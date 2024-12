Le patron de la voiture électrique qui se recharge en 10 minutes tacle Elon Musk sur la technologie des Tesla

Alors que le PDG de Tesla, Elon Musk, est opposé au capteur LiDAR pour la conduite autonome de ses voitures électriques, le patron de Li Auto lui envoie un petit tacle à ce sujet. En cause : sa voiture électrique qui se recharge en 10 minutes dotée d’une technologie particulière.

Mali et sa Li Auto Mega // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Depuis plusieurs années déjà, la course à la voiture autonome bat son plein chez tous les constructeurs. Mais l’un des pionniers sur le marché fut Tesla, qui propose son Autopilot sur sa Model S depuis près de 10 ans. Ce qui semble avoir donné des idées à tous ses rivaux.

Li Auto croit au LiDAR

C’est tout particulièrement le cas des marques chinoises, qui ont d’ailleurs fait de très nets progrès dans ce domaine, et qui sont en mesure de rivaliser avec la firme américaine, voire même de la dépasser. Un constructeur, encore méconnu en Europe est particulièrement investi dans le développement de cette technologie. Il s’agit de Li Auto, qui n’est pas présent sur le Vieux Continent à l’heure actuelle, mais qui pourrait finir par le faire au cours des prochaines années.

Ce dernier, qui avait lancé son monospace électrique, le Mega (la voiture qui se recharge en 10 minutes) l’an dernier croit dur comme fer à la conduite autonome, et tout particulièrement à un élément : le capteur LiDAR. Ce dernier est généralement positionné sur le toit des voitures, et permet d’analyser avec une grande précision l’environnement, grâce à des ondes. Ce système est particulièrement fiable et utilisé par de nombreuses autres marques, comme Volvo, Mercedes ou encore Xpeng. Mais toutes les entreprises n’y croient pas pour autant, au contraire.

Li Auto Mega

En effet, Tesla est désormais connue pour refuser d’utiliser cette technologie, rejetée par Elon Musk qui lui préfère les bonnes vieilles caméras. Un point de vue aussi adopté par la nouvelle Xpeng P7+, qui avait été dévoilée lors du dernier Mondial de l’auto de Paris. En revanche, du côté de Li Auto, on croit toujours dur comme fer à cette technologie. C’est ce qu’a récemment confirmé Li Xiang, le fondateur et patron de la marque, lors d’une conférence, relayée par le site spécialisé CNEVPost.

Celui-ci n’a pas mâché ses mots, et a même envoyé un petit tacle à Elon Musk au sujet de la conduite autonome. Il explique que « je pense que si Musk avait déjà conduit sur différentes autoroutes en Chine en pleine nuit, il aurait également choisi de garder un LiDAR à l’avant ». Il rappelle que « la Chine est différente des États-Unis. Si vous conduisez régulièrement la nuit en Chine, vous verrez de gros camions avec des feux arrière cassés, et ces gros camions avec des feux arrière cassés peuvent même être garés sur la route principale ».

Deux stratégies différentes

Et pour cause, l’homme d’affaires chinois souligne que « dans un environnement non éclairé en pleine nuit, les caméras ne peuvent voir que des objets situés à un peu plus de 100 mètres au mieux, mais le LiDAR a une portée de détection de 200 mètres ». Ainsi, c’est selon lui grâce à cette technologie que le constructeur est en mesure de proposer une fonction de freinage automatique d’urgence jusqu’à 130 km/h. Il conclut en affirmant que « c’est la raison fondamentale pour laquelle nous continuons à conserver le LiDAR et le conserverons dans les futurs modèles ».

Précison que Tesla propose un freinage d’urgence actif jusqu’à 200 km/h, uniquement avec les caméras.

Cependant, il nuance son propos envers son rival américain, et souligne que « Tesla prend la sécurité tout aussi au sérieux ». Il estime toutefois que « Musk doit comprendre l’environnement de conduite en Chine », qui est totalement différent des États-Unis. Mais pour le moment, le patron de la marque basée au Texas ne semble pas vouloir changer sa stratégie. Et nous ne sommes donc pas prêts de voir arriver un LiDAR sur une voiture de la gamme. Et ce même si un prototype avait été aperçu avec un sur le toit.

Le Lidar de l’Aito M5 // Source : Frandroid

Cette technologie nous avait notamment bluffé lors de notre essai de la Denza N7 en Chine, où nous avions pu tester la conduite autonome dans la ville bondée de Shenzhen. Néanmoins, nous expliquions également un peu plus tôt que le LiDAR peut avoir un effet surprenant sur les smartphones, puisqu’il pourrait tout simplement « brûler » les caméras, à cause du laser. Cela reste cependant extrêmement rare, mais c’était arrivé un peu plus tôt dans l’année à Paris à l’un de nos confrères journalistes. Méfiance donc…