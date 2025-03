À peine sortis, les Xiaomi Buds 5 Pro, derniers true wireless premium de la marque, sont déjà en promotion

Ils sont sur le marché depuis le 2 mars 2025 : les Xiaomi Buds 5 Pro, des écouteurs intra-auriculaires avec réduction de bruit active, passent de 199,99 euros à 184,99 euros sur le site officiel.

Xiaomi Buds 5 Pro // Source : Xiaomi

Si vous cherchez une bonne paire d’écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, récents et bénéficiant des toutes dernières technologies de la marque chinoise, vous avez là une bonne référence. D’autant qu’en ce moment sur le site de Xiaomi, vous pouvez économiser 5 euros par tranche de 50 euros dépensés, ce qui fait économiser 15 euros les Xiaomi Buds 5 Pro. Notez qu’il s’agit de la version classique dévoilée lors du MWC 2025 et qu’il existe aussi une version WiFi de ces écouteurs, qui utilise une transmission audio sans perte à 4,2 Mbps pour une qualité audio de 96 kHz/24 bits.

Les points forts des Xiaomi Buds 5 Pro

Leur autonomie de 40h maximum avec le chargeur compatible Qi

Les technologies liées à l’IA (traduction et transcription)

Sa fonction inédite d’enregistrement audio

Les Xiaomi Buds 5 Pro sont sur le marché à 199,99 euros. Sauf sur le site de Xiaomi où ils passent à 184,99 euros en ce moment. À un centime près, vous pouvez économiser 20 euros au total, si jamais vous trouvez autre chose qui vous intéresse sur le site.

De vrais true wireless avec une technologie de pointe

Avec ses Buds 5 Pro, Xiaomi voit les choses en grand en proposant des écouteurs true wireless de qualité, aussi bien dans le traitement du son que de la réduction de bruit active. Ainsi, vous retrouvez un système à triple haut-parleurs coaxiaux et double amplificateur, constitué d’un transducteur dynamique de 11 mm et tweeter et un haut-parleur planaire. Il en résulte un son fidèle au matériau d’origine, avec un bon équilibre global. D’autant que les réglages audio ont été réalisés par Harman Golden Ear.

En allant dans les paramètres des écouteurs via l’app compagnon, vous accédez à une fonction d’audio dimensionnel entièrement paramétrable et personnalisable en fonction des mouvements de votre tête. L’expérience n’en est que plus immersive, mais il faut prendre la tête de s’y pencher un peu pour les configurer correctement.

Une réduction de bruit active pour se retrouver au calme

Parmi les atouts des Xiaomi Buds 5 Pro, il y a sa réduction de bruit active qui peut atteindre jusqu’à 55 dB. Il y a bien sûr plusieurs niveaux ajustables en fonction de votre besoin, ce qui permet de s’adapter à votre environnement. Pas besoin d’utiliser trop de batterie pour réduire le bruit dans un bureau ou dans une rue bondée. Pour ce qui est de l’autonomie, Xiaomi annonce 8 h pour la version Bluetooth (10 h pour la WiFi) avec trois charges possibles grâce au boitier. Sans oublier la charge rapide pour retrouver 4,5 h d’autonomie en 10 minutes.

Autres atouts, plutôt originaux, les fonctions liées à l’IA. Disponibles à partir du second trimestre 2025, elles permettent de traduire et de transcrire des conversations en utilisant de simples gestes, tout comme le font les Earbuds Open d’Honor. Il y a une nouveauté au programme : en appuyant trois fois sur le bouton du boitier, vous pouvez enregistrer instantanément des conversations. Une fonction inédite qui nécessite impérativement le consentement de votre interlocuteur.

