Elon Musk nous donne des nouvelles sur l’arrivée de l’option la plus révolutionnaire des Tesla en Europe

Alors que Tesla ne propose pas encore la conduite autonome FSD en Europe, Elon Musk nous explique la raison. Et ce sont majoritairement les réglementations qui mettent des bâtons dans les roues à ses voitures électriques.

Les constructeurs automobiles se battent sur plusieurs champs de bataille à l’heure actuelle. Le prix notamment, mais aussi la batterie ou encore la conduite autonome. Et sur ce dernier point, la guerre est particulièrement acharnée, et Tesla pourrait ne plus mener la danse.

De nombreux obstacles

En effet, si la firme proposait le niveau 2 (sur 5) quasiment depuis ses débuts, avec le lancement de la Model S en 2013, elle s’est aujourd’hui fait rattraper par ses rivaux. C’est par exemple le cas de Mercedes, qui propose désormais le niveau 3 en Europe, tandis que l’Autopilot de Tesla s’est fait dépasser par le BlueCruise de Ford. Mais la firme américaine ne veut évidemment pas se laisser faire. Cette dernière a ainsi récemment annoncé l’arrivée du FSD « Unsupervised ».

C’est-à-dire une conduite 100 % autonome sans personne derrière le volant. Si cette technologie sera proposée aux États-Unis, elle ne devrait pas arriver tout de suite en Europe. Et pour cause, nous n’avons pas encore le droit au FSD (full self-drive), même si Tesla l’avait promis pour le premier trimestre 2025. Où en sommes-nous ?

Lors d’un récent entretien avec les investisseurs relayé par le site Teslarati, Elon Musk a abordé le sujet. Il a d’abord détaillé les jalons franchis par cette technologie depuis ses débuts. Les utilisateurs du FSD ont déjà parcouru plus de trois milliards de miles, soit environ 4,8 milliards de kilomètres. La V13 a récemment été dévoilée, tandis qu’une mise à jour pour certains clients est également prévue. Mais ce n’est pas tout, car l’homme d’affaires a aussi évoqué l’Europe.

Il a notamment pris le soin d’énumérer et de détailler les raisons pour lesquelles le FSD n’était pas encore disponible sur le Vieux Continent. Cette technologie se heurte en fait à de nombreux obstacles, à commencer par les réglementations et la bureaucratie européenne. Elon Musk explique que « l’Europe est un véritable gâteau de réglementations bureaucratiques, qui doivent vraiment être abordées. C’est comme si l’Amérique innovait, l’Europe réglementait » — un sujet auquel Musk est très sensible et veut s’attaquer aux États-Unis.

Rien avant mai

Et on peut dire que le patron n’y va pas de main morte à propos de notre continent. Ce dernier poursuit en expliquant qu’ « il y a trop de représentants sur le terrain. Par exemple, pour nous, juste pour lancer la conduite entièrement autonome supervisée en Europe, même si cela fonctionne très bien, nous devons passer par une montagne de paperasse avec les Pays-Bas, qui sont notre principale autorité de réglementation ». De plus, Elon Musk déplore la lenteur du processus, puisque rien ne sera fait avant le mois de mai 2025.

Il rappelle en effet que « les Pays-Bas présenteront ensuite ce projet à l’UE, je crois, en mai. Il y aura alors un grand comité de pays de l’UE. Nous nous attendons à ce que le projet soit approuvé à ce moment-là. Nous ne pouvons rien faire pour que cela se produise plus tôt ». Le constructeur n’a ainsi pas son mot à dire ni le moindre contrôle sur la situation. Le PDG estime que « tous les pays devraient voter d’une manière ou d’une autre pour que cela se produise plus tôt qu’en mai ».

Mais personne ne semble disposé à le faire et la situation stagne donc pour le moment. Cependant, l’Europe n’est pas la seule concernée par de tels obstacles. C’est également le cas de la Chine, mais pour des raisons différentes. Et ce à cause de la rivalité entre l’Empire du Milieu et les États-Unis, ces derniers n’autorisant notamment pas Tesla à « faire des formations en Chine ».

Musk explique que « nous avons donc résolu ce problème en regardant littéralement des vidéos de rues en Chine disponibles sur Internet pour comprendre, puis en les intégrant à notre formation vidéo afin que les vidéos accessibles au public sur les panneaux de signalisation et les règles de circulation en Chine puissent être utilisées pour la formation ».