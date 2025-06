On a vu la 1ère voiture électrique 100 % AMG de Mercedes, et on pense qu’elle peut redéfinir la notion de performance

Mercedes-AMG nous a conviés à Affalterbach, maison mère du préparateur, pour découvrir son concept de voitures électrique, la Mercedes-AMG GT XX. Cette voiture préfigure un modèle de série qui, disons-le, s’annonce vraiment sulfureux.

Mercedes a mis du temps avant de présenter sa première sportive électrique. Porsche, Lotus, Tesla ou encore Xiaomi ont déjà investi ce marché. Mais si le constructeur allemand a pris son temps, c’est qu’il souhaitait avoir la meilleure techno possible. Et très clairement le résultat est là !

Ce concept-car préfigure la prochaine berline et supercar électrique de Mercedes-AMG, toutes les technologies d’avant-garde y sont présentes : plateforme 800 volts, charge ultra rapide, moteur à flux axial, peinture luminescente. Voici ce que l’on a découvert au cœur du centre de développement de Mercedes-AMG.

Une voiture ne laissant personne indifférent

Lorsque j’ai vu les premières photos du concept Mercedes-AMG GT XX, je n’étais clairement pas emballé. La voiture semblait disgracieuse en comparaison aux dernières productions comme la Mercedes-AMG GT ou encore la Mercedes-AMG SL. Et il semblerait que je n’aie pas été le seul à avoir cette première impression.

Mais comme vous le savez, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. En voyant en physique cette Mercedes-AMG GT XX lors de l’événement « Affasterbach » d’AMG, j’ai été agréablement surpris.

La voiture est hyper aérodynamique, avec un nez de requin surmontant la calandre Panamericana de Mercedes-AMG, repensée pour cette première AMG 100 % électrique. Et au milieu de cette calandre trône toujours fièrement l’étoile de Mercedes.

Sur le capot, le logo d’AMG remplace celui de Mercedes. Le capot est d’ailleurs ajouré pour optimiser le refroidissement et l’aérodynamisme de cette berline 4 portes. Aussi, les projecteurs avant intègrent un générateur de son. Le boîtier du phare est une cavité pour intégrer les haut-parleurs produisant un son en fonction de la conduite du véhicule. Ils servent aussi d’avertisseurs sonores pour les piétons comme la réglementation l’impose. Ce choix technique permet un gain de place et de poids.

On retrouve des jantes de 21 pouces dotées de flasques en carbone pour optimiser le coefficient de pénétration dans l’air ; ces éléments sont motorisés pour pouvoir s’ouvrir et laisser entrer l’air pour refroidir les freins.

De profil, on remarque une voiture particulièrement basse, 1,31 m de haut seulement, pour 5,20 m de long. Son empattement est très long, laissant la place à une batterie importante, mais aussi un grand bas de caisse en carbone doté d’une peinture fluide MBUX.

Déjà essayés en compétition, des pigments de couleur réagissent à un signal électrique pour s’éclairer, ce qui augmente la visibilité du véhicule la nuit, mais permet aussi dans le cas de ce concept Mercedes-AMG GT XX de donner des informations sur la charge en cours.

À l’arrière également, les ingénieurs ont travaillé sur le design. On retrouve 2 blocs de trois optiques ronds, qui laissent franchement penser à une production de Maranello. Mais c’est au milieu que se trouve le plus impressionnant. Le concept a un panneau nommé MBUX Fluid Light Panel comportant 700 LED RGB librement programmables.

Avec cette technologie, les Mercedes pourraient interagir visuellement avec leur environnement. Si le véhicule de démonstration avait l’inscription « SO AMG », on imagine toutes les dérives que les taquins propriétaires pourraient imaginer, avec plus ou moins de bon goût. Une fonction toutefois interdite sur route ouverte en Europe.

On remarque aussi l’absence de lunette arrière : elle est remplacée par un panneau de carrosserie couleur du véhicule, Orange Solaire, ainsi que l’inscription AMG.

Le style de la Mercedes-AMG GT XX ne laisse pas indifférent. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont forts. Mais il faut avouer qu’après avoir découvert en physique le véhicule, une forte prestance se dégage d’elle. De par ses dimensions, la voiture mesure presque 2 m de large , sa calandre au contour rétroéclairé, ses jantes, sa teinte vive, son diffuseur ou encore son capot ultra-agressif, j’avoue avoir été conquis par le style de la Mercedes-AMG GT XX.

Un design au service de l’aérodynamisme

Clairement, avec ce concept Mercedes-AMG GT XX, le constructeur à l’étoile prépare l’arrivée d’une berline électrique ultra-performante. Et pour arriver à mettre tout le monde d’accord avec un prochain modèle de série, les ingénieurs ont effectué un important travail aéro.

Ce qui explique certains choix stylistiques comme le capot bas, le pare-brise fortement incliné, les jantes aéro, l’absence de lunette arrière, les poignées de portes affleurantes. Mais aussi des choses qui ne se voient pas, comme le soubassement entièrement caréné.

Et on comprend ce choix des ingénieurs lorsque l’on apprend qu’à 300 km/h, environ 83 % de la puissance des moteurs est nécessaire pour surmonter la traînée. C’est d’autant plus impressionnant lorsque l’on connaît la puissance de l’AMG GT XX. En résulte un coefficient de traînée (Cx) de 0,198 et une surface frontale de seulement 2,24 m². Ce qui en fait l’une des voitures les plus aérodynamique au monde.

