Attention à certaines voitures électriques qui peuvent « brûler » les caméras des smartphones

Certaines voitures électriques sont dotées de LiDAR. Une technologie laser permettant à la voiture de mieux se repérer dans l’espace, pour les aides à la conduite et la conduite semi-autonome. Mais attention, car cette technologie peut, dans de rares cas, littéralement brûler une partie des appareils photos.

Le LiDAR d’une Nio ET7

Lors du Mondial de l’Automobile à Paris, de nombreuses voitures étaient exposées. Certaines d’entre elles, surtout chinoises, étaient dotées d’une technologie encore assez peu répandue : des LiDAR. Une technologie qu’Elon Musk déteste, mais que de nombreux constructeurs adoptent, pour proposer une conduite semi-autonome qui serait plus efficace que celle de Tesla, qui repose uniquement sur des caméras.

Le LiDAR n’est pas une caméra mais se rapproche d’un radar : il s’agit d’une technologie laser, qui permet de « voir » plus loin et plus en détail qu’une caméra. Même en cas de brouillard, un LiDAR peut détecter des objets à plusieurs dizaines de mètres. Mais cette technologie n’a pas que des avantages : elle est coûteuse, encombrante et peut même engendrer des dégâts matériels, en brûlant les capteurs.

Un LiDAR qui crame un capteur à Paris

C’est l’expérience que relate un journaliste sur X (ex-Twitter). Un confrère a pris en photo un LiDAR sur le Mondial de l’Auto, ce qui a eu pour conséquence de brûler des pixels du capteur de son appareil photo comme on peut le voir sur la photo ci-dessous.

Leçon du jour, apprise à ses dépens par un confrère : ne prends jamais en photo le LiDAR d’une voiture. Un LiDAR tout court, en fait. Plusieurs centaines de pixels cramés sur le capteur photo de son iPhone 16 Pro… — Alexandre Lenoir 🇫🇷🇪🇺🇺🇦 (@alex_lenoir) October 16, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Notre confrère Hugo Bernard de Numerama a enquêté pour en savoir un peu plus. Le résultat de son enquête est très intéressant et mérite de s’y attarder quelques minutes. Il a retrouvé la trace d’une mésaventure similaire au CES de 2019, avec un ingénieur qui a pris en photo le LiDAR d’une voiture.

L’explication est simple à comprendre : « Les lasers sont de la lumière, et la lumière dégage de la chaleur. Quand on dit que des pixels d’un capteur sont « cramés », c’est donc littéralement le cas. Les LiDAR peuvent effectivement causer des dommages thermiques à la matrice (capteur) du plan focal d’une caméra ».

Mais attention à ne pas tomber dans la panique : tous les LiDAR ne sont pas nocifs pour les appareils photos. La dangerosité dépend de la longueur d’onde utilisée par le LiDAR. L’équipementier Valeo précise que « ses LiDAR ont une longueur d’onde de 905 nm, « de ce fait inoffensive à l’égard des capteurs photo » ».

En revanche, « les LiDAR réglés à 1 550 nm peuvent endommager des caméras. Valeo avait testé cette longueur d’onde, avec « des expériences démontrant ces effets indésirables avec certains prototypes » ».

Les LiDAR ne sont pas tous dangereux

Il semble donc que notre confrère français n’a pas eu de chance, et a pris en photo une voiture dotée d’un LiDAR réglé avec une longueur d’onde trop élevée. Surtout, les dommages dépendent également de la distance et de l’angle avec le LiDAR mais aussi de nombreux facteurs : « intensité, durée, taille, longueur d’onde, nombre de pulsations » du LiDAR.

Ce que « voit » un LiDAR

Certains filtres (comme les filtres ND ou IR) pourraient réduire le risque de dommage. Pour l’oeil humain, les LiDAR sont sans danger car « le liquide oculaire à l’intérieur du globe oculaire empêche la lumière laser d’atteindre la rétine située au fond de l’œil, qui est de loin la partie la plus sensible de l’œil ». Mais dans le doute, évitez de prendre en photo des LiDAR d’une voiture en fonctionnement.

De plus en plus de LiDAR sur nos routes

Dans tous les cas, les LiDAR devraient se développer, et équiper de plus en plus de modèles de voitures. On peut déjà noter les Nio, les Mercedes EQS ou encore la Volvo EX90. Il s’agit surtout de voitures électriques, pour la simple et bonne raison que les nouvelles voitures thermiques sont de plus en plus rares.

Volvo EX90

Mais attention, car pour certains experts (et notamment Elon Musk), les jours des LiDAR seraient comptés, grâce aux progrès faits sur les caméras et les algorithmes d’analyse des images. Comme le prouve Tesla avec son FSD aux Etats-Unis, ou encore Xpeng qui vient de décider de se passer de LiDAR sur sa nouvelle Xpeng P7+.

N’hésitez pas à aller lire l’article de Numerama qui est bien plus complet que notre résumé de l’affaire.