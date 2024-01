Test de la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super : le meilleur compromis entre 1440p et 4K ?

Avec la GeForce RTX 4070 Ti Super, Nvidia compte redorer le blason de la 4070 Ti, une carte graphique mal aimée par son historique. Il s’agissait en effet du nouveau nom de la GeForce RTX 4080 dotée de 12 Go de RAM, un modèle qui a vite été retiré de la vente pour être proposé sous ce nouveau nom.

Avec sa version Super, Nvidia propose une fiche technique légèrement différente pour une carte qui promet jusqu’à 10% de performance en plus que la RTX 4070 Ti première du nom.

Caractéristiques techniques

La plus grosse évolution de cette RTX 4070 Ti Super est à trouver du côté de la mémoire vidéo, qui passe de 12 à 16 Go en passant logiquement à un bus de 256-bit. Plus de VRAM donc, mais aussi une bande passante qui grimpe à 672 Go/s, contre 504 Go/s sur le modèle qu’elle remplace. Le GPU est donc en théorie paré pour l’avenir et des jeux 4K de plus en plus gourmands. En théorie.

Modèle Nvidia GeForce RTX 4070 Ti SUPER Définition maximale supportée 7680 x 4320 pixels Nom de la puce AD103-275 Architecture Ada Lovelace Fréquence de base 2,34 Ghz Processeurs de flux 8448 Ray-tracing Oui Quantité de mémoire vidéo 16 Go Interface mémoire 256 bits Type de mémoire GDDR6X Sorties DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1a Connecteurs d'alimentation 2 x 8 broches PCIe Technologie Nvidia GSync Pilotes / drivers Lien des pilotes / drivers Couleur Gris Consommation 320 Watts Alimentation recommandée 700 Watts Fiche produit

Tout comme la GeForce RTX 4070 Super, Nvidia a augmenté le nombre de cœurs CUDA dans cette RTX 4070 Ti Super, avec 8448 contre 7680 auparavant.

Nvidia positionne cette carte sur le 1440p à 144 Hz et plus, tout en étant très à l’aise sur la 4K à des fréquences plus modestes.

Le design standard d’une carte MSI

Pour ce modèle comme pour l’ancien, Nvidia ne fournira pas de version Founder’s Edition, ce sont les partenaires qui proposeront leur propre vision du GPU et de son système de refroidissement. Nous avons testé la carte graphique dans sa version MSI Ventus 3X, qui embarque trois ventilateurs sur le dessus.

La carte reste imposante, mais propose un design maintenant bien connu chez MSI, avec cette robe grise argentée qu’on apprécie. La connectique reste la même avec trois ports DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.1.

Configuration utilisée pour le test

Carte mère : ROG Strix Z790-E GAMING Wi-Fi

Processeur : Intel Core i9-13900KF (5,8 GHz, 24 cœurs, 32 threads)

Refroidissement : NZXT Kraken Z73 RGB (360 mm)

Mémoire : 32 Go de RAM DDR5 5200 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB)

SSD : Seagate FireCuda 520 1 To NVMe PCIe 4.0

Alimentation : Corsair HX1500i

Boitier : NZXT H7 Flow

Logiciel : Windows 11 (avec les pilotes Nvidia GeForce Game Ready 551.23)

Nous avons testé cette carte graphique sur un écran ASUS ROG XG27UQR 27 pouces qui peut monter jusqu’à 144 Hz en définition 4K 3840 x 2160 pixels.

Benchmarks synthétiques

Comme toujours, les benchmarks synthétiques nous dressent un premier tableau des performances du GPU par rapport aux autres modèles du marché.

Nous utilisons toujours deux benchmarks de la suite 3DMark pour ceci : Time Spy Extreme et DirectX Ray Tracing. Nous allons bientôt remplacer ce dernier par Speed Way, qui embarque des technologies plus récentes comme le mesh shading.

3DMark Time Spy Extreme

Sur Time Spy Extreme, la 4070 Ti Super devance la 4070 Ti de prés de 11% et talonne la AMD RX 7900 XT, dont elle se rapproche grandement, aussi bien en termes de performance que de positionnement tarifaire.

3DMark DirectX Ray Tracing

En rendu ray tracing pur, le gap de performance est autour des 10% pour la 4070 Ti Super, mais bien en deçà de la RTX 4080. À ce petit jeu, les cartes Nvidia ont encore un temps d’avance sur AMD.

Performances dans les jeux vidéo

Avant d’aborder les performances en jeu, nous devons prévenir les possesseurs ou futurs possesseurs des versions MSI de ce GPU. Le constructeur a en effet mis à disposition un nouveau BIOS assurant un niveau de performance optimale, disponible à cette adresse.

Les premiers chiffres pouvant être inférieurs de 3 à 5% par rapport au potentiel de la carte, nous avons décidé de refaire tous nos tests avec ce nouveau BIOS.

Nous allons bientôt faire évoluer considérablement notre protocole de tests pour inclure des comparaisons approfondies avec les puces concurrentes.

Cyberpunk 2077

Le maitre étalon du ray tracing reste une vitrine pour les performances des cartes Nvidia en ray tracing (et non path tracing, ou le fameux mode overdrive). Nous avons aussi testé la carte en rasterisation pour évaluer le delta de performance entre les deux modes.

