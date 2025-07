BYD s’apprête à étoffer sa gamme avec une nouvelle voiture électrique, qui prend la forme d’un break très réussi. Baptisé Song L GT, ce dernier pourrait tout à fait faire son arrivée en Europe au cours des prochains mois.

Crédit : MIIT

Si Tesla traverse une période très difficile en ce moment, avec des ventes au plus bas, tous les constructeurs ne sont pas dans ce cas. On pense par exemple à BYD, qui surfe sur le succès depuis plusieurs années. La firme chinoise est même devenue le leader mondial de la voiture électrique début 2025, dépassant son rival américain.

Un tout nouveau break électrique

Elle n’a cessé de lancer de nouveaux modèles pour étoffer son catalogue, avec notamment l’arrivée en Europe de l’Atto 2 ainsi que de la Dolphin Surf que nous avions essayé. Cette dernière chasse notamment sur les terres de la Renault 5 E-Tech et de la Citroën ë-C3, entre autres. Mais ce n’est pas tout, car en Chine aussi, BYD ne chôme pas, bien au contraire. C’est ainsi que la marque prépare l’arrivée d’un nouveau modèle 100 % électrique. Ce dernier prend cette fois-ci la forme d’un break, baptisé Song L GT.

Il s’agit en fait d’une nouvelle version d’un véhicule déjà existant, qui était au départ une simple berline surélevée. Pour le moment toutefois, la firme basée à Shenzhen ne donne aucune information officielle au sujet de cette voiture. En fait, ces dernières proviennent du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT). Et elles ont été relayées par le site spécialisé CNEVPost. La Song L GT fait partie de la gamme Dynasty, tout comme la berline Han et le SUV Tang.

Crédit : MIIT

Elle arbore une face avant dans la lignée des autres modèles de la gamme, avec ses feux allongés reliés entre eux par une bande lumineuse. Juste en dessous, nous retrouvons un bouclier très ouvert, complété par deux grandes prises d’air. Les plus observateurs auront aussi remarqué un capteur LiDAR sur le toit, qui rend possible la conduite autonome, sans doute jusqu’au niveau 3. Le break en effet probablement le droit au système God’s Eye développé par le constructeur.

En fait, ce qui change surtout par rapport à la berline standard, c’est la partie arrière plus spacieuse. De quoi offrir une plus grande habitabilité, même si l’intérieur reste encore mystérieux. Cependant, les dimensions restent les mêmes que la version classique, avec une longueur de 4,84 mètres pour 1,95 mètre de large et 1,56 mètre de haut. Le poste de conduite devrait logiquement être repris de la Song L classique, avec son grand écran tactile de 15,6 pouces et son combiné numérique de 10,25 pouces.

Plusieurs versions au programme

Rivale de la Mercedes CLA Shooting Brake électrique tout juste dévoilée, la nouvelle BYD Song L GT se décline en trois versions, à un ou deux moteurs. Les deux premières ont le droit à un seul bloc électrique et affichent une puissance respective de 228 et 308 chevaux. La variante à transmission intégrale revendique quant à elle jusqu’à 523 chevaux, répartis entre les quatre roues. Pour le moment, les informations techniques sont encore rares, et on ne connaît pas encore la capacité de la batterie.

On sait seulement qu’elle fait appel à la technologie Blade LFP (lithium – fer – phosphate), comme tout le reste de la gamme du constructeur chinois. Pour mémoire, la Song L classique a le droit à des packs de 71,8 et 81,04 kWh, offrant une autonomie maximale de 662 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 562 kilomètres avec l’homologation WLTP. Il faudra encore patienter avant d’en savoir plus à son sujet et sur sa fiche technique.

Crédit : BYD

Pour le moment, la date de lancement du break électrique n’a pas encore été confirmée, alors que le constructeur n’a même pas encore publié de photos officielles. Si la voiture est d’abord destinée à la Chine, il est toutefois très probable qu’elle finisse par faire son arrivée en Europe. Elle devra cependant composer avec des droits de douane et elle sera privée de bonus écologique. Cependant, elle pourrait à terme être produite sur le Vieux Continent, dans l’usine construite par BYD.