La guerre des prix ne se joue pas uniquement sur les tarifs de façade, elle se gagne sur les offres de financements, surtout quand on sait qu’aujourd’hui, environ 80 % des voitures neuves vendues sont financées (LLD, LOA ou crédit classique). Là aussi, Peugeot et Renault se livrent une bataille sans merci, en témoigne les deux dernières offres en LLD proposées pour leur citadine électrique phare.

Sortie en 2019, la Peugeot e-208 commence à accuser le poids des années, même si le constructeur a mis à jour, aussi bien techniquement qu’esthétiquement, son modèle tout au long de sa carrière. Sa remplaçante est prévue pour 2026 et elle reposera sur la nouvelle plateforme STLA Small du groupe Stellantis.

Jusqu’ici relativement préservée de la concurrence, la e-208 a eu le droit à une carrière pour le moins tranquille et pouvait même se permettre de s’afficher à des prix parfois indigestes compte tenu du fait qu’il n’y avait pas de concurrence et qu’elle était également largement subventionnée.

Mais depuis, les temps ont changé. La Renault 5 E-Tech est arrivé et il n’aura pas fallu longtemps avant qu’elle ne se hisse tout en haut des ventes de voitures électriques en France. Et l’arrivée de la version dotée de la petite batterie ne devrait pas faire les affaires de la Peugeot.

De ce fait, la marque au lion a largement réduit les prix de sa e-208 dernièrement. Et en arpentant les offres de nos deux protagonistes, on remarque même qu’elles sont presque alignées en ce début d’année : à partir de 180 euros par mois pour la Peugeot, à partir de 200 euros par mois pour la Renault. Alors laquelle privilégier, et qu’a-t-on à ce prix ?

Quels modèles précisément pour ces loyers attractifs ?

Comme souvent pour ces offres, il s’agit du modèle de base, mais aujourd’hui cela ne veut plus vraiment dire grand-chose dans le sens où les dotations de série sont plutôt bien fournies, et encore plus depuis le 4 juillet 2024 et l’obligation d’intégrer de nouvelles ADAS dans toute voiture neuve vendue dans l’UE.

La Peugeot e-208 à 180 euros par mois

Le modèle qui nous intéresse repose sur la finition de base « Style » et sur le modèle électrique avec la batterie de 50 kWh avec une autonomie de 363 km WLTP et 136 ch de puissance en crête. La puissance de recharge en DC est à 100 kW.

Précisons que Peugeot propose depuis maintenant environ trois ans une version dotée d’une batterie de 51 kWh offrant 410 km d’autonomie WLTP et un moteur de 156 ch en crête, mais ce n’est pas cette version qui est concernée par l’offre. Toutefois, elle n’est peut-être pas à négliger, car elle ne réclamera qu’environ 30 euros de plus par mois par rapport à celle de 136 ch.

Pour en revenir au modèle qui nous intéresse, la couleur de base est » Jaune Agueda », et si vous souhaitez quelque chose de plus discret, il faudra ajouter quelques centaines d’euros au prix, ce qui se traduira par une petite dizaine d’euros en plus sur la mensualité.

La finition concernée est celle de base baptisée « Style », et elle est relativement complète. Voici la liste des principaux équipements de série :

6 haut-parleurs (2 tweeters et 2 woofers à l’avant et 2 larges bandes à l’arrière)

Aide graphique et sonore au stationnement arrière

Air conditionné automatique monozone

Câble électrique mode 3 triphasé

Chargeur embarqué 7,4 kW Monophasé

Pack Safety

Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute analogique et matrice couleur 3,5 pouces

Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes

Écran tactile de 10 pouces

Quelques options sont disponibles au catalogue, comme la navigation (sans planificateur d’itinéraire, dommage) à 9,35 euros par mois en plus, la pompe à chaleur (+10,53 euros par mois) ou encore le chargeur embarqué de 11 kW (+9,35 euros par mois).

