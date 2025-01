La Dacia Spring disponible à 79 € par mois : bonne ou mauvaise affaire ?

En 2025, Dacia relance en France la version 45 ch de sa Spring. L’occasion de baisser les prix de sa voiture électrique qui est disponible à partir de 16 900 euros, ou 79 euros par mois avec apport. Mais est-ce que ce financement vaut vraiment le coup compte tenu des prestations de l’auto ? Décryptage.

Lancée en 2021 à un prix de base de 12 403 euros bonus écologique déduit, la Dacia Spring était à l’époque la voiture électrique la moins chère du marché. Mais depuis, son prix n’a cessé d’augmenter, jusqu’à atteindre 18 900 euros l’an passé, en faisant toujours la voiture électrique la moins chère du marché (à égalité avec la Leapmotor T03), mais aussi avec des prestations en hausse.

Par rapport au modèle de lancement, la Spring s’est un peu embourgeoisée, perdant de vue sa cible principale que sont les clients à la recherche d’une voiture économique et pratique. Alors certes, avec 65 ch et un écran tactile, la Dacia Spring est plus séduisante, mais elle est aussi beaucoup plus chère. Et puisqu’elle n’a plus le droit au bonus écologique en France depuis l’an dernier du fait de sa fabrication en Chine, elle se retrouve quasiment au même prix que certains modèles plus polyvalents, comme la Citroën ë-C3 qui, elle, a le droit au bonus.

Pour rectifier le tir, Dacia a relancé début 2025 la Spring en version 45 ch. L’occasion de faire chuter son prix de 2 000 euros par rapport à la Spring de 65 ch, mais dans l’histoire, elle perd pas mal d’équipements qui nous paraissent aujourd’hui assez indispensables. Dacia propose cette version en location longue durée (LLD) à partir de 79 euros par mois avec apport de 3 000 euros, ou 149 euros par mois sans apport. Faut-il vraiment s’y intéresser ?

La Dacia Spring 45 proposée à 79 euros par mois

Vous l’aurez compris, il y a deux versions à la gamme de la Spring. L’une de 45 ch, l’autre de 65 ch. Celle qui nous intéresse fait 45 ch. Les deux versions embarquent la même batterie de 26,8 kWh, qui autorise 225 km d’autonomie selon la norme WLTP, et même 305 km en cycle urbain.

La recharge n’évolue pas : la citadine est toujours équipée de série d’un chargeur en courant alternatif 7 kW qui permet une charge de 20 à 100 % sur une prise domestique en moins de 11h. Si un chargeur en courant continu 30 kW est disponible en option sur le « gros » moteur pour une charge rapide de 20 % à 80 % en 45 minutes, cette version d’accès ne peut en bénéficier.

Deux finitions sont disponibles pour la Spring 45 : Essential et Expression – le haut de gamme Extreme n’étant disponible qu’avec le moteur de 65 ch. L’offre concerne évidemment la finition Essential, et l’équipement est effectivement pour le moins « essentiel ». Il n’y a plus d’écran, celui-ci est remplacé par une sorte de grand vide-poche. La partie infodivertissement est remplacée par le smartphone qui fera office de « centre de contrôle » via l’application MyDacia.

La Spring Essential propose au moins un tableau de bord numérique de 7 pouces, le Bluetooth et un port USB indispensable pour transformer son smartphone en système multimédia (radio, musique en streaming). En revanche, pour ce qui est de la climatisation et des vitres électriques arrière, il faudra repasser !

La voiture est livrée de base avec une teinte gratuite Blanc Kaolin et des jantes de 14 pouces avec des enjoliveurs « Lea ». À l’intérieur, la sellerie est en tissu. Dacia ne propose pas d’autres teintes en option, pas de risque de sortir de l’offre de financement à 79 euros par mois donc !

