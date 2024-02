Test des CMF Buds Pro : des écouteurs Nothing pas chers et plutôt convaincants

Après ses propres écouteurs sans fil, Nothing a lancé les CMF Buds Pro, une paire d'écouteurs plus accessibles, vendus à moins de 50 euros. Voici leur test complet.

Si Nothing est désormais surtout connu pour ses smartphones, comme le Nothing phone (1) et le phone (2), le constructeur britannique revient à ses premiers amours, à savoir l’audio et les écouteurs sans fil. Pour le lancement de sa nouvelle gamme CMF by Nothing, la firme a ainsi commercialisé non seulement sa toute première montre connectée, la CMF Watch Pro, mais également des écouteurs sans fil, différents des Nothing ear (1), ear (Stick) ou ear (2), les CMF Buds Pro. Proposés à un prix de moins de 40 euros, ils auront fort à faire pour se démarquer avec un excellent rapport qualité-prix. Voici leur test complet.

Nothing CMF Buds Pro Fiche technique

Modèle Nothing CMF Buds Pro Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 39 heures Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

Nothing CMF Buds Pro Des écouteurs au design classique, mais efficace

Qui dit nouvelle marque pour Nothing dit aussi nouveautés en termes d’approche de design. Alors que les précédents écouteurs estampillés Nothing jouaient la carte de la transparence au niveau des coques et des tiges, les CMF Buds Pro prennent une approche bien plus classique avec un plastique opaque sur l’ensemble des écouteurs.

Concrètement, on a affaire ici à des écouteurs sans fil proposés en trois coloris : gris clair, orange ou gris sombre. Dans mon cas, j’ai eu l’occasion de tester les CMF Buds Pro en déclinaison foncée. On retrouve ainsi des écouteurs conçus en plastique brillant sur toute la surface, à l’exception de l’extérieur des tiges, en plastique mat, sur lesquelles apparaît le logo CMF constitué de trois ronds plutôt discrets.

Dans l’ensemble, Nothing ne réinvente clairement pas la roue avec le design des CMF Buds Pro. On a affaire à des écouteurs intra-auriculaires classiques, avec un format à tige qui permet de bien les maintenir à l’oreille et d’approcher davantage les micros de la bouche. C’est certes un design très convenu, mais qui a fait ses preuves depuis plusieurs années maintenant et, à vrai dire, c’est tout ce qu’on demande pour des écouteurs à ce prix-là.

Notons par ailleurs que Nothing fournit trois paires d’embouts pour ajuster au mieux les CMF Buds Pro à votre conduit auditif, avec une paire en format S, une autre en format M et une dernière en L.

Du côté du confort d’utilisation, même s’il s’agit d’écouteurs intra-auriculaires, les embouts ne rentrent pas trop profondément dans le conduit et la forme légèrement allongée des coques permet de bien maintenir les CMF Buds Pro dans le pavillon auditif sans générer de fatigue sur le cartilage de l’oreille.

Le boîtier des CMF Buds Pro

Pour le boîtier de ses CMF Buds Pro, Nothing propose, comme à son habitude, un boîtier qui s’ouvre à l’horizontale, relativement plat. Cependant, contrairement aux boîtiers des Nothing ear (1) et (2), il ne s’agit pas d’un boîtier de forme carrée : il se présente sous une forme ronde avec un diamètre de 5,8 cm et une épaisseur de 2,3 cm.

Le boîtier dispose par ailleurs d’un voyant LED extérieur permettant d’afficher le statut des écouteurs, lors de la charge ou pour l’appairage. À l’intérieur, les écouteurs viennent se ranger dans des emplacements prévus, maintenus magnétiquement par des aimants. Un système assez proche de ce que Nothing a pu proposer par le passé. Entre les deux emplacements, le constructeur a positionné un discret bouton d’appairage.

Dans l’ensemble, on a affaire ici à un boîtier plutôt simple à prendre en main et qui pourra se glisser dans une poche à condition qu’elle ne soit pas trop petite. Attention, le boîtier ne tiendra pas, par exemple, dans une poche à gousset de jean, en raison de son diamètre.

Étanchéité et utilisation sportive des CMF Buds Pro

Les CMF Buds Pro sont des écouteurs certifiés IP54. Concrètement, ils sont donc protégés non seulement contre la poussière, mais aussi contre les éclaboussures. Ils ne devraient donc craindre ni la transpiration ni la pluie et devraient pouvoir être portés confortablement durant les entraînements sportifs.

