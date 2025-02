Garmin Fenix 7x Solar : c’est plus de 400 € de moins qu’au lancement pour cette montre connectée haut de gamme multisports

La Garmin Fenix 7X est une version plus musclĂ©e de la Fenix 7 classique, une montre connectĂ©e haut de gamme avec de nombreuses fonctions sportives et un GPS de qualitĂ©, que vous retrouvez aujourd’hui avec une rĂ©duction de 440 euros par rapport Ă son prix de lancement chez LEPAPE.

Pour tous les sportifs invĂ©tĂ©rĂ©s, que ce soit pour du running, trail, natation, cyclisme, randonnĂ©e, aviron, ski, golf, escalade en salle, etc. Faites vous accompagner par une montre connectĂ©e de qualitĂ© avec la Garmin Fenix 7X qui prend tous ces sports en charge. En plus, elle coĂ»te de 440 euros de moins qu’Ă sa sortie.

Tout ce qu’apporte la Garmin Fenix 7X

Une autonomie qui peut aller jusqu’Ă 2 semaines

Le GPS multi-bandes est d’une prĂ©cision diabolique

Les nouveaux modes Stamina et Race Trend Predictor

La Garmin Fenix 7X Solar est une montre connectĂ©e haut de gamme vendue 899 euros Ă son lancement, mais aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir pour 459 euros chez LEPAPE.

Une montre connectée avec un grand écran

La Fenix 7X de Garmin est la seule de la gamme qui propose un boitier de 51 mm (elle mesure 51 x 51 x 14,9 mm) et qui profite de sa grande taille pour inclure une petite lampe torche LED. Atypique, mais pratique, surtout si vous avez l’habitude de courir tĂ´t le matin ou tard le soir, pour ĂŞtre plus visible. Une nouveautĂ© de cette montre par rapport Ă la Garmin Fenix 6, c’est le bouton en haut Ă droite, pour la navigation, qui est maintenant protĂ©gĂ© par deux petites excroissances pour Ă©viter tout appui accidentel.

Cette gĂ©nĂ©ration de Garmin marque aussi l’apparition du tactile. Donc, vous avez le choix entre deux styles de navigation : avec les gestes ou en utilisant les boutons physiques. En plus, ici, il s’agit de la montre en version Solar, donc avec un verre Power Glass pour convertir la lumière du soleil en Ă©nergie pour la batterie. Pour Ă©viter toute rayure, par contre, il faudra opter pour la version avec Ă©cran Sapphire Solar.

Deux modes exclusifs sur la Garmin Fenix 7X

Elle excelle dans le suivi des activitĂ©s sportives, avec des modes dĂ©diĂ©s Ă la course Ă pied, au vĂ©lo, Ă la natation et bien d’autres encore. Deux nouveautĂ©s sur cette gĂ©nĂ©ration de Garmin : les modes Stamina et Trend Race Predictor, qui aident respectivement Ă optimiser l’effort et Ă estimer les performances futures. L’autonomie est excellente et peut aller jusqu’Ă 14 jours, mĂŞme en utilisant intensivement le GPS multi-bandes. Cependant, l’interface utilisateur peut sembler complexe et l’application compagnon nĂ©cessite quelques amĂ©liorations pour une navigation plus intuitive.

Le suivi de la frĂ©quence cardiaque, bien qu’un peu moins prĂ©cis que celui d’une ceinture cardio, est tout Ă fait satisfaisant pour une montre Ă capteur optique. La montre offre Ă©galement de nombreuses fonctionnalitĂ©s de suivi de la santĂ©, comme le suivi du sommeil, la mesure du niveau de stress et l’estimation de la VO2 max. Globalement, la Garmin Fenix 7X est un bon choix si vous cherchez un outil complet pour suivre vos performances et amĂ©liorer votre condition physique.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette montre connectée, vous pouvez consulter le test de la Garmin Fenix 7 qui partage beaucoup avec la 7X.

Pour vous aider à choisir une montre connectée qui vous correspond, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs modèles du moment.

