Les derniers écouteurs sans fil abordables de Nothing, les CMF Buds Pro 2, sont déjà à -35 %

Les récents Nothing CMF Buds Pro 2 sont des écouteurs sans fil qui ont beau proposer une réduction de bruit active, un son haute-fidélité et une très bonne autonomie, ils sont pourtant proposés à un prix assez imbattable. Et AliExpress jugeait visiblement qu’ils n’étaient pas assez abordables puisque grâce à un code promo, on peut cette fois les trouver à 39 euros au lieu de 59 euros.

C’est l’été dernier que CMF, filiale de Nothing chez qui l’on retrouve notamment l’étonnant CMF Phone 1, a présenté sa nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les CMF Buds Pro 2. Ces derniers remplacent les CMF Buds Pro, qui n’étaient pas exempts de défauts. Les CMF Buds Pro 2 ne sont quant à eux pas avares en promesses et offrent, selon la marque, une réduction de bruit active efficace, un audio bien riche et une autonomie bien confortable, couplée à une charge rapide. Leur premier atout ? Leur prix, évidemment, qui passe sous la barre des 40 euros.

Les points forts des CMF Buds Pro 2

Un boîtier pratique et polyvalent

La réduction de bruit active jusqu’à 50 décibels

La technologie LDAC et la certification Hi-Res Audio Wireless

Lancés à 59 euros, puis réduits à 56 euros, les Nothing CMF Buds Pro 2 sont aujourd’hui affichés à 39 euros sur AliExpress grâce au code promo CDFR03.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les CMF Buds Pro 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des true wireless résistants et un boîtier bien utile

Les CMF Buds Pro 2 sont tout d’abord des écouteurs sans fil plutôt élégants — petite préférence pour les coloris flashy bleu et orange — et avant tout résistants grâce à leur certification IP54 : ils peuvent donc affronter la poussière et les projections d’eau sans rendre l’âme ensuite. Notez toutefois qu’il s’agit là d’écouteurs intra-auriculaires, équipés d’un embout en silicone qui se loge dans le pavillon auditif. Certaines personnes n’apprécient guère ce format, jugé parfois inconfortable, mais au moins, il permet de profiter d’une bonne isolation passive.

Les écouteurs s’accompagnent par ailleurs d’un boîtier carré tout aussi stylé, qui n’a pas pour seule fonction de recharger les true wireless : il dispose aussi d’un cadran qui permet de contrôler le volume, le niveau de réduction de bruit et la musique. Le tout, sans avoir à utiliser son smartphone. Plutôt pratique, donc. Et côté autonomie, ils peuvent, selon la marque, fonctionner pendant 7 heures avec une seule charge et jusqu’à 43 heures au total grâce à ce boîtier. C’est donc plus que confortable.

Immersion et son fidèle

CMF assure que l’un des principaux points forts des Buds Pro 2 est leur qualité audio. Comme certains modèles de milieu de gamme, voire haut de gamme, ils sont dotés d’une configuration à double haut-parleurs composée d’un haut-parleur de basses de 11 mm et d’un tweeter de 6 mm. Grâce à cette association, mais aussi à la technologie LDAC et à la certification Hi-Res Audio Wireless, les CMF Buds Pro 2 sont en théorie aptes à restituer un son haute-fidélité d’une belle richesse avec en prime une excellente dynamique. Ajoutons à cela la technologie Dirac Opteo, qui optimise le rendu sonore pour une expérience d’écoute plus naturelle. Sachez aussi qu’un égaliseur est disponible sur l’application compagnon Nothing X.

Enfin, passons à l’un des autres atouts des CMF Buds Pro 2 : leur réduction de bruit active. Selon le fabricant, celle-ci peut atteindre jusqu’à 50 décibels et fonctionne sur une large gamme de fréquences allant jusqu’à 5000 Hz. Les écouteurs peuvent donc en théorie filtrer les bruits ambiants dans les transports en commun ou dans les open-space et atténuer la plupart des sons parasites, qu’ils soient aigus ou graves. Les CMF Buds Pro 2 embarquent également six microphones permettant de s’en servir comme kit mains libres offrant une clarté optimale, même lorsque les conditions extérieures sont bruyantes.

À lire aussi :

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2024

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.