40 euros par mois pour une Renault Twingo électrique neuve ? C’est possible, mais il va falloir être rapide

L'annonce du leasing social du gouvernement fait décidément bouger les lignes. Après Citroën qui dégaine sa ë-C3 électrique à 59 euros par mois via ce dispositif, Renault va encore plus loin en proposant sa Twingo E-Tech à 40 euros par mois ! Il va cependant devoir se dépêcher, puisque sa production va s'arrêter très bientôt.

Ça n’arrête plus ! Avec l’officialisation des conditions du leasing social du gouvernement, les annonces pleuvent. Stellantis (le groupe de Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat et Jeep) a lancé le bal en présentant ses huit modèles éligibles à ce coup de pouce, avec, en tête d’affiche, la Citroën ë-C3 à partir de 59 euros par mois. Renault n’est pas en reste et vient de lui répondre.

Une sacrée réponse, d’ailleurs, puisqu’elle annonce dans un communiqué qu’elle va proposer sa Twingo E-Tech électrique à seulement 40 euros par mois ! La Mégane E-Tech est également concernée. Creusons le sujet.

Entretien et six mois de recharge inclus

Là où Renault frappe fort, c’est que son offre ne s’arrête pas à la Twingo « nue ». Les 40 euros par mois incluent en effet l’entretien de la voiture… et même six mois de recharge offerts, sans plus d’informations sur ce que cela signifie concrètement. Nous avons contacté la marque pour en savoir plus, nous actualiserons l’article dès que nous aurons du nouveau.

Reste à savoir si vous serez éligibles à cette offre. Pour rappel, le leasing social prend la forme d’une location sur trois ans incluant 12 000 kilomètres par an, réservé aux foyers ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 euros.

Seconde limite à cette offre : la Twingo E-Tech n’a plus que quelques mois de vie. L’annonce est parue ce matin même : la Twingo E-Tech terminera sa commercialisation en mars 2024 avec la Zoé, histoire de faire de la place à la Renault 5 E-Tech qui arrivera peu de temps après. Vous aurez donc seulement trois mois pour en profiter.

La Mégane E-Tech en profite aussi

Reste que la Twingo est une petite voiture de 3,61 mètres de long avec une petite batterie de 22 kWh, de quoi parcourir 190 km au maximum en une charge selon la norme WLTP. Si jamais ces caractéristiques sont trop justes pour vous, rassurez-vous : la Mégane E-Tech est également éligible au leasing.

Bien entendu, les mensualités seront un peu supérieures ; il faudra ainsi compter 150 euros par mois pour s’offrir la compacte électrique, avec entretien inclus, mais sans les six mois de recharge offerts.

Et si jamais vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de la mesure gouvernementale, pas de panique : d’importantes baisses de tarifs sont imminentes. Que des bonnes nouvelles !