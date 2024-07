Combien vous faut-il de mémoire sur votre carte graphique en 2024 ? Plus que que vous croyez

Les jeux AAA utilisent de plus en plus de mémoire vidéo sur votre carte graphique, les modèles proposant seulement 8 Go de VRAM sont-ils devenus obsolètes ?

L’ère des 8 Go de mémoire vidéo va-t-elle toucher à sa fin ? Le débat fait rage depuis l’année dernière alors que de nombreux jeux PC comme The Last of Us : Part 1 ou encore Star Wars : Jedi Survivor montraient de sérieuses baisses de performances et une utilisation de la VRAM élevée, même en 1080p (heureusement corrigées grâce à des mises à jour).

Les jeux sur PC ne cessent de repousser les limites du photoréalisme, devenant de plus en plus gourmand pour votre carte graphique avec l’utilisation du ray tracing, du path tracing, des effets volumétriques, des textures haute définition et bien d’autres.

Si les constructeurs comme Nvidia et AMD ont dans leur catalogue des cartes graphiques disposant de 12 ou 16 Go de mémoire vidéo, les modèles moins onéreux proposent encore 8 Go à leur lancement. Cela reste-t-il suffisant en 2024 ?

Les jeux les plus gourmands en mémoire

Une dizaine de jeux ont été testés par Steven Walton de la chaine Hardware Unboxed, qui a ainsi mesuré leur empreinte mémoire effective, et non la simple allocation en VRAM. En effet, certains jeux se réservent une large portion de la mémoire vidéo, mais n’en utilisent qu’une partie.

Si Steven Walton a toujours été très critique de Nvidia sur le sujet, ces différents tests offrent une belle vue d’ensemble de l’état du jeu triple AAA en 2024, à savoir des titres qui ne font parfois aucune concession et pas seulement en 4K. Si votre jeu sature la VRAM de votre carte graphique, alors attendez-vous à un niveau de performance inférieur, des saccades, mais aussi des textures manquantes.

Ainsi, un jeu comme Ratchet & Clank: Rift Apart, que nous utilisons régulièrement dans nos benchmarks chez Frandroid, utilise plus de 8 Go de mémoire vidéo en définition 1080p avec les réglages graphiques Moyen. En 1440p, les valeurs oscillent entre 9 Go et 13 Go d’utilisation, selon les options graphiques.

Même son de cloche pour Cyberpunk 2077, qui reste légèrement moins gourmand en restant en dessous des 8 Go d’utilisation en 1440p, mais monte à plus de 11 Go une fois le ray tracing activé en mode Ultra. Car oui, les options de ray tracing, mais aussi de génération d’images, peuvent aussi augmenter l’utilisation de la mémoire vidéo.

12 Go de VRAM, un minimum à viser désormais ?

Au vu de ces différents tests, 12 Go de mémoire vidéo semble être donc la valeur à conseiller désormais, 16 Go étant quasiment un prérequis pour jouer en 4K avec les options de ray tracing sur les jeux AAA actuels et à venir. Mais cela est loin de concerner tous les joueurs PC.

Si vous jouez à des jeux compétitifs avec des réglages graphiques parfois abaissés, alors 8 Go restera suffisant, c’est même votre processeur qui pourra être davantage sollicité dans ce cas de figure. De plus, certaines productions récentes sont encore loin d’utiliser autant de mémoire, comme Forza Motorsport ou Starfield.

De plus, d’autres critères peuvent aussi influer sur les performances de ces jeux gourmands en VRAM, comme la largeur du bus mémoire ou sa bande passante. Mais on rejoint l’avis de Hardware Unboxed sur le fait que 12 Go devrait être désormais le minimum en 2024.