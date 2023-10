Le Tesla Semi devrait se méfier du nouveau camion électrique de Mercedes

Mercedes lève le voile sur son eActros 600, son premier camion électrique conçu pour le transport longue distance. Avec une autonomie de 500 kilomètres en une seule charge, il devrait concurrencer le Tesla Semi et arrivera sur les routes en 2024.

Si le marché de la voiture électrique est aujourd’hui de plus en plus développé, un autre est aussi en train d’émerger. Il s’agit de celui des camions électriques. En effet, de plus en plus de constructeurs s’y intéressent, alors que le transport routier est très polluant, comme l’avait confirmé une étude de l’ONG Transport & Environnement.

Un nouveau poids-lourds

C’est pour cela que de plus en plus de marques se lancent sur ce marché, à commencer bien sûr par Tesla avec son Semi, dont les premières livraison ont débuté en fin d’année dernière. Évidemment, la firme américaine n’est évidemment pas la seule à tenter de se faire une place sur ce segment. C’est également le cas de Volvo et Renault Trucks, ainsi que de Mercedes. L’entreprise allemande a d’ailleurs dévoilé il y a quelques jours un camion à hydrogène.

Si ce dernier, qui affiche une autonomie de 1 000 kilomètres, est encore au stade de concept, le constructeur allemand lève le voile sur un véhicule qui verra bel et bien le jour. Il s’agit de l’eActros 600, un tout nouveau camion 100 % électrique destiné au transport de marchandises sur de longues distances. Ce dernier devrait frontalement rivaliser avec le Tesla Semi et ses 800 kilomètres d’autonomie lorsqu’il est chargé de 37 tonnes.

Dans son communiqué, Mercedes indique que son poids-lourd peut quant à lui parcourir jusqu’à 500 kilomètres en une seule charge, sans doute selon le cycle d’homologation WLTP. Un chiffre qui peut atteindre les 1 000 kilomètres par jour avec des charges intermédiaires effectuées pendant les pauses rendues obligatoires par la loi européenne. Et pour cause, la batterie de 621 kW, divisée en trois packs LFP (lithium — fer — phosphate) de 207 kW, elle peut être chargée de 20 à 80 % en 30 minutes seulement.

Et cela à une puissance de 400 kW grâce à une prise CSS et sur une borne rapide en courant continu. Plus tard, le constructeur précise que son camion sera compatible avec la recharge mégawatt via la technologie MCS qui sera proposée un peu plus tard. Pour mémoire, le Tesla Semi peut encaisser jusqu’à 1 000 kW, soit 1 MwH grâce aux Megachargeurs.

Lancement l’an prochain

Le nouveau Mercedes eActros 600 peut transporter jusqu’à 22 tonnes de charge utile dans une remorque standard, avec un poids total en charge de 44 tonnes. Une valeur qui peut cependant être un peu plus grande dans certains pays selon la législation. Selon le communiqué de la marque, ce véhicule serait plus rentable qu’un camion diesel standard sur une même période de détention.

Et ce malgré un prix d’achat environ deux à deux fois et demie plus élevée. Celui de l’eActros 600 n’a pas encore été dévoilé mais nous devrions bientôt en savoir un peu plus à ce sujet. Les commandes ouvriront d’ici à la fin de l’année, tandis que la production et les premières livraisons débuteront l’an prochain. Des versions « porteurs » seront également disponibles dès son lancement.

Le camion électrique affiche une puissance allant jusqu’à 600 kW, soit 815 chevaux en pointe et se dote de la récupération d’énergie au freinage. Il est également équipé d’un régulateur de vitesse adaptatif ainsi que de la conduite autonome de niveau 2. A bord, le conducteur peut profiter d’un grand écran tactile et d’un combiné numérique indiquant toutes les informations importantes pour la conduite, comme le niveau de charge restant.

Ce nouvel arrivant devrait permettre au marché du poids lourds électrique de s’accélérer, alors que l’Union européenne y travaille également. Elle exige, en effet, qu’au moins une station de charge soit disponible tous les 60 kilomètres sur les grands axes et tous les 100 kilomètres sur les autoroutes moins importantes. Ces dernières devront afficher une puissance d’au moins 350 kW à partir de 2025.