J’ai eu l’occasion de courir à plusieurs reprises avec les écouteurs sur les oreilles et les CMF Buds Pro ont su rester bien en place malgré la foulée et les chocs. Ils sont donc plutôt bien adaptés à l’utilisation dans un cadre sportif.

Nothing CMF Buds Pro Des contrôles complets et une application simple à utiliser

Il est particulièrement simple de connecter les CMF Buds Pro à une source, puisqu’ils sont compatibles avec Google Fast Pair pour les smartphones et tablettes Android et le Chromebook, ou avec Microsoft Swift Pair pour les connecter à un PC Windows.

Pour les connecter à un autre appareil, comme un iPhone, il faut les rendre visibles en appuyant quelques secondes sur le bouton d’appairage, à l’intérieur du boîtier.

Les contrôles tactiles des CMF Buds Pro

On l’a vu, les écouteurs sont dotés de tiges tactiles qui permettent de contrôler votre musique pendant l’écoute. Par défaut, les contrôles sont similaires sur l’écouteur gauche et l’écouteur droit :

Double appui : piste suivante

Triple appui : retour

Appui long : contrôle du bruit

Double appui long : rien

Cependant, l’application Nothing X, sur laquelle on reviendra plus tard, permet d’aller plus loin dans vos contrôles. On peut par exemple y assigner le double appui à gauche à la lecture / pause, le triple appui à droite à l’assistant vocal ou l’appui long sur l’assistant vocal. Il est ainsi possible de configurer des options différentes pour l’écouteur gauche et l’écouteur droit. Par ailleurs, si le double appui long — un double appui puis un maintien du doigt — est désassigné par défaut, vous pouvez y lier la gestion du volume avec, par exemple, le fait de baisser le volume à gauche et le fait de l’augmenter à droite.

Avec un peu de configuration, on peut donc retrouver l’ensemble des paramètres sur les écouteurs, y compris la gestion du volume. La personnalisation est donc suffisamment poussée.

L’application Nothing X

Bien évidemment, les écouteurs CMF Buds Pro peuvent être contrôlés davantage à l’aide de l’application pour smartphone, Nothing X. Il s’agit, pour rappel, de la même application que pour les précédents écouteurs de la marque, estampillés Nothing.

Nothing X Télécharger gratuitement

Outre les contrôles tactiles, l’application permet de mettre à jour le firmware des écouteurs, de visualiser le niveau de batterie, de gérer la réduction de bruit active (et le mode transparent) ou de paramétrer un égaliseur — sur lequel on reviendra plus tard.

L’application permet également d’activer ou de désactiver la détection de port, de faire sonner les écouteurs lorsque vous ne les trouvez plus, et même d’activer un mode faible latence.

Dans l’ensemble, l’application Nothing X s’avère plutôt simple et propose l’essentiel de ce qu’on est en droit d’attendre pour une application compagnon d’écouteurs sans fil, ni plus ni moins.

La connexion Bluetooth des CMF Buds Pro

Les CMF Buds Pro de Nothing utilisent le Bluetooth 5.3 pour se connecter au smartphone ou à un ordinateur. Ils sont par ailleurs compatibles avec les codecs SBC et AAC — on y reviendra. La stabilité est de mise et je n’ai pas eu à déplorer de coupure ou de microcoupure même en portant les écouteurs avec mon smartphone dans une poche avant de jean, comme c’est parfois le cas. Idem en courant, la stabilité du signal est de mise.

Du côté de la latence, elle reste notable, malgré la présence d’un mode « latence réduite », mais surtout dans le cadre du jeu mobile. En l’occurrence, j’ai testé les écouteurs avec un Asus Zenfone 10, mais Nothing assure que cette latence peut être réduite à 120 ms — ce qui reste significatif dans certains jeux compétitifs — en les connectant à un smartphone Nothing.

Malheureusement, il est impossible de profiter d’une transmission sonore en mono — avec les deux canaux stéréo transmis vers un seul écouteur — lorsqu’on range l’autre écouteur dans son boîtier.

Nothing CMF Buds Pro Une réduction de bruit médiocre

Les CMF Buds Pro sont dotés d’un total de six microphones, soit trois par écouteur. De quoi permettre, d’après Nothing, une réduction de bruit hybride jusqu’à un niveau de -45 dB sur une plage de fréquence de 5000 Hz.

