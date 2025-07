OnePlus Buds 4 : à peine lancés, ces true wireless endurants avec ANC sont déjà bradés

OnePlus vient tout juste de sortir sa nouvelle paire d’écouteurs intra-auriculaires, les Buds 4. Des true wireless qui promettent une bonne restitution sonore, mais aussi une excellente autonomie, et que l’on peut déjà trouver à 75 euros au lieu de 119 euros chez Cdiscount.

OnePlus Buds 4 // Source : OnePlus

Ils sont là : les OnePlus Buds 4, les tout nouveaux écouteurs intra-auriculaires de la marque viennent de débarquer sur le marché avec de belles promesses. Autonomie supérieure à celle des précédents Buds 3, intégration d’un double DAC, réduction de bruit active… La fiche technique est plutôt séduisante, et son prix l’est encore plus : en ce moment, les Buds 4 sont proposés à moins de 80 euros.

Ce qu’il faut savoir sur les OnePlus Buds 4

Des écouteurs légers certifiés IP55

Un double haut-parleur + un double DAC intégré

La réduction de bruit active présente

Lancés à 119 euros, les OnePlus Buds 4 sont actuellement disponibles à 75 euros chez Cdiscount.

Des écouteurs qui tiennent longtemps

Les OnePlus Buds 4 sont des écouteurs sans fil qui profitent de finitions très soignées, avec ces lignes anguleuses élégantes qui leur apportent une petite touche premium. Ces intra-auriculaires, qui s’accompagnent d’embouts en silicone de différentes tailles, sont par ailleurs assez légers, puisqu’ils ne pèsent que 4,73 g chacun. Les sportifs peuvent également s’en équiper, car ces écouteurs sont non seulement bien maintenus dans l’oreille grâce aux embouts, mais ils résistent aussi à l’eau (IP55) et à la transpiration.

Leur véritable atout, c’est bien évidemment leur excellente autonomie, qui est même meilleure que celle proposée par les Buds 3. Les Buds 4 offrent ainsi jusqu’à 11 heures d’écoute avec les écouteurs seuls (AAC, réduction de bruit désactivée) contre 10 heures pour la précédente génération, et jusqu’à 45 heures avec le boîtier de charge. Avec l’ANC activée, les écouteurs fonctionnent pendant 6 heures, et 24 heures avec le boîtier. La charge rapide est même de la partie. Elle permet de gagner 3h30 d’écoute avec seulement 10 minutes de charge (contre 2h pour les Buds 3).

Une qualité audio améliorée

Côté audio, les OnePlus Buds 4 reprennent le même système à double haut-parleur que leurs aînés, avec ici un woofer de 11 mm (contre 10,4 mm pour les Buds 3) et le même tweeter de 6 mm. En théorie, les écouteurs sont capables de diffuser des graves profonds et des aigus détaillés. Mais là où les Buds 4 se différencient, c’est avec l’intégration d’un double DAC, que l’on trouve habituellement sur des modèles plus haut de gamme, et qui garantit une conversion fidèle du signal numérique en analogique. Spatialisation du son améliorée, stéréo plus précise… Les avantages sont nombreux. Mais l’effet est plus agréable avec des codecs Bluetooth de qualité (LDAC, aptX…).

Les Buds 4 supportent eux les codecs LHDC 5.0, AAC et SBC, et sont compatibles Bluetooth 5.4 (contre du Bluetooth 5.3 pour les Buds 3). Le Bluetooth multipoint est aussi disponible. N’oublions pas la présence de la réduction de bruit, permise par les six microphones de la paire. La marque annonce ici une technologie adaptative en temps réel, pratique pour les environnements dans lesquels les bruits ambiants changent fréquemment. Enfin, les Buds 4 proposent aussi un mode jeu avec une latence réduite, une compatibilité Google Fast Pair et même une fonctionnalité de traduction instantanée grâce à l’intelligence artificielle.

