Le leasing social va faire son grand retour dès la rentrée prochaine. Plusieurs constructeurs ont déjà dégainé leurs offres, et Renault a annoncé que trois de ses voitures électriques seront concernées par le dispositif mis en place par l’État. Les Renault 4 E-Tech, Renault 5 E-Tech et Mégane E-Tech sont toutes accessibles sous les 200 euros par mois. Mais sont-elles de bonnes affaires pour autant ? On analyse.

Après le succès de sa première édition début 2024, le gouvernement a décidé de renouveler le dispositif de leasing social dédié aux voitures électriques pour l’année 2025. L’objectif reste ambitieux : mettre à disposition au moins 50 000 véhicules électriques en location pour les foyers aux revenus modestes.

Entre janvier et février 2024, près de 50 000 personnes ont profité de ce dispositif qui permettait de louer un véhicule électrique à un tarif réduit. Devant cet engouement, les autorités ont choisi de prolonger l’opération en 2025, en l’intégrant cette fois au mécanisme des certificats d’économie d’énergie (CEE).

Pour mémoire, le gouvernement tablait initialement sur 20 000 demandes en 2024. Or, la plateforme avait été rapidement saturée avec plus de 90 000 dossiers déposés en quelques semaines, poussant l’exécutif à porter le quota à 50 000 bénéficiaires.

Quelles sont les conditions pour être éligibles au leasing social 2025 ?

Les commandes seront ouvertes à partir du 30 septembre 2025. Pour y avoir droit, les demandeurs devront répondre à deux critères :

avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros ;

dépendre de leur voiture personnelle pour se rendre au travail ou exercer leur activité professionnelle.

Les sociétés de location devront proposer des loyers mensuels inférieurs à 200 euros. Celles qui offriront des tarifs en dessous de 140 euros bénéficieront d’une priorité dans le dispositif. L’enveloppe budgétaire allouée pour 2025 est estimée à 370 millions d’euros.

Chaque contrat de location pourra être soutenu par une aide maximale de 7 000 euros, non cumulable avec d’autres dispositifs de subvention à l’achat. Parmi les 50 000 véhicules disponibles, au moins 5 000 seront réservés aux personnes vivant ou travaillant dans les zones à faibles émissions (ZFE), bien que ces dernières soient progressivement amenées à disparaître.

Des voitures électriques désormais à plus de 100 euros par mois

Même si on peut regretter l’absence de la « voiture électrique à 100 euros par mois », qui était la promesse d’Emmanuel Macron lors de sa réélection en 2022, pour cette année, rappelons que l’an dernier, les voitures étaient ultra-subventionnées et descendaient même largement sous la promesse des 100 euros mensuels.

Preuve en est, nous avions vu des Renault Twingo E-Tech à 40 euros par mois, et des Citroën ë-C3 à 54 euros par mois. De quoi dérégler le marché de l’occasion sans doute d’ici quelques années, mais nous n’y sommes pas encore.

À lire aussi :

Pourquoi louer une voiture électrique coûte de plus en plus cher alors que les prix à l’achat diminuent

Pour 2025, la voiture à moins de 100 euros par mois, cela semble bel et bien fini, même si les loyers restent très attractifs au vu des véhicules proposés. Chez Renault par exemple, les offrent s’échelonnent de 120 à 195 euros par mois sans apport, pour trois modèles différents. Voyons voir d’un peu plus près ce qui se cache derrière ces offres pour le moins intéressantes.

Les détails du financement en leasing social

En ce qui concerne les offres de financement, toutes les versions et les modèles sont (presque) logés à la même enseigne.

Il s’agit donc d’une offre de location longue durée (LDD) sur 37 mois et 37 500 km. Il n’y a aucun apport demandé sur aucune de ces offres. Celui-ci est en quelque sorte absorbé par la prime CEE qui est de 6 302 euros pour la R5 E-Tech Five et 7 000 euros pour les autres finitions et modèles.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option d’achat, il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Faites attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution.

À lire aussi :

Coût et entretien d’une voiture électrique : ce qu’il faut savoir

Précisons que, comme chez les autres constructeurs, les contrats n’incluent pas les coûts d’entretien et d’assurance. Mais d’une manière générale, l’entretien sur les trois premières années d’une voiture électrique est quasi nul, hormis éventuellement certains consommables comme le liquide lave-glaces ou les pneus.

