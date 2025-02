Test de la Nvidia GeForce RTX 5070 Ti : le jeu en 4K plus accessible, mais à quel prix ?

On repasse ici sous la barre symbolique des 1000 euros avec la GeForce RTX 5070 Ti, un GPU qui conserve les 16 Go de mémoire vidéo de la RTX 4070 Ti Super, avec un profil de performance qui pourrait la rapprocher du haut de gamme de la génération précédente.

S’agirait-il du modèle phare de la gamme ? Voici notre test.

Caractéristiques techniques

La RTX 5070 Ti succède à la RTX 4070 Ti Super lancée il y a tout juste 1 an pour clôturer la génération Ada Lovelace. La carte embarque 16 Go de mémoire GDDR7 avec une bande passante plus rapide de l’ordre de 33% (896 Go/s contre 672 Go/s pour la 4070 TI Super).

Si le nombre de cœurs CUDA ainsi que la fréquence d’horloge n’augmentent que de 6%, les performances en ray tracing font sur le papier un sérieux bond en avant (+62%) sur le papier.

Modèle Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Définition maximale supportée 7680 x 4320 pixels Nom de la puce GB203-300 Architecture Blackwell Fréquence de base 2,3 Ghz Processeurs de flux 8960 Ray-tracing Oui Quantité de mémoire vidéo 16 Go Interface mémoire 256 bits Type de mémoire GDDR6X Sorties HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b Connecteurs d’alimentation 2 x 8 broches PCIe Technologie Nvidia GSync Pilotes / drivers Lien des pilotes / drivers Couleur Gris Consommation 300 Watts Alimentation recommandée 750 Watts Fiche produit

À noter que nous testons ici une version légèrement overclockée de la carte du constructeur MSI, on peut donc s’attendre à des performances relativement supérieures aux modèles non overclockés.

La carte graphique a été prêtée par Nvidia pour les besoins de ce test.

Configuration de test

Carte mère : Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI (bios 0830)

Processeur : AMD Ryzen 7 9800X3D (5,2 GHz, 8 coeurs, 16 threads)

Refroidissement : Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO

Mémoire : 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB)

SSD : Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe

Alimentation : Corsair HX1500i 1200W

Boitier : NZXT H7 Flow

Logiciel : Windows 11 24H2 (avec les pilotes Nvidia GeForce Game Ready 572.43)

Design

La RTX 5070 Ti est la seule carte graphique de la gamme à ne pas profiter d’un modèle Founder’s Edition de la part de Nvidia. Nous avons donc testé un modèle MSI Ventus 3x, qui embarque trois ventilateurs placés sous le châssis.

On est ici sur un design forcément moins minimaliste, typique des cartes overclockées d’usine comme celle-ci. MSI mise toujours sur sa finition argentée avec un châssis qui nous laisse à voir les différents radiateurs et caloducs du système de refroidissement.

Performances en jeu

Nous avons testé une dizaine de jeux comme pour tous les modèles de cartes graphiques. Nous exploitons les benchmarks intégrés quand ils existent, afin d’effectuer une comparaison plus fidèle entre les cartes.

Cependant, lorsque nous observons des écarts bien différents par rapport à nos collègues journalistes et créateurs de contenu, nous effectuons une seconde vérification via une séquence de gameplay jugée gourmande pour le GPU.

Ce fut le cas pour Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2 dont nous avons confirmé certains écarts avec un second benchmark effectué manuellement.

Benchmarks synthétiques

PlayStation 5 Slim Standard au meilleur prix Il n’y a pas que le design de la PS5 qui s’est aminci, son prix aussi ! En ce moment, le modèle Slim avec lecteur de disque est disponible avec une réduction de 95 euros.

Comme d’habitude, nous débutons avec une série de tests synthétiques via l’outil 3DMark, qui nous donne un premier aperçu des performances de la carte. Nous nous concentrons sur trois tests : Time Spy et Steel Nomad (rasterisation) ainsi que Speed Way pour le ray tracing.

5070 Ti 4070 Ti Super RTX 4080 RX 7900 XT Time Spy (raster) 24802 22231 25317 23715 Steel Nomad DX12 (raster) 6346 5589 6544 5397 Steel Nomad Vulkan (raster) 7315 6048 7343 5623 Speed Way (ray tracing) 7683 6353 7385 5170

Le tableau dressé ici est encourageant : face à la RTX 4070 Ti Super la carte progresse entre 13% et 20% en rasterisation (avec des gains encore plus conséquents sur l’API Vulkan) et de près de 21% en ray tracing. Les chiffres la rapprochent même d’une RTX 4080, la RTX 5070 Ti étant légèrement en retrait de quelques pourcents.

Les chiffres en jeu vont-ils suivre ?

Rasterisation

Nous commençons nos tests en rasterisation pure, c’est-à-dire des jeux ne disposant pas d’options de ray tracing ou avec celles-ci désactivées dans les paramètres. Nous désactivons ici les options DLSS pour analyser les évolutions de performances brutes de la carte.

Nous nous concentrons sur la définition 1440p, qui reste le positionnement de la gamme xx70. En moyenne, la RTX 5070 Ti est 14,8% plus performante que la RTX 4070 Ti Super avec des gains pouvant dépasser les 20%. On dépasse la barre des 120 FPS pour Cyberpunk 2077 (+20%) et on talonne les 100 FPS sur Dragon Age, A Plague Tale Requiem et Red Dead Redemption.

