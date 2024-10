On sait quand la Citroën ë-C3 électrique à moins de 20 000 euros sera disponible, et c’est pour bientôt

Présente sur le stand de la marque au Mondial de l’auto de Paris, la nouvelle Citroën ë-C3 va bientôt se décliner dans une nouvelle version à moins de 20 000 euros hors bonus, particulièrement attendue. On a désormais une date : cette variante devrait débarquer début 2025.

Citroën ë-C3 // Source : Citroën

Si les automobilistes trouvent encore que les voitures électriques sont trop chères, ces dernières ont cependant vu leur prix fortement chuter au cours des années. Cela grâce à la baisse du cours du lithium, entre autres.

Une nouvelle version moins coûteuse

En effet, ce matériau compose la majorité des batteries, qui comptent pour au moins 40 % du prix total des autos électriques. Alors si elles coûtent moins cher à produire, cela se répercute forcément sur le montant payé par les clients. Ainsi, une véritable guerre des prix a été lancée, d’abord avec Tesla et les constructeurs chinois, puis tous les constructeurs s’y sont engouffrés. C’est par exemple le cas des marques françaises, qui sont nombreuses à commercialiser des petites citadines zéro-émission (à l’échappement) à des prix abordables.

Ainsi, Citroën commercialise depuis peu sa petite ë-C3, actuellement affichée à partir de 23 300 euros hors bonus. Un tarif intéressant pour la petite auto électrique, dont les livraisons viennent tout juste de démarrer. Mais le constructeur tricolore ne compte pas s’arrêter là. Et pour cause, dès ses débuts, la citadine promettait d’être vendue sous la barre des 20 000 euros. Mais aucune nouvelle depuis.

Source : Citroën

Ne vous inquiétez pas, tout vient à point à qui sait attendre. Et maintenant que les soucis de production et de logistique sont résolus chez Citroën, la C3 électrique peut enfin se développer à un rythme plus soutenu. Et désormais, tous les regards sont tournés vers la très attendue variante ultra low-cost, qui chassera sur les terres de la Dacia Spring, entre autres. Elle ne devrait plus trop tarder à arriver, comme le révèle un article du site américain Bloomberg.

Ce dernier cite Thierry Koskas, l’actuel patron de la marque aux chevrons. L’homme d’affaires explique clairement que la version de la Citroën ë-C3 démarrant à partir de 19 990 euros hors bonus sera lancée au premier semestre 2025. Il poursuit en expliquant que « nous nous rapprochons peut-être d’un point de basculement », au sujet de la baisse de la demande pour les voitures électriques, malgré la baisse des prix.

Une tendance globale

Évidemment, ce prix a nécessité des ajustements, et notamment la batterie. Si sa capacité est encore inconnue, Citroën annonce une autonomie de 200 km (ce qui devrait donner un pack d’environ 22 à 25 kWh). Pour mémoire, l’actuelle Citroën ë-C3 développe 113 chevaux et peut parcourir jusqu’à 320 kilomètres WLTP grâce à sa batterie de 44 kWh, qui fait appel à la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). La recharge s’effectue de 10 à 80 % à une puissance de 100 kW en courant continu.

Mais le constructeur aux chevrons n’est pas le seul à croire dur comme fer aux petites voitures à bas prix. C’est aussi le cas de Renault, qui est venu au Mondial avec le concept annonçant la future Renault Twingo, elle aussi promise sous les 20 000 euros hors bonus. Celle-ci chassera directement sur les terres de la ë-C3, mais pas que. On pense aussi à la nouvelle Fiat Grande Panda que nous avions pu découvrir quelques mois plus tôt, ainsi qu’à l’Opel Frontera. Une tendance qui fait plaisir, comme l’explique Serge Gachot, directeur du salon parisien.

Citroën ë-C3 // Source : Citroën

« Nous commençons enfin à voir des petits véhicules et des électriques plus abordables ». Une bonne nouvelle, qui ne concerne pas que les marques du groupe Stellantis et Renault. Au sein du groupe Volkswagen, on peut notamment citer le nouveau Skoda Elroq, un petit SUV zéro-émission (à l’échappement), qui démarre à 33 300 euros hors bonus. En attendant le lancement de la très attendue Volkswagen ID.2 en 2026, ainsi que de la petite ID.1 annoncée, elle aussi, sous la barre des 20 000 euros.