1 360 chevaux pour la plus rapide des berlines électriques

Mercedes-AMG profite du concept AMG GT XX pour présenter toutes ses technologies en matière de motorisations électriques. Le constructeur allemand a racheté le spécialiste YASA, et cela semble être un très bon investissement puisqu’il est le premier groupe à dévoiler un moteur à flux axial.

Ce qui signifie que le flux électromagnétique est parallèle à l’axe de rotation du moteur, les grands composants ayant la forme de disques minces. Chacun des deux moteurs arrière mesure seulement 8 cm de large, ce qui offre un gain de place sans compromettre la puissance.

Avec trois moteurs, un à l’avant, deux à l’arrière, la Mercedes-AMG GT XX offre une puissance de 1 000 kW, soit 1 360 chevaux. C’est tout bonnement délirant : une berline 4 portes devient maintenant plus puissante qu’une Bugatti Veyron, qui a marqué au fer rouge l’histoire de l’automobile. Pour rappel c’était la première voiture de série à dépasser 1000 chevaux et 400 km/h.

Plus puissante qu’une Veyron, oui, mais pas plus rapide : l’absence de boîte de vitesses ne permet pas de démultiplier l’énergie du véhicule pour lui offrir une meilleure vitesse de pointe. Mais est-ce bien grave lorsque Mercedes annonce une vitesse maximale au-dessus de 360 km/h ? Le 0 à 100 km/h n’est pas encore officialisé, mais il va de soi qu’on peut s’attendre à un temps bien meilleur que 3 secondes.

Une charge aussi rapide qu’un plein d’essence

Mercedes n’annonce pas la capacité de la batterie de cette AMG GT XX, mais on sait qu’il s’agit de cellules NMC-A (Nickel / Cobalt / Manganèse / Aluminium). La densité énergétique s’élève à 300 Wh/kg (740 Wh/l).

Mais au-delà de ces données techniques, retenez qu’elle est capable de charger 400 km WLTP en 5 minutes, ou 100 km WLTP en 58 secondes grâce à une puissance de charge moyenne de 850 kW sur une large partie de la courbe de recharge.

En plus de cette puissance de charge impressionnante, Michael Schiebe, CEO de Mercedes-AMG, nous a déclaré lors d’un entretien que la voiture était capable d’affronter la conduite sur piste sans faiblir. Ce qui signifie que Mercedes a travaillé sans relâche sur le système de refroidissement des cellules de la batterie.

Malheureusement, on a tenté d’obtenir d’autres informations sur le véhicule, notamment son 0 à 100 km/h, la capacité de la batterie ou même une date de commercialisation pour le modèle de série, mais le dirigeant d’AMG est resté très silencieux sur ce sujet.

Un habitacle aussi radical que la fiche technique

Vous l’avez compris, Mercedes-AMG a fait de ce concept une démonstration de puissance en lui donnant un aspect véritablement radical. Et c’est aussi le cas à bord.

Il s’agit d’un véritable cockpit avec un volant similaire à celui de l’hypercar AMG One, comportant des palettes pour contrôler la récupération d’énergie. Sur la colonne de direction, on retrouve 8 LED pour afficher le niveau de charge de la batterie, de la récupération d’énergie ou du niveau de performance actuel.

La réduction de poids a été au centre du développement : on ne trouve, par exemple, pas de revêtement sur le tableau de bord, pas de ciel de toit, ni encore des sièges baquets à coque carbone Recaro.

Cette réduction de poids n’a pas empêché les designers de se faire plaisir sur quelques éléments de design, notamment les panneaux de portes avec un motif en damier noir et orange, ou la console centrale au style reprenant le logo d’AMG. Côté technologies embarquées, on remarque deux grands écrans : celui du combiné d’instruments mesure 10,25 pouces et celui du système infodivertissement est de 14 pouces.

Notre avis sur le concept Mercedes-AMG GT XX

Avec ce concept-car, Mercedes-AMG préfigure sa prochaine berline électrique, dont nous avons pu voir un prototype encore bien camouflé.

Et c’est clairement une démonstration de force. Si un tel modèle arrive en série, les Tesla Model S Plaid, Lucid Air, Porsche Taycan Turbo GT, Audi RS E-Tron GT et Lotus Emeya seront relégués au second rang des berlines électriques performantes.

Car Mercedes-AMG a clairement pensé cette berline comme une hypercar prête à aller chasser le chrono, aussi bien sur piste avec sa motorisation surpuissante et une batterie performante dotée d’un système de refroidissement surdimensionné, que sur la borne de charge où les arrêts pourront être aussi rapides qu’un arrêt au stand, ou presque.

Encore faut-il trouver des bornes rapides aussi puissantes. Et justement, Mercedes travaille avec le constructeur Alpitronics sur le sujet.

Ce concept Mercedes-AMG GT XX est très important, il ouvre une nouvelle ère pour le constructeur allemand, dont un modèle de série devrait bientôt découler. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Mercedes-AMG ne semble avoir rien perdu de son audace et de sa fougue avec ce passage vers l’électrique.