Par rapport à la 4070 Ti, cette version Super offre un gain substantiel de près de 13% en ray tracing et 4K, prés de 7% en 1440p. On sent ici que les apports d’une plus grande quantité de VRAM et d’une bande passante plus rapide offrent une stabilité supplémentaire, notamment en 4K.

Ces résultats ne tiennent pas en compte l’activation du DLSS, dont les performances seront traitées dans une partie dédiée, mais qui nous semble incontournable pour une carte Nvidia. Une fois le DLSS activé (sans génération d’images), le gain est de l’ordre de 130%, et 230% avec la génération d’images.

Alan Wake 2

C’est le jeu le plus gourmand de cette batterie de tests, un titre qui mettra à genoux n’importe quelle configuration. Afin de pouvoir comparer la carte avec ses homologues chez AMD, nous avons aussi fait le choix de ne pas montrer les performances en path tracing.

En rasterisation, les gains par rapport à la 4070 Ti Super sont entre 8 à 9% par rapport à la 4070 Ti, mais la carte reste encore en dessous de la RX 7900 XT.

Logiquement, c’est en ray tracing que la RTX 4070 Ti Super prend le large, notamment grâce à sa plus large bande passante mémoire. Comme pour Cyberpunk 2077, on observe ainsi des gains aller jusqu’à 15% en 4K une fois toutes les options activées.

Alan Wake 2 est un jeu qui nécessite le DLSS pour faire offrir un niveau de performance convenable en ray tracing. Sans génération d’images, son activation vous offrira 54% de performance en plus en 4K, et 148% avec la frame generation.

A Plague Tale : Requiem

Le jeu français A Plague Tale : Requiem continue de mettre à mal n’importe quel GPU, y compris en rasterisation. Si le jeu n’exploite pas tout le stack ray tracing à l’instar des deux jeux précédents, il reste un très bon benchmark.

Hors ray tracing, le jeu offre des gains entre 4% et 8% avec la RTX 4070 Ti selon la définition. La carte se situe encore en dessous de l’AMD RX 7900 XT, qui la dépasse de près de 8%.

En ray tracing, les performances ne s’envolent pas autant que les deux précédents jeux : on observe environ 7% de performance en plus.

Le DLSS vous permettra de jouer à des fréquences d’images convenables lorsque vous voulez jouer en 4K avec le ray tracing d’activé. Son activation en mode équilibré vous permettra d’atteindre une moyenne de 56 images par seconde, soit un gain de 69%. Avec la frame generation, la fréquence monte à 82 images par seconde.

Avatar : Frontiers of Pandora

Le dernier jeu édité par Ubisoft fait son entrée dans notre batterie de tests et pour cause, il exploite la toute dernière version du moteur Snowdrop du studio Massive Entertainment. Le jeu fonctionne exclusivement avec des effets de ray tracing et si aucune unité d’accélération matérielle dédiée n’est trouvée sur la machine, alors il en utilisera une version logicielle, à la manière de Lumen pour l’Unreal Engine 5.

Sur un tel jeu, la RTX 4070 Ti Super n’offre que très peu de performances en plus par rapport à la RTX 4070 Ti (autour 3%). Le ray tracing ayant été optimisé avant tout pour les cartes AMD, la 7900 XT la devance même de quelques pour cent.

Et quand on sait que ce sont les paramètres du ray tracing qui ont le plus d’incidence sur le jeu, il faudra soit s’appuyer sur le DLSS (ce qu’on vous conseille grandement), soit baisser certains paramètres, surtout si vous êtes en 4K.

Forza Horizon 5

Nous continuons de proposer Forza Horizon 5 dans nos tests avant de passer définitivement à Forza Motorsport. Nous testons ici uniquement le jeu en mode rasterisation car l’implémentation du ray tracing n’est pas forcément des plus convaincantes.

En détails Extreme, nous atteignons une moyenne de 161 images par seconde en 1440p et 121 en 4K, soit un gain allant de 5 à 9% selon la définition. C’est ici encore en 4K que le GPU se démarque par rapport à l’ancienne.

Red Dead Redemption 2

Enfin, nous terminons cette partie avec Red Dead Redemption 2, qui nous semble encore être un superbe exemple de ce qu’un jeu rasterisé peut offrir en 2023.

Avec une moyenne de 109 images par seconde en 1440p et 69 en 4K, le jeu offre entre 6 et 10% de gains par rapport à la RTX 4070 Ti Super, dépassant de peu la RX 7900XT.

Consommation

La consommation de cette RTX 4070 Ti Super n’augmente pas, et reste aux alentours des 285W

Prix et disponibilité

La Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super est déjà disponible au prix conseillé de 889 euros, mais uniquement via les partenaires. Cependant, le tarif observé en ligne ne s’éloigne pas trop de ce MSRP, alors que la tendance était à l’inflation pour les modèles MSI, Asus ou encore Gigabyte par le passé.



On reste sur un tarif élevé pour une carte qui se destine à du haut de gamme « avec une moustache ». Cependant, ce modèle remplace la 4070 Ti tout en offrant des gains allant jusqu’à 10% (et même 13% concernant Cyberpunk 2077).