Les performances se rapprochent grandement d’une RTX 4080, modèle haut de gamme de la génération précédente, sans pour autant la surpasser à tous les niveaux. Si en moyenne, la RTX 5070 Ti est 3,5% moins performante, elle se permet de l’égaler sur Alan Wake 2 et de la surpasser de quelques pourcents sur Cyberpunk 2077 et Dragon Age The Veilguard.

En 4K, la RTX 5070 Ti est plus de 18% plus performante que le modèle précédent en rasterisation, avec un écart encore plus réduit face à la RTX 4080 (3,3%). On a donc comme l’année dernière une carte qui pourrait aussi convenir à du jeu à cette définition, notamment grâce à la GDDR7 bien plus robuste pour cette définition.

Ray tracing

Les gains sont légèrement inférieurs en ray tracing par rapport à la RTX 4070 Ti Super, de l’ordre de 12,6%. Une bonne moitié des titres testés lorgnent autour des 30 images par seconde en 1440p (Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, Black Myth : Wukong, Alan Wake 2) alors qu’il est possible de dépasser les 60 FPS sur A Plague Tale Requiem, Dragon Age et Forza Motorsport.

L’écart se creuse légèrement avec la RTX 4080 avec des performances 4,7% moins élevées en 1440p et ray tracing.

Évoquons rapidement la 4K avec des performances 4,8% inférieures à la RTX 4080, qui conserve donc une légère avance en ray tracing et path tracing.

DLSS 4

Pour rappel, le DLSS 4 n’est pas exclusif aux cartes graphiques RTX 50, seule une fonctionnalité l’est : la Multi-Frame Generation, qui peut ajouter jusqu’à 3 images supplémentaires par image rendue traditionnellement par le GPU.

L’activation du DLSS sera un passage quasi-obligé pour les jeux en ray tracing (et path tracing), y compris en 1440p si vous voulez espérer atteindre la barre des 60 images par seconde. La MFG permet de dépasser le plafond de verre de la génération d’images traditionnelle afin d’espérer atteindre la fréquence de rafraîchissement de votre écran.

Ainsi dans Cyberpunk 2077 en 1440p avec les options de path tracing activées, on dépasse les 60 images par seconde avec le DLSS en mode Performance, jusqu’à atteindre les 200 FPS avec la MFG 4X. Si la latence augmente de moins de 10ms une fois l’option activée, elle ne grimpe pas exponentiellement selon l’option choisie.

Sur Alan Wake 2, le plus gourmand des jeux supportant la Multi-Frame Generation, on peut atteindre plus de 163 FPS avec le réglage maximal en 1440p.

À noter que l’option porte tout son sens en 4K et ouvre les portes d’un niveau de performance jamais espéré sur ce segment. À l’instar de nos précédentes conclusions sur les cartes de la gamme, la Multi-Frame Generation est donc une fonctionnalité bluffante qui ne conviendra évidemment pas à tous les jeux.

Performances créatives

Les logiciels de montage vidéo et de création 3D exploitent désormais partiellement les capacités de nos cartes graphiques, que ce soit pour le rendu ou le traitement.

Nvidia 5070 Ti Nvidia 4070 Ti Super Nvidia RTX 4080 Nvidia RX 7900 XT UL Procyon Premiere 69007 53610 54471 56253 PugetBench DaVinci 11447 9917 10135 8858 Blender (monster) 3661,403506 3556,098959 4232,161029 1843,306591 Blender (junkshop) 1979,431677 1761,391261 2066,346957 991,947564 Blender (classroom) 1904,877599 1815,664365 2176,936308 849,863279

On a observé des gains de prés de 30% sur le benchmark Premiere Pro de l’outil UL Procyon, qui se base en grande partie sur le GPU pour ses différentes opérations (filtres, rendu final). Da Vinci Resolve nous montre aussi des gains entre 9 et 15% via PugetBench, le test mélange lui aussi l’application de filtres accélérés par le GPU et le rendu. Surtout, ces gains du même acabit face à la RTX 4080, si ce n’est légèrement inférieur.

Sur Blender, les performances montrent une progression plus mesurée, entre 3 et 12% selon les tests. La RTX 5070 Ti reste moins performante que la RTX 4080 sur Blender, entre 4 et 12% selon les tests.

Consommation

Nvidia annonce une consommation nominale de 300W pour la 5070 Ti, soit légèrement plus que la 4070 Ti Super (de 15W), mais 25 watts de moins que la RTX 4080.

Dans les faits, les chiffres annoncés sont souvent différents selon les jeux et charges de travail.

Ainsi, en 1440p path tracing avec les options DLSS activées, nous avons observé un TGP maximal de 291W pour une température maximale de 67 degrés. Une fois en 4K, avec les options de DLSS activées ainsi que la MFG 4X, ce chiffre baisse à 259W pour une température similaire de 66 degrés.

Au vu des gains de performances observés, on reste sur une consommation mesurée sans pour autant atteindre les prouesses de la génération précédente.

Prix et disponibilité

La GeForce RTX 5070 Ti sera la seule carte de la gamme à ne pas profiter de Founder’s Edition. Cependant, Nvidia a annoncé que certaines cartes devraient être vendues au prix de vente conseillé de 889 euros, qui est le même que la RTX 4070 Ti Super à son lancement. Certains modèles MSI et Asus bénéficient de ce prix.

Dans les faits, on est donc sur tarif plus qu’acceptable pour le niveau de performance observé (similaire à une RTX 4080). Malheureusement, ces dernières semaines nous ont montré qu’il était très compliqué de se procurer l’une de ces cartes graphiques à leur prix de vente conseillé, certains modèles pouvant être vendus plusieurs centaines d’euros plus chers.