Renault 5 E-Tech : de 120 à 170 euros par mois selon les versions

Du côté de la Renault 5 E-Tech, il y aura l’embarras du choix car quasiment toutes les versions sont concernées par le leasing social, en dehors du haut de gamme « Iconic Cinq ».

Renault 5 Five à 120 euros par mois

L’auto la moins chère du catalogue Renault pour le leasing social, c’est la R5 E-Tech Five à 120 euros par mois. Elle est équipée d’un moteur électrique de 95 ch et de la petite batterie de 40 kWh lui octroyant 312 km d’autonomie WLTP. En revanche, la voiture est privée de charge rapide. Il faudra se contenter du courant alternatif à 11 kW, permettant de passer de 15 à 80 % en 2h37. De plus, la citadine perd la charge bidirectionnelle et la pompe à chaleur.

Renault 5 E-Tech en finition Five // Source : Renault

Une mauvaise nouvelle, qui reste cependant plus ou moins acceptable à un tel niveau de prix. Surtout que la dotation technologique reste tout de même assez complète quand même.

Elle inclut notamment l’écran tactile de 10 pouces qui fait appel au système OpenR Link et compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Celui-ci est associé à un combiné d’instrumentation numérique d’une diagonale de 7 pouces. Les radars de recul, l’aide au maintien dans la voie et le freinage automatique d’urgence sont aussi livrés de série.

Renault 5 Evolution à 139 euros par mois

Si vous en voulez un peu plus, Renault propose sa R5 en finition intermédiaire Evolution. Elle embarque un moteur électrique de 120 ch, mais toujours avec la petite batterie de 40 kWh pour une autonomie légèrement supérieure à 300 km. Elle démarre à 139 euros par mois.

Renault 5 E-Tech en finition Evolution // Source : Renault

La dotation de série est plutôt intéressante avec notamment la pompe à chaleur, la climatisation automatique, l’aide au démarrage en côte, le régulateur de vitesse, l’aide au maintien dans la voie, les feux de route intelligents, le chargeur AC 11 kW, la recharge rapide DC 80 kW pour une recharge en 30 minutes, et le chargeur bidirectionnel V2L et V2G.

Renault 5 Techno à 170 euros par mois

Pour les budgets plus confortables, la finition Techno, à 170 euros par mois conserve sa batterie de 40 kWh et son moteur de 120 ch, mais gagne encore plus d’équipements.

Renault 5 E-Tech en finition Techno

Elle reçoit notamment le tableau de bord numérique de 10 pouces, le planificateur d’itinéraire, les services Google intégrés, l’assistant vocal Reno, le chargeur de smartphone à induction, la sellerie façon jean, les radars de stationnement avant, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, l’indicateur de charge sur le capot, les jantes en alliage de 18 pouces et la charge rapide DC 100 kW.

Renault 5 Evolution 52 kWh à 170 euros par mois

Mais quid de la grosse batterie de 52 kWh pour le leasing social ? Elle est bien de la partie, mais uniquement avec la finition intermédiaire « Evolution » dont le listing d’équipements a été précisé au-dessus.

Renault 5 E-Tech en finition Evolution // Source : Renault

L’autonomie grimpe à 410 km WLTP et le moteur fait désormais 150 ch. Elle est facturée au même prix que la R5 40 kWh 120 ch en finition Techno, à savoir 170 euros par mois.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Renault 4 E-Tech : une seule version concernée

Si c’est le choix du roi pour la Renault 5 E-Tech, c’est moins le cas pour la R4 électrique. Plusieurs raisons expliquent cela, à commencer par le fait que l’auto coûte plus cher, tandis qu’elle ne dispose pas (encore ?) de finition d’entrée de gamme Five.

De ce fait, seule l’entrée de gamme en finition Evolution 120 ch est disponible, dotée de la batterie de 40 kWh avec 308 km d’autonomie. Le prix de la location est fixée à 170 euros par mois.

