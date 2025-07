100 km en 1 minute : voici la borne de recharge la plus rapide au monde pour voitures électriques

La Chine passe un nouveau palier, avec une borne de recharge pour voiture électrique dotée d’une puissance phénoménale de 1 600 kW. Ce qui permet de récupérer 100 km d’autonomie en 1 minute seulement. C’est tout simplement le record mondial.

Bornes de charge megawatt Xiaoju Charging // Source : Xiaoju Charging

À Pékin, lors du 17ᵉ salon international des technologies et équipements de transport, Xiaoju Charging, filiale du géant chinois de la mobilité DiDi Chuxing, a présenté une borne de charge pouvant pousser la puissance du courant jusqu’à 1 600 kW.

En Chine, c’est une course à la puissance de charge que l’on observe du côté des fabricants de bornes, pour accompagner la course à la vitesse de charge engagée du côté des constructeurs automobiles. Après BYD, Zeekr et Huawei, c’est Xiaoju Charging qui vient de présenter une borne de charge « mégawatt ».

Une puissance de charge annoncée jusqu’à 1 600 kW

Cette borne Xiaoju Charging présentée lors du salon international des technologies et équipements de transport pourrait bien devenir la plus performante du moment. En effet, l’entreprise a annoncé, selon les informations que l’on retrouve dans Carnewschina et Sina, une puissance maximale de 1 600 kW, permettant de récupérer 100 km d’autonomie en 1 minutes de charge selon Xiaoju Charging, à condition d’avoir une voiture compatible, ce qui n’existe pas pour le moment.

Le temps de recharge de 10 à 80 % n’a pas été précisé, mais on l’imagine inférieur à 5 minutes. BYD, avec 1 000 kW, annonce pour sa part un 10 à 70 % en 6 minutes.

Ce qui représente un bon en avant important pour Xiaoju Charging. Le réseau comporte, selon les informations de Sina, plus de 46 000 bornes de recharge, dont seulement 47 % ont une puissance dépassant 180 kW, ce qui est suffisant pour parler de charge rapide, mais on est encore bien loin des 1 600 kW annoncés pour ce nouveau produit.

Visuel station Xiaoju Charging // Source : Xiaoju Charging

Une borne pilotée intelligemment

Cette borne de charge s’accompagne de l’Unicorn OS développé par Xiaoju Charging. Ce système d’exploitation a pour but d’assurer une gestion efficace des bornes, réduisant ainsi les anomalies et garantissant une plus grande fiabilité. Mais au-delà de ces fonctions basiques, l’Unicorn OS peut distribuer l’énergie de manière flexible avec une adaptation en temps réel aux besoins.

En plus de délivrer une puissance colossale de charge, il semblerait que cette borne de charge n’ait besoin que d’un connecteur pour délivrer 1 600 kW (visiblement de l’équivalent du connecteur CCS en Chine).

Les bornes mégawatts de BYD peuvent pousser jusqu’à 1 360 kW. Les bornes de Zeekr peuvent donner 1 200 kW sur un seul connecteur, ce qui est encore loin des 1 600 kW annoncés par Xiaoju Charging. Huawei concentre pour l’instant son produit sur les poids lourds électriques.

Mais l’adoption d’un tel équipement, si puissant, va demander du temps. Il faut adapter les infrastructures pour leur permettre de fournir assez de puissance électrique. C’est pourquoi Xiaoju Charging a annoncé qu’elle investira 100 millions de yuans (11 890 820 euros à l’heure actuelle) l’année prochaine pour aider les commerçants à moderniser leurs installations de recharge et accélérer la construction de réseaux de superchargeurs.