Fort heureusement, grâce à la nouvelle norme GSR2 en vigueur depuis le 4 juillet 2024 dans l’Union européenne, Dacia a dû équiper sa Spring de plusieurs aides à la conduite désormais obligatoires sur les voitures neuves. Cette Spring n’est donc plus si dépouillée puisqu’elle reçoit le freinage automatique d’urgence (urbain/péri-urbain avec détection véhicules, piétons, cyclistes et motos), la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, l’aide au parking arrière, le signal d’arrêt d’urgence, l’alerte de changement de voie, l’aide au maintien dans la voie, le système de surveillance de l’attention du conducteur et l’appel d’urgence.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Dacia Spring à 79 euros par mois ?

Concernant la Dacia Spring, il n’y a pas de conditions tarabiscotées. C’est plutôt simple, tout le monde y est éligible, sans conditions de revenues ni quoi que ce soit, pour la simple et bonne raison qu’elle n’est concernée par aucune aide.

Cela simplifie pas mal les choses, car le nouveau bonus mis en place par le gouvernement est encore plus compliqué que l’ancien, avec des aides qui varient en fonction du revenu fiscal.

Il s’agit donc d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 30 000 km. Dacia indique que l’offre à 79 euros par mois est soumise à un premier loyer de 3 000 euros, auquel ne peuvent donc être déduit aucune aide. Une autre offre est disponible sans apport moyennant 145 euros par mois.

Pour cette dernière, nous ne saurons que trop vous conseiller d’attendre le leasing social millésime 2025, où des autos bien plus polyvalentes et haut de gamme (comme la Renault Mégane E-Tech l’an passé) étaient disponibles pour légèrement moins cher. Encore faut-il que votre dossier de leasing social soit accepté. Les conditions de cette aide seront connues dans le courant du premier semestre.

Combien vous coûtera la LLD de la Dacia Spring à 79 euros par mois ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Dacia Spring vous coûtera 5 844 euros. Dacia affiche sa voiture à partir de 16 900 euros sur son site.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 34,6 % du prix de votre voiture. C’est globalement la décote sur trois ans pour ce type de voiture, voire même un peu moins, car on observe de moins en moins de stabilité des prix sur le marché de l’électrique.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option d’achat, il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Faites attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution, même si la Spring est plutôt simplement dotée avec des éléments en plastique noir plutôt robustes.

Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état. Dans le cas de la Spring et ses 30 000 km sur trois ans, faites aussi attention au kilométrage, puisque chaque kilomètre en plus à la fin de votre contrat sera facturé.

La « bonne nouvelle », c’est qu’une Spring de 45 ch n’est pas une voyageuse et, par conséquent, pas une avaleuse de kilomètres. C’est sans doute la seule offre en LLD à 30 000 km plutôt bien placée en termes de kilométrage à l’usage.

Les éléments à retenir

Contrairement à l’offre de la Dacia Spring à 111 euros par mois que nous avions analysé il y a quelques mois et qui n’était pas forcément une bonne affaire, celle de la Spring à 79 euros par mois n’en est pas une mauvaise, même si nous avons quelques griefs.

En réalité, le problème ne vient pas forcément du financement, car payer environ 35 % du prix de la voiture sur trois ans, cela n’a rien d’alarmant. En revanche, proposer une voiture de 45 ch, avec 220 km d’autonomie, sans charge rapide ni climatisation à 16 900 euros, c’est assez perturbant, surtout quand on sait que la première Spring de 2021 coûtait près de 4 000 euros moins chère (certes avec le bonus), et avec le même groupe motopropulseur.

Dacia Spring // Source : Greg / DPPI

L’occasion de constater que l’inflation a sérieusement touché l’univers automobile. Rappelons qu’il y a dix ans, en 2015 donc, pour le même prix, nous avions une Citroën C3 essence de 82 ch en finition milieu de gamme « Confort » avec une boîte automatique.

Assez joué les réac’, cette offre en LLD nous paraît toutefois plutôt bien placée pour une voiture qui sera amenée à être une deuxième, voire même la troisième voiture du foyer du fait de son champ d’action ultra-réduit.

Attention toutefois, car comme énoncé plus haut, le leasing social pourrait rebattre les cartes avec des véhicules hyper-subventionnés (jusqu’à 13 000 euros d’aides en 2024 !) qui ont donné des mensualités très basses, comme 54 euros par mois pour une ë-C3, et même 40 euros par mois pour une Twingo E-Tech !