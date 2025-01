La toute dernière montre sportive connectée Garmin Fenix 8, notée 9/10, est déjà en promotion sur Amazon

La Garmin Fenix 8 est une montre connectée à vocation sportive, avec de nombreuses fonctions dédiées aux activités physiques, notamment en extérieur. Alors que tous les sites la proposent à 999 euros, elle est à -12 % chez Amazon en ce moment.

La cartographie par dĂ©faut de la Garmin Fenix 8 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Disponible depuis aoĂ»t 2024, la Garmin Fenix 8 est une montre connectĂ©e d’exception, qui a grandement sĂ©duit notre testeur maison. Elle apporte son lot de nouveautĂ©s, particulièrement le capteur de frĂ©quence cardiaque, hĂ©ritĂ© de la Fenix 7 Pro. Elle va aussi piocher du cĂ´tĂ© de la gamme des Forerunner pour son interface et des Epix pour son Ă©cran Amoled. Pour ce qui est du prix, il vaut mieux aller piocher du cĂ´tĂ© de chez Amazon oĂą vous la retrouvez Ă son meilleur prix du moment.

Les points forts de la Garmin Fenix 8

L’interface a fait de gros progrès et est devenue très plaisante

Toutes les fonctionnalités poussées liées au sport

Les efforts fait sur le suivi GPS et la cartographie

Le prix de base de la Garmin Fenix 8 est de 999,99 euros. Une bien belle somme légèrement atténuée en ce moment chez Amazon avec une promo de 12 %, ce qui correspond à 118,61 euros. Donc, vous pouvez la commander à 881,38 euros, avec la possibilité de régler en 4 fois sans frais.

Une montre de sport très pointue

La Garmin Fenix 8 proposĂ©e ici est la version 47 mm avec un Ă©cran Amoled tactile de 1,4″ Corning Gorilla et bracelet en silicone noir. D’ailleurs, l’Ă©cran, parlons-en un peu : la montre passe enfin Ă l’Amoled et propose une expĂ©rience Ă la fois lumineuse et dĂ©taillĂ©e, que vous pouvez consulter sans problème mĂŞme en plein soleil, un must si vous pratiquez votre sport en extĂ©rieur.

Car oui, la montre est principalement dédiée aux sportifs confirmés, qui souhaitent récupérer des données pointues sur leurs entraînements et leur corps. Vous retrouvez ainsi un capteur cardio optique Elevate Gen 5, un suivi GNSS multibande, une mesure de la SpO2, un altimètre barométrique, un accéléromètre et un gyroscope. Sans oublier la puce de géolocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, QZSS, Glonass et Beidou avec prise en charge du GPS double fréquence.

Des inspirations multiples pour la meilleure montre du marché

Il est indĂ©niable que la Garmin Fenix 8 est une meilleure montre, si ce n’est la meilleure montre du marchĂ©. Toutefois, comme elle part picorer ce que ses homologues de la mĂŞme marque ont de mieux, son achat demande rĂ©flexion. Si vous possĂ©dez une Garmin Epix Pro Gen 2 par exemple, l’investissement n’en vaut peut-ĂŞtre pas le coup. Idem si vous avez la Garmin Fenix 7 Pro, la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente qui a encore de belles choses Ă proposer.

Elle brille non seulement grâce Ă sa lampe flash LED, mais aussi son autonomie. En usage classique, vous pouvez compter sur elle pendant 16 jours, 7 jours en Always-On, 47h en GPS classique et 35h en GPS multi-GNSS double frĂ©quence. De quoi partir faire vos trails et treks tranquillement, mĂŞme vos plongĂ©es puisqu’elle peut vous suivre jusqu’Ă 410 mètres de profondeur. Mais ça reste un investissement.

Si jamais elle vous intĂ©resse et que vous vous posez encore quelques questions Ă son sujet, vous pouvez consulter notre test complet et dĂ©taillĂ©, qui va rĂ©pondre Ă chacune d’entre elles.

Pour comparer la Garmin Fenix 8 Ă d’autres modèles du genre, il y a notre article sur les meilleures montres pour le sport disponible en libre accès juste ici.

