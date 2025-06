La voiture électrique à 100 € par mois revient en France, et il faudra être rapide

Comme promis par le gouvernement en fin d’année dernière, le leasing social est bien de retour en 2025. Après six mois d’arrêt, notamment en raison d’un vote du budget 2025 calamiteux, le leasing social est bien de retour comme l’officialise un arrêté publié au Journal officiel.

Grand artisan de l’augmentation des ventes de voitures électriques en 2024 en France, le leasing social, autrement dit la fameuse voiture électrique à 100 euros par mois promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle de 2022, revient en 2025 pour une nouvelle saison.

Après quelques péripéties en fin d’année et la douloureuse adoption de la loi de Finances 2025 qui englobait justement le montant des aides pour la transition énergétique, le gouvernement a tardé a dévoilé les contours du bonus écologique. Un bonus qui a finalement bien diminué par rapport à 2024, tout en assurant que le leasing social allait revenir au second semestre 2025.

Un leasing social légèrement remodelé pour 2025

C’est désormais chose faite puisque le dispositif de leasing social a été officialisé via un arrêté publié le 20 juin 2025 au Journal officiel. Cette nouvelle mouture du programme, pilotée par le ministère de la Transition écologique, s’inscrit dans une stratégie à long terme : les financements, adossés au système des certificats d’économies d’énergie (CEE), seront déployés sur une période de cinq ans, jusqu’en 2030.

La Citroën ë-C3 fut l’un des modèles les plus vendus via leasing social l’an dernier // Source : Yann Lethuillier

Ainsi, pour 2025, le gouvernement prévoit d’accompagner 50 000 ménages dans l’accès à la mobilité électrique. Une enveloppe de 369 millions d’euros est allouée à cette aide, ce qui représente une aide individuelle de 7 380 euros par dossier.

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Aussi, le leasing social ne sera pas cumulable avec le bonus écologique gouvernemental. Rappelons d’ailleurs que celui-ci doit muter dès le 1er juillet 2025, en une aide CEE. Ça ne changera pas grand-chose pour les clients dans les faits, à ceci près que l’aide proviendra des fournisseurs d’énergie et non plus de l’argent public.

Autre précision d’importance : le loyer mensuel ne devrait a priori pas descendre en dessous de 100 euros, et la durée minimale de location pourra excéder trois ans. Les critères d’éligibilité n’ont pas été annoncé non plus.

L’édition 2025 ne permettra toujours pas de louer des véhicules d’occasion, une exclusion qui avait suscité des critiques lors de la première saison.

Vous aurez moins bien pour plus cher

L’an dernier, les aides étaient pour le moins généreuses, avec jusqu’à 13 000 euros de subventions pour une Citroën ë-C3 par exemple, ce qui nous donnait même des offres largement sous les 100 euros par mois promis par Emmanuel Macron, en l’occurrence 54 euros pour la C3, voire même encore moins pour la Twingo E-Tech !

Le leasing social avec la voiture à 100 euros par mois devrait se limiter à de nouvelles voitures encore plus accessibles que l’an dernier, à commencer par la ë-C3 non plus avec ses 320 km d’autonomie, mais la future version annoncée à seulement 200 km d’autonomie et à moins de 20 000 euros en prix de façade.

La Renault 5 five à moins de 25 000 euros devrait rentrer dans ce dispositif, mais elle pourrait coûter un peu plus de 100 euros par mois // Crédit : Renault

Du côté de la Renault 5, ce sera sûrement la version five à moins de 25 000 euros, avec 300 km d’autonomie et son moteur de 95 ch qui sera concernée. Pour le même prix, vous aurez donc moins bien en 2025 !

Un nouveau succès en perspective ?

Autre évolution notable : la géographie du dispositif. Si le projet initial réservait 10 % des dossiers aux habitants des Zones à Faibles Émissions (ZFE), la récente loi de simplification, adoptée le 17 juin 2025, a supprimé ces zones. Le gouvernement a néanmoins décidé de maintenir ce quota, mais au profit des habitants de ce qu’on appelle désormais les « zones à enjeu de qualité de l’air ».

De quoi s’agit-il ? On ne sait pas encore, à ceci près que ces nouvelles zones, qui remplaceront les ZFE, ne sont pas encore clairement délimitées. Leur définition, ainsi que la liste précise des communes éligibles, sera communiquée ultérieurement.

Rappelons qu’en 2024, le leasing social avait connu un succès fulgurant, avec un nombre de dossiers déposés ayant atteint plus de 90 000 en l’espace de quelques semaines. Face à cet engouement, le gouvernement avait dû ouvrir les vannes pour finalement proposer 50 000 dossiers éligibles, contre les 20 000 à 25 000 dossiers à la base prévus.