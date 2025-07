Quelques mois après sa révélation, la Citroën ë-C5 Aircross dévoile enfin ses tarifs. Et bonne nouvelle, la voiture électrique de la marque aux chevrons est plus abordable que sa cousine, la Peugeot e-3008.

Si tous les constructeurs vont devoir passer à l’électrique, tous ne sont pas logés à la même enseigne, bien au contraire. Mais globalement, les marques françaises sont déjà plutôt bien avancées. C’est par exemple le cas de Citroën, qui possède une gamme plutôt complète, qui va de l’Ami au nouvel ë-C5 Aircross.

Un tarif raisonnable

Ce dernier avait été dévoilé au cours du mois d’avril 2025, mais avait été annoncé dès la fin de l’année 2024 avec un concept éponyme présenté au Mondial de l’auto de Paris. Et voilà que quelques mois plus tard, il arrive enfin dans les concessions.

Enfin disponible à la commande, le SUV électrique en profite donc pour dévoiler ses tarifs. Et bonne nouvelle, ces derniers restent relativement raisonnables pour un modèle de ce gabarit. Si l’entrée de gamme hybride démarre à partir de 34 990 euros, il faut compter 40 290 euros pour la variante électrique.

Un tarif valable pour la finition You, qui offre déjà une belle dotation technologique. Cette dernière inclut entre autres l’écran tactile de 13 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces. Les occupants bénéficient également des sièges Citroën Advanced Comfort, et de la climatisation automatique bizone. Cette variante d’entrée de gamme est aussi livrée avec le pack Drive Assist 2.0, qui inclut le freinage d’urgence et la lecture automatique des panneaux.

Citroën ë-C5 Aircross // Source : Citroën

La finition Plus intermédiaire démarre quant à elle à partir de 43 290 euros. Cette dernière ajoute notamment l’accès et le démarrage mains libres, la caméra de recul à 180 degrés, la recharge par induction et l’aide au stationnement avant. Enfin, il est aussi possible d’opter pour la version Max, coiffant le catalogue. Cette dernière est accessible à partir de 46 290 euros. Elle intègre en plus le VisioPark 360 degrés, le hayon motorisé mains libres et la conduite semi-autonome.

Bonne nouvelle, le nouveau Citroën ë-C5 Aircross est éligible au bonus écologique, et ce sur toutes les versions. Pour mémoire, ce dernier a récemment été revu à la hausse, et est compris entre 3 100 et 4 200 euros selon le revenu fiscal de référence. Ainsi, le grand SUV électrique démarre à partir de 36 090 euros une fois l’aide déduite. Le communiqué de la marque précise aussi que la voiture a le droit à la prime CEE d’une valeur de 4 242 euros.

Une autonomie généreuse

De quoi faire chuter le prix de départ à seulement 31 848 euros. ALe C5 Aircross électrique est assemblé en France, et plus précisément au sein de l’usine de Rennes. Les premières livraisons sont quant à elles prévues au cours de l’automne 2025. Pour mémoire, le SUV se décline pour le moment en une seule version électrique, forte de 210 chevaux. Cousin de la Peugeot E-3008, avec qui il partage sa plateforme STLA Medium, il est d’ailleurs moins cher que ce dernier.

Il démarre pour rappel à partir de 43 590 euros. Sous son capot, le Citroën ë-C5 Aircross embarque une batterie d’une capacité de 73 kWh fournie par BYD, qui lui offre une autonomie de 520 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue quant à elle de 20 à 80 % en 30 minutes, à une puissance maximale de 160 kW. En courant continu, le SUV est livré avec un chargeur embarqué de 11 kW, qui assure une charge de 20 à 80 % en 4h30.

Citroën ë-C5 Aircross // Source : Citroën

Une version dotée d’une grande autonomie allant jusqu’à 680 kilomètres grâce à une batterie de 97 kWh fournie par ACC sera lancée après l’été 2025. Le SUV familial s’offre un coffre généreux qui peut atteindre les 1 668 litres, quelle que soit la motorisation. Enfin, il sera par la suite équipé de la charge bidirectionnelle V2L, mais on ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera livrée de série ou non. La pompe à chaleur est quant à elle proposée uniquement en option, moyennant 800 euros.