La Renault 5 E-Tech à 200 euros par mois

Avant de commencer, précisons que la R5 a subi une petite inflation, car nous avions analysé une offre concernant le même produit il y a quelques semaines, et l’auto était à partir de 150 euros par mois ! Il y a néanmoins eu quelques changements puisque l’apport à mettre aujourd’hui est moins élevé que sur l’ancienne offre.

Au printemps 2025, une version de base en finition « Five », dépouillée de pas mal d’équipements, arrivera. Elle disposera d’une batterie de 40 kWh pour une autonomie d’environ 300 km WLTP et d’un moteur de 95 ch.

En attendant, l’entrée de gamme, c’est la R5 avec la batterie de 40 kWh baptisée « Autonomie Urbaine », un moteur de 120 ch et trois niveaux de finition « Evolution », « Techno » et « Iconic 5 ».

La version à 200 euros par mois concerne cette version de 120 ch avec une autonomie de 312 km et la finition d’entrée de gamme « Evolution ». Par rapport à la grosse batterie, la puissance de charge DC chute de 100 à 80 kW. Avantage à la Peugeot en termes de fiche technique, puisqu’elle est plus puissante, son autonomie est meilleure du fait de sa plus grosse batterie, tandis que sa puissance de charge est aussi au-dessus.

En revanche, la R5 regagne des points sur la dotation de série sur la finition de base « Evolution » avec de nombreux éléments que la Peugeot ne propose même pas parfois en option :

Pompe à chaleur

Climatisation automatique

Tableau de bord numérique de 7 pouces

Écran central tactile de 10,1 pouces

Système audio à 4 haut-parleurs

Réplication de smartphone sans fil

Radar de recul

Feux à LED AV/AR

Feux et essuie-glaces automatiques

Jantes en acier de 18 pouces avec enjoliveurs Disco

Chargeur AC 11 kW

Chargeur bidirectionnel V2L et V2G

Pour vraiment marquer le coup et dominer la e-208 à ce niveau, cette version aurait mérité d’avoir les services Google, le planificateur d’itinéraire, un tableau de bord numérique plus grand de 10 pouces ou encore la caméra de recul, mais tout ceci est réservé à la finition du dessus « Techno ».

Fini également la couleur gratuite « Vert Pop » très sympa qui était livrée de série sur l’ancienne offre à 150 euros, maintenant ce sera du teinte « Noir Étoilé ». Le « Vert Pop » est maintenant facturé 800 euros, tout comme le « Jaune Pop ». Dommage.

Quelles sont les conditions pour être éligible au offres LLD des Peugeot e-208 et Renault 5 E-Tech

Avec l’abandon progressif de certaines subventions, dont la prime à la conversion, force est de constater que les offres de financement ressemblent un peu moins à des usines à gaz par rapport à l’an dernier, même s’il faudra être attentif au revenu fiscal de référence pour le bonus écologique. Mais pas de panique, tout est expliqué dans cet article dédié.

Les conditions pour la Peugeot e-208 à 180 euros par mois

Il s’agit donc d’une offre de location longue durée (LDD) sur 37 mois et 30 000 km. Peugeot indique que l’offre à 180 euros par mois est soumise à un premier loyer de 9 100 euros, auquel peut se déduire une aide de 4 000 euros avec le bonus écologique, faisant ainsi tomber cette somme à 5 100 euros.

Ça pique, d’autant plus que le montant du bonus va donc dépendre de votre revenu fiscal de référence : au mieux ce sera 4 000 euros, au pire 2 000 euros, ce qui fera grimper l’apport à 7 100 euros.

Les conditions pour la Renault 5 E-Tech à 200 euros par mois

Il s’agit là aussi d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 30 000 km. Renault indique que l’offre à 200 euros par mois est soumise à un premier loyer de 6 800 euros, auquel peut se déduire une aide de 4 000 euros avec le bonus écologique, faisant ainsi tomber cette somme à 2 800 euros.

Même principe que chez Peugeot, l’apport grimpera à 4 800 euros si vous n’êtes pas dans le « bon » décile.

Combien vous coûteront les LLD des Peugeot e-208 et Renault 5 E-Tech ?

