BYD prend une décision forte pour essayer de rattraper Tesla sur la voiture électrique

Le géant de la voiture électrique chinois BYD vient de lever le voile sur la dernière version de sa technologie de conduite autonome. Baptisée God’s Eye, cette dernière sera disponible sur toute la gamme, même les voitures électriques à moins de 10 000 euros. De quoi concurrencer encore plus Tesla.

BYD Sea Lion 07 // Source : BYD

Entre BYD et Tesla, c’est la guerre. Une bataille sans merci pour savoir qui des deux rivaux deviendra le leader de la voiture électrique dans le monde. Si pour l’heure, cette place est occupée par la firme américaine, le constructeur chinois est désormais sur ses talons. Mais les ventes ne sont pas le seul domaine où les deux rivaux s’opposent.

Une nouvelle technologie de pointe

En effet, les deux marques se disputent sur un autre champ de bataille : les technologies. Et plus particulièrement la conduite autonome. Et une chose est sûre, la firme de Shenzhen ne lésine pas sur les moyens pour dépasser le constructeur basé à Austin, au Texas. Elle emploie pas moins d’un million de salariés, dont plus de 100 000 ingénieurs. Et une partie d’entre eux est chargée de concevoir les technologies de conduite autonome de demain.

Voilà justement que BYD vient de communiquer sur la dernière version de son système, connu sous le nom de God’s Eye. C’est lors d’une grande cérémonie, relayée par le site Car News China, que le PDG de la marque, Wang Chuanfu, a présenté cette nouvelle technologie, qui a pour ambition de « démocratiser la conduite intelligente ». Le but ? La rendre accessible à tous, alors qu’elle sera disponible sur l’ensemble de la gamme, dont la nouvelle Seagull qui devrait arriver en France.

En fait, la technologie God’s Eye se déclinera en trois versions bien distinctes, utilisant jusqu’à trois capteurs LiDAR. Un système dont Tesla ne veut pas entendre parler, lui préférant les caméras traditionnelles, qu’Elon Musk juge plus fiable pour son FSD (full self-drive) qui devrait bientôt arriver en Europe. Le premier niveau du système développé par BYD, baptisé God’s Eye C fait uniquement appel à des caméras, installées derrière le pare-brise. Il s’agit d’une version abordable, qui sera installée sur les voitures badgées BYD.

Ce dispositif, détaillé dans un long post Weibo, fonctionnera grâce au système DiPilot 100, offrant une puissance de calcul maximale de 100 TOPS. Il inclut au total pas moins 12 caméras réparties autour de la voiture, mais également des radars à ondes millimétriques ainsi que radars à ultrasons, entre autres. La précision est alors de 1 à 2 centimètres lors du stationnement, qui pourra se faire sans aucune intervention du conducteur selon la marque chinoise. Celle-ci a aussi levé le voile sur une deuxième version, baptisée God’s Eye B.

Une avancée prometteuse

Cette dernière est la déclinaison intermédiaire, elle a le droit à un capteur LiDAR afin d’améliorer la précision du système. Cette technologie sera réservée aux voitures électriques des marques Fang Chen Bao et Denza, dont nous avions notamment pu essayer le N7 lors d’un précédent voyage en Chine. Nous avions été particulièrement bluffés par la conduite autonome qui avait notamment brillé en ville. Le God’s Eye B est propulsé par le système DiPilot 300 et affiche une puissance de 300 TOPS.

Enfin, la version la plus avancée est tout simplement baptisée God’s Eye A. Et là, elle fait très fort puisqu’elle se dote de trois capteurs LiDAR et affiche une puissance de calcul de 600 TOPS. Cette variante sera en revanche uniquement réservée aux voitures de la marque de luxe Yangwang. Nul doute que le U8, que nous avions pu essayer, ainsi que l’incroyable supercar U9 que l’on a aussi approché, pourraient y avoir le droit. Rien n’a cependant été précisé sur la date à laquelle ces technologies arriveront sur les autos du constructeur, dont les ventes se sont envolées.

Yangwang U9 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le site Nikkei précise que BYD utilise actuellement des puces fournies par Nvidia et Horizon Robotics pour sa conduite autonome, mais que cela ne durera pas. En effet, le constructeur a pour projet de produire en masse son propre matériel d’ici à 2026. Pour mémoire, ce dernier a vendu plus de 4 millions de voitures équipées de cette technologie, dépassant ainsi tous ses autres rivaux chinois. La firme de Shenzhen est désormais sur le point de devenir le 2ème groupe automobile mondial devant Volkswagen.