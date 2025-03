Il y a quelques semaines, BYD a présenté deux voitures électriques capables de se recharger en 5 minutes, et depuis, les constructeurs chinois se lancent dans une guerre à la puissance de charge. Voici la réponse de Huawei.

Chargeur Huawei 1,MW // Source : Huawei via Carnewschina

Qui arrivera à offrir la puissance de charge la plus élevée ? Actuellement, il semble que ce soit Huawei, qui vient d’annoncer un chargeur de 1,5 MW, capable de délivrer 20 kWh par minute. Il devance ainsi l’annonce de Zeekr et de BYD, faites quelque temps plus tôt.

Un chargeur capable de délivrer jusqu’à 1 500 kW

Oui, c’est totalement fou : Huawei devrait dévoiler un chargeur capable de délivrer 1 500 kW dès le 22 avril prochain, comme l’annoncent CarNewsChina et une publication Weibo (l’équivalent de Twitter en Chine).

L’ampérage de ce chargeur est tout aussi impressionnant, puisqu’on parle de 2 400 A. L’ensemble permettra, selon Huawei, de délivrer 20 kWh par minute. Il faudrait, en théorie, 2 minutes 30 pour charger une Renault 5 si la petite citadine pouvait accepter une telle puissance. Mais la Renault 5, comme la plupart des autres voitures électriques commercialisées en Europe, peine à accepter plus d’un dixième de la puissance du chargeur Huawei. À quoi peut-il donc bien servir ?

Un chargeur destiné aux poids lourds

Car oui, avoir un chargeur capable de délivrer 1 500 kW est actuellement inutile, sauf pour les BYD Han L et Tang L, qui peuvent supporter jusqu’à 1 000 kW. La puissance du chargeur est également insuffisante pour renvoyer Marty McFly et sa DeLorean DMC-12 vers le futur : le convecteur temporel a besoin de 2,21 GW pour fonctionner.

BYD Han L // Source : BYD

Trêve de plaisanteries, Huawei a conçu ce chargeur pour les poids lourds électriques, qui devront être rechargés en quelques minutes. Selon la marque, il faudrait environ quinze minutes pour recharger un poids lourd électrique avec cette puissance de charge.

L’implantation de ce type de chargeurs pourrait favoriser le développement des poids lourds électriques. Réduire le temps de recharge faciliterait l’électrification du parc de camions. Huawei prend l’exemple de la route entre Linyi et Qingdao, en Chine, où un camion électrique doit s’arrêter tous les 200 km pour une recharge d’environ une heure. En ramenant ce temps à quinze minutes, un camion pourrait effectuer un trajet supplémentaire par jour, augmentant ainsi sa rentabilité.

Pour aller plus loin

Les camions électriques vont enfin pouvoir remplacer les diesel sur cet axe autoroutier de 700 km en France

Une telle puissance électrique pourrait cependant mettre sous pression le réseau. Pour tenter de rassurer, Huawei annonce que l’énergie solaire sera mise à contribution et stockée. On imagine également que l’entreprise a prévu un système de stockage d’énergie pour accumuler l’électricité lorsque la demande est faible, afin de la redistribuer rapidement en cas de besoin.