Renault 4 E-Tech en finition Evolution // Source : Renault

Concernant la dotation de série de la finition Evolution, elle est plutôt convenable puisque l’auto embarque un écran tactile de 10 pouces, la climatisation automatique, les essuie-glaces et phares automatiques, la commutation automatique des feux de route, l’avertisseur de sortie de voie/assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse intelligent/limiteur de vitesse, l’aide au parking arrière, la caméra de recul, ou encore les feux avant et arrière full LED.

Pour aller plus loin

On a testé la Renault 4 E-Tech : pourquoi le choix avec la R5 électrique sera évident

Il faudra malheureusement faire l’impasse sur les services Google présents à partir de la finition Techno, mais pas proposée sur la R4 pour le leasing social. Il n’y aura pas non plus de système One-Pedal, lui aussi présent sur la finition supérieure, ni même de jantes en alliage de 18 pouces, la finition Evolution se contentant d’enjoliveurs de la même taille.

La R4 E-Tech reçoit la pompe à chaleur de série, au même titre que le chargeur AC de 11 kW. La puissance du chargeur rapide (DC) est de 80 kW sur la petite batterie.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Renault Mégane E-Tech : la grande revenante

Comme énoncé plus haut, le leasing social de l’an passé avait donné lieu à des mensualités historiquement basses pour certains modèles. C’était le cas de la Renault Mégane E-Tech qui était facturée à partir de 150 euros par mois pour une version bénéficiant d’un moteur électrique de 130 chevaux et 250 Nm de couple. Elle était pourvue de la batterie de 40 kWh lui octroyant 320 km d’autonomie WLTP et de la finition Equilibre. Elle bénéficie d’un chargeur rapide DC de 85 kW de série.

Cette version, destinée à assurer un prix d’appel, avait disparu du catalogue pour particuliers (mais pas de la gamme professionnels) début 2025, mais elle revient avec les mêmes caractéristiques et la même finition que l’an dernier, sauf qu’elle n’est plus proposée à 150 euros par mois mais 195 euros.

Renault Mégane E-Tech en finition Equilibre // Source : Renault

La finition d’entrée de gamme Equilibre est un peu juste niveau équipements. Elle se dote d’un régulateur de vitesse actif, de la clef mains libres, d’une instrumentation numérique de 12 pouces, d’un écran central tactile de 9 pouces, de la climatisation manuelle ou encore des jantes de 18 pouces, mais elle fait l’impasse sur la pompe à chaleur et le préconditionnement de la batterie pour charge rapide, l’écran de 12 pouces, la navigation GPS intégrée et les services connectés Google.

Les éléments à retenir et notre sélection

Bénéficier de ce genre d’autos pour moins de 200 euros par mois et, surtout, sans apport, c’est évidemment une excellente affaire. Mais encore faut-il remplir tous les critères du leasing social.

À l’heure où les offres de financement des voitures électriques ne cessent d’augmenter à mesure que les subventions diminuent et le marché de l’occasion stagne, les offres aux prix de ces Renault sont inexistantes sur le marché hors leasing social.

Renault 5 E-Tech Evolution 40 kWh // Source : Paul-Émile Cassoret pour Frandroid

Certes, certains modèles souffrent de petits manquements, notamment pour la R4 E-Tech et la Mégane, où la dotation de série est plus ou moins bien fournie, mais concernant la R5 E-Tech il y aura l’embarras du choix. Évidemment, vos besoins dicteront vers quels véhicules vous vous tournerez, mais à nos yeux, l’offre à 170 euros par mois pour la R5 E-Tech avec la batterie de 40 kWh et la finition Techno est la plus intéressante, si tant est que l’autonomie de 310 km vous suffise.

Pour aller plus loin

J’ai traversé la France au volant de la R5 électrique la moins chère : voici comment j’ai vécu ces 1 500 km

Pour un usage urbain et péri-urbain, elle nous semble parfaite, d’autant plus qu’elle bénéficie de nombreux équipements intéressants, dont les services Google, la recharge rapide DC 100 kW, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore l’indicateur de charge sur le capot. De quoi bénéficier d’une citadine électrique premium à prix vraiment réduit, car rappelons que ce modèle spécifique démarre tout de même à partir de 29 990 euros en prix de façade.