En façade, sans avoir fait de calculs, il semblerait qu’il y en ait une qui soit déjà un peu plus avantageuse que l’autre. Mais nous allons davantage entrer dans les détails pour savoir ce qu’il en est vraiment.

Le coût total de la Peugeot e-208 à 180 euros par mois

Sur trois ans de location longue durée, votre Peugeot e-208 vous coûtera 11 580 euros, en partant du principe que vous soyez éligible au bonus de 4 000 euros. Peugeot affiche sa voiture à partir de 24 000 euros sur son site, avec la déduction du bonus.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 48,3 % du prix de votre voiture. C’est largement plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture qui s’établit entre 30 et 38 % d’après les données que nous avons recueillies ces dernières années suite aux nombreuses analyses de financements que nous avons déjà fait.

Autrement dit, la valeur résiduelle de l’auto (la valeur d’un véhicule après un certain temps et kilométrage, avec différentes combinaisons d’âge et de kilométrage) semble extrêmement basse, et ça n’a rien de vraiment étonnant puisque ces autos, quand elles reviendront sur le parc de Peugeot en occasion dans trois ans, auront largement décoté en raison de l’arrivée dans la foulée de la nouvelle génération de 208 électrique. Un schéma financier naturel que les constructeurs connaissent bien, mais pas forcément les clients !

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option d’achat, il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Faites attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution.

Le coût total de la Renault 5 E-Tech à 200 euros par mois

Comme énoncé plus haut, sur ce même produit, on est passé en l’espace de quelques semaines de 150 à 200 euros par mois. Mais dans le même temps, l’apport est lui passé de 4 000 à 2 800 euros par mois.

Pour cette offre, sur trois ans de location longue durée, votre R5 E-Tech vous coûtera 10 000 euros, toujours en partant du principe que vous soyez éligible au bonus de 4 000 euros. Renault affiche sa voiture à partir de 23 990 euros sur son site, avec la déduction du bonus.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 41,7 % du prix de votre voiture. Là encore, c’est plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, mais c’est un peu plus digeste que la Peugeot.

Et à ce propos, après ce calcul, il s’avère que l’offre à 200 euros par mois est finalement la même que celle à 150 euros par mois, car vous paierez la même chose sur les 37 mois. L’apport fait en revanche un peu moins peur sur cette offre.

Les éléments à retenir

Il y a une autre « nouvelle » réalité à prendre en compte, c’est la baisse des valeurs résiduelles des voitures.

Il existe un nombre quasiment infini de scénarios qui peuvent s’appliquer à un véhicule, et globalement, pour fixer une valeur résiduelle, le constructeur anticipe la valeur de la voiture quand elle va lui revenir, en l’occurrence dans trois ans pour Renault et sa R5 et Peugeot et sa e-208.

Et c’est d’ailleurs pour ça que la valeur résiduelle de la Peugeot est plus importante, car elle sera remplacée par une nouvelle génération entre temps (donc plus difficile à vendre en occasion à son retour de LLD, ou alors moins chère), tandis que la R5 sera encore au catalogue, et donc sa cote ne sera pas encore trop affectée.

Globalement, nous ne sommes pas sur les affaires du siècle, surtout chez Peugeot avec un apport indigeste de 5 100 euros, même si compensé par des mensualités plutôt attrayantes.

En façade, la Renault paraît plus chère, mais dans les faits, elle l’est moins sur trois ans de LLD. Alors certes, sur le papier, elle concède 16 ch par rapport à la e-208 et une quarantaine de kilomètres d’autonomie, mais elle propose une dotation d’équipements plus avantageuse que la Peugeot.

Renault propose aussi la garantie et l’entretien de la voiture sur toute la durée du financement (notez que l’entretien d’une voiture électrique sur trois ans, même en prenant en compte les pièces d’usure, revient quasiment à zéro…), mais aussi et surtout une borne de recharge à domicile Mobilize powerbox verso offerte d’une valeur de 990 euros HT si vous prenez un forfait Mobilize power solutions en plus de la commande de votre auto.