Cette montre connectée sportive à -64 % brille avec son système de double écran et son autonomie supérieure à la concurrence

La Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro n’est pas la montre connectée la plus connue, mais elle propose de très bonnes choses, d’autant que son prix qui passe de 359,99 euros à 126,87 euros sur Amazon la rend plus intéressante.

WearOS – Affichage du Play Store // Source : © FLORENT LANNE pour Frandroid

Elle est sur le marché depuis plus d’un an, ce qui pourrait expliquer sa baisse de prix : il s’agit de la montre connectée Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro, orientée sport. Ça se sent sur son design, qui est d’ailleurs la seule différence avec la Ticwatch Pro 5 classique. C’est une montre soignée, design, qui fonctionne en plus avec Wear OS pour plus de flexibilité et de polyvalence, que vous pouvez découvrir sur Amazon pendant quelques jours avec une réduction conséquente de 233,12 euros.

Les points forts de la Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro

Son système de double écran est très réussi

Son autonomie de 3 jours en usage intensif

L’accès au Play Store permet une grande polyvalence

Lancée à 359,99 euros en mai 2024, la Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro est actuellement accessible à 126,87 euros sur Amazon.

Une montre connectée sportive qui compte sur son double écran

La Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro est donc une montre connectée à destination des sportifs et sportives, même si, bien sûr, tout le monde peut la porter. Cette version Enduro propose un verre de type saphir pour son cadran, synonyme de haut de gamme et qui empêche celui-ci d’être rayé. Le boitier est un alliage d’acier inoxydable, d’aluminium et de nylon haute résistance. Tout ça pour une épaisseur de 11,9 mm, dans la moyenne du genre.

Là où la montre sort du lot, c’est sur son écran. Ou plutôt, son double écran. La dalle AMOLED de 1,43 pouce affiche 466 x 466 pixels est secondée par un affichage secondaire composé de cristaux liquides monochromes. Une technologie très économe qui permet aussi à la montre d’être très lisible, même en plein soleil.

La Ticwatch Pro 5 Enduro fonctionne avec Wear OS

La montre connectée Mobvoi utilise Wear OS pour que vous ne soyez pas perdu à l’utilisation. Ça fonctionne plutôt bien, elle réagit au doigt et à l’œil et l’accès au Play Store permet d’aller chercher des apps tierces pour en personnaliser l’usage. Par contre, ce qu’on pourrait lui reprocher, c’est sa traduction aléatoire qui fait que parfois, on ne sait pas trop sur quoi on clique. Vu le nombre de fonctionnalités logicielles, c’est dommageable.

Avec sa boussole, son baromètre, son accéléromètre, son gyroscope et un cardiofréquencemètre qui sert aussi d’oxymètre, vous avez une panoplie complète pour le suivi de santé et de sport. Ils sont tous bien efficaces et la montre propose une bonne autonomie de trois jours en usage intensif, du haut de gamme rendu possible par son double écran qui, une fois activé, est vraiment économe. C’est vraiment dommage qu’elle perde des points sur la traduction. Mais depuis la fin d’année 2024, elles accueillent la fonction d’appel des secours automatique en cas de chute.

Vous pouvez en apprendre plus sur la Mobvoi Ticwatch Pro 5 Enduro en consultant notre test complet de cette très bonne petite montre connectée.

Notre guide d’achat sur les meilleures montres connectées du moment est là pour vous présenter de bonnes smartwatches testées par nos soins.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.