À peine sortis, les Xiaomi Redmi Buds 6 Pro (ANC, Hi-Res) sont déjà soldés

Disponibles depuis deux jours en France, les Xiaomi Redmi Buds 6 Pro sont des écouteurs sans fil dotés de fonctionnalités audio avancées. Des modèles prometteurs, donc, que l’on trouve déjà en promotion pendant les soldes d’hiver : sur le site officiel, ils sont en effet affichés à 69,99 euros au lieu de 79,99 euros.

L’année démarre sur les chapeaux de roue pour Xiaomi, qui vient de lancer une tripotée de nouveaux produits abordables et très intéressants. La marque chinoise a par exemple récemment dévoilé de nouveaux écouteurs sans fil, les Redmi Buds 6 et Buds 6 Pro, arrivés sur le marché il y a seulement deux jours. En ces soldes d’hiver, ce sont les Redmi Buds 6 Pro qui retiennent notre attention : ils bénéficient déjà d’une réduction de 10 euros.

Les points essentiels des Xiaomi Redmi Buds 6 Pro

Des écouteurs certifiés IP54

Une configuration à triple transducteur

La réduction de bruit active

La certification Hi-Res Audio

Lancés à 79,99 euros, les écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 6 Pro sont actuellement affichés à 69,99 euros sur le site officiel de la marque.

Des écouteurs résistants avec une belle endurance

Les Xiaomi Redmi Buds 6 Pro sont tout d’abord des écouteurs sans fil plutôt élégants avec leur format tige et leur aspect mat. Il s’agit d’ailleurs de modèles intra-auriculaires, dont la courbe est plus petite, ce qui permet, selon la marque, d’améliorer leur confort et leur maintien. Les Redmi Buds 6 Pro promettent également une bonne robustesse : certifiés IP54, ils sont capables de résister à l’eau et à la poussière.

Ces true wireless s’accompagnent par ailleurs d’un boîtier compact doté d’une bande lumineuse affichant le niveau de batterie restant. C’est tout de même bien plus pratique. Concernant leur autonomie, justement, les Redmi Buds 6 Pro offrent 9h30 d’écoute continue par charge, et jusqu’à 36 heures avec le boîtier. Et cinq minutes de charge suffisent pour gagner 2h d’écoute. Côté connectivité, ces Redmi Buds 6 Pro proposent le Bluetooth 5.3, le Bluetooth multipoint et se connectent très facilement à un appareil grâce à Google Fast Pair.

Audio spatial, ANC… Ils ont tout pour plaire

Côté audio, les Redmi Buds 6 Pro sont dotés d’une configuration à triple transducteur intégrant deux tweeters PZT de 6,7 mm et un haut-parleur dynamique de 11 mm avec diaphragme en titane. Tout pour assurer une restitution plus précise des différentes fréquences sonores, selon Xiaomi. L’audio spatial est aussi de la partie, et ce modèle Pro propose le suivi des mouvements de la tête. Ce son surround peut être activé sur l’application Xiaomi Earbuds. Les Redmi Buds 6 Pro sont par ailleurs certifiés Hi-Res Audio, et devraient donc offrir un son très précis, chaque détail d’une chanson ou d’un podcast étant ainsi bien audible.

Notons également la compatibilité avec le codec LDAC, alors que les Redmi Buds 6 classiques se limitent aux codecs AAC et SBC. Les Redmi Buds 6 Pro sont aussi équipés de la réduction de bruit active, qui atteint les 55 dB. D’ailleurs, Xiaomi souligne que grâce à un algorithme identifiant la structure du conduit auditif et les conditions de port de l’utilisation, les écouteurs sont aptes à optimiser automatiquement les paramètres de l’ANC. Un mode transparence à trois niveaux est aussi présent, de même que la réduction des bruits de vent, jusqu’à 12 m/s.

