble donc être plus polyvalente en cas de longs trajets. La Renault 5 électrique, garde l’exclusivité de la charge bidirectionnelle, gage d’économies substantielles si les conditions nécessaires sont remplies. À voir selon vos critères, donc.

Prix

Moins de 25 000 euros, c’est la promesse qui n’est pour le moment pas réelle avec la Renault 5 E-Tech. En effet, cette dernière ne sera disponible que dans quelques semaines, mais rappelons que cette version devra faire sans beaucoup d’équipements, et notamment de charge rapide.

Les versions déjà disponibles feront donc l’immense majorité des ventes. La batterie 40 kWh débute à 27 990 euros ; celle ce 52 kWh demande 33 490 euros, mais avec une finition supérieure. Ces tarifs n’incluent ni le bonus écologique (de 2 000, 3 000 ou 4 000 euros selon vos revenus), ni la prime CEE de 310 euros.

De son côté, la Peugeot e-208 a revu son offre pour se calquer sur la R5 : le tarif de départ est désormais fixé à 28 000 euros (hors bonus & prime CEE) pour la petite batterie. La grande est disponible à partir de 35 400 euros, mais Peugeot se montre assez généreux sur les remises. À date de l’article, cette version est disponible à 31 700 euros, toujours hors bonus.

Laquelle choisir entre la Renault 5 E-Tech et la Peugeot e-208 ?

Avec son style craquant, ses écrans d’excellente qualité, ses qualités routières et ses exclusivités technologiques (notamment la charge bidirectionnelle), la Renault 5 mérite son succès commercial.

Reste que Peugeot ne s’avoue pas vaincu : grâce à la sobriété de son moteur 156 ch, la 208 électrique remporte la palme de l’autonomie, sans oublier un repositionnement tarifaire nécessaire (et aux généreuses remises). Si la qualité moyenne des écrans et le style plus passe-partout ne vous gêne guère, la petite Peugeot mérite toujours qu’on s’y intéresse.