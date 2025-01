Amazon croit dur comme fer aux camions électriques et le prouve avec cette commande massive

Amazon vient d’annoncer avoir acheté plus de 200 nouveaux Mercedes eActros 600. Il s’agit de la plus grande commande de camions électriques de son histoire, on vous explique tout !

Crédit : Amazon

À l’heure actuelle, le marché de la voiture électrique se développe à vitesse grand V, malgré une petite baisse en Europe en 2024. Et même les entreprises se tournent désormais vers cette motorisation, poussées par le gouvernement qui veut encore serrer la vis à ce sujet. Et ce n’est pas tout, car les poids lourds électriques prennent, eux aussi, de plus en plus d’importance depuis quelques années.

Une commande particulièrement massive

De nombreux constructeurs se sont lancés sur ce segment, et les sociétés suivent le pas en adoptant cette motorisation pour leurs flottes. Plusieurs entreprises américaines ont ainsi opté pour le Tesla Semi, à l’image de Pepsico, qui fut l’un de ses premiers clients. Mais sur ce marché aussi, la concurrence est rude, et la firme d’Elon Musk n’est pas la seule à vendre de tels camions électriques. Et certaines grandes entreprises font le choix d’opter pour des modèles rivaux.

C’est par exemple le cas d’Amazon, qui possède déjà une très grande flotte de Mercedes eActros 600 pour assurer ses livraisons. En effet, elle vient de recevoir 38 nouveaux exemplaires, qui se greffent aux 50 récemment déployés en Californie. Et ce n’est pas tout, car l’entreprise fondée par Jeff Bezos vient d’annoncer avoir réalisé la plus grande commande de camions électriques de son histoire dans un communiqué tout juste publié sur son site officiel.

Crédit : Amazon

Ce ne sont donc pas moins de 200 exemplaires du poids lourd allemand qui ont été achetés par le géant de la vente en ligne, afin de rejoindre la flotte dans des prochains mois. Avec cette commande massive, qui est tout simplement la plus grande jamais réalisée de son histoire pour ce type de véhicules, Amazon veut rendre ses livraisons plus vertes. Elle annonce qu’elle devrait être en mesure de délivrer 350 millions de colis chaque année sans utiliser une goutte de carburant.

Cette initiative s’inscrit dans l’ambition de l’entreprise d’atteindre zéro émissions d’ici à 2040. Mais l’adoption de camions électriques ne sera pas le seul moyen utilisé pour réduire son empreinte carbone. En effet, Amazon prévoit également d’adapter les itinéraires pour les livraisons, mais également de s’associer et de collaborer avec les pouvoirs publics afin de faire évoluer le réseau de bornes de recharge.

Une grande autonomie

Cette nouvelle flotte de poids lourds électriques sera chargée d’effectuer les livraisons non pas aux États-Unis, mais en Europe, et plus précisément en Allemagne et au Royaume-Uni. En parallèle, Amazon ainsi que ses partenaires possèdent également pas moins de 3 000 vans électriques signés Rivian, un nombre qui devrait grimper de 10 000 d’ici à la fin de l’année. De plus, l’entreprise possède aussi des vélos-cargo électriques, notamment utilisés dans les grandes villes telles que Rome, Paris ou encore Londres.

Mais revenons à l’eActros 600. Pourquoi Amazon a-t-elle fait le choix de ce véhicule ? Et bien ce dernier possède la particularité d’avoir une autonomie particulièrement généreuse, puisqu’elle est annoncée à 500 kilomètres environ en une seule charge. Et cela grâce à son énorme batterie LFP (lithium – fer -phosphate) affichant une capacité de 600 kWh, tandis qu’elle peut être rechargée de 10 à 80 % en seulement 30 minutes. Le tout à une puissance de 400 kW en courant continu.

Pour cela, Amazon prévoit d’installer sur ses sites clés de nouvelles bornes de recharge atteignant les 360 kW, afin d’assurer une charge rapide qui permet au véhicule de repartir rapidement en livraison. Ce dernier a été choisi par rapport au Tesla Semi qui n’est pas encore vendu en Europe, tandis que la concurrence devient de plus en plus féroce. On pense par exemple au Man eTGX que nous avions essayé, mais aussi à Renault Trucks, qui s’investit aussi sur le segment des tracteurs et porteurs électriques.