Concrètement, l’application Nothing X permet de gérer manuellement la réduction de bruit avec trois modes principaux — suppression du bruit, transparence et désactivée — et, pour la suppression du bruit, trois niveaux : haut, moyen et bas.

Dans l’ensemble, on a affaire ici à une réduction de bruit active qui vient apporter un peu de confort, notamment pour réduire certains sons médiums, mais qui reste à des années-lumière de ce que peuvent proposer certains constructeurs comme Bose, Sony, Samsung, Apple ou même Jabra. N’espérez pas être coupé du monde extérieur avec les écouteurs, même avec la réduction de bruit en mode « haut », vous entendrez toujours tout autour de vous.

Concrètement, les écouteurs ne parviennent ainsi à filtrer ni les bruits de clavier, ni les voix autour de vous, ni même les véhicules à proximité. Ce sont surtout les bruits sourds, comme la circulation au loin, ou certains sons de ronronnement de moteur, qui vont être légèrement réduits, sans plus.

Le mode ambiant des CMF Buds Pro

Les écouteurs proposent par ailleurs un mode transparent pour vous permettre d’entendre davantage les bruits extérieurs, discuter avec un commerçant à la caisse ou entendre des annonces dans une gare.

Dans les faits, le mode transparent manque cependant de naturel avec un fort accent mis sur les fréquences médiums au détriment des basses et des aigus. Là encore, on est loin du rendu des références du genre et notamment des AirPods Pro 2.

Nothing CMF Buds Pro Un son qui mérite d’être ajusté

Nothing ne communique pas sur la taille des transducteurs intégrés dans ses écouteurs. Néanmoins, le constructeur indique que les CMF Buds Pro sont dotés de transducteurs personnalisés en polymère à cristaux liquides et en polyuréthane avec une bobine en aluminium cuivré pour renforcer la présence des voix et des aigus.

Les CMF Buds Pro sont par ailleurs limités aux codecs audio Bluetooth AAC et SBC et ne permettent donc pas de profiter d’un son en qualité hi-res audio en raison de la bande-passante limitée de ces deux codecs.

À l’écoute, ce sont effectivement les médiums qui sont largement mis en avant sur les écouteurs de Nothing, et particulièrement les voix qui ressortent largement devant le reste du spectre sonore. Les graves sont bien présents, mais les bas médiums, qui insufflent du caractère et une assise aux voix sont malheureusement largement en retrait. Il en va de même pour les aigus, comme on peut le voir sur la courbe de réponse en fréquence ci-dessous, malgré un léger regain autour de 16 000 Hz.

On pourrait penser qu’un tel accent mis sur les hauts médiums aurait tendance à favoriser les voix sur les chansons, mais malheureusement le rendu n’est clairement pas à la hauteur. Par défaut, les CMF Buds Pro délivrent un son particulièrement sec et décharné, avec un manque d’assise dans le bas du spectre auditif. On se retrouve avec des chansons qui manquent d’ampleur en conservant le mode « équilibré » par défaut.

On ne pourra donc que conseiller de booster davantage les graves grâce à l’égaliseur intégré. Pour ce faire, l’application Nothing X propose un égaliseur trois bandes (graves, moyens et aigus) avec la possibilité d’ajouter jusqu’à +6 dB ou -6 dB pour chacune de ses bandes. Si cet égaliseur s’avère trop complexe pour vous (même s’il est plutôt simple d’approche), il reste cependant possible d’opter pour le profil « plus de graves » disponible aux côtés de « plus d’aigus » et de « voix ».

Avec le preset « plus de graves », les titres écoutés sont nettement plus riches et plus entraînants, qu’il s’agisse de morceaux pop, de rock, d’électro ou même de jazz. En revanche, on regrette que l’égaliseur proposé par Nothing ne soit pas plus précis. Impossible par exemple de rehausser uniquement les bas médiums si on le souhaite.

Nothing CMF Buds Pro Une qualité d’appel moyenne

Comme on l’a vu, les CMF Buds Pro sont dotés de six microphones permettant aussi bien la réduction de bruit active, mais également de passer des appels téléphoniques.

Les écouteurs parviennent globalement à bien masquer les bruits alentour, mais sans toutefois annuler complètement l’ambiance sonore autour de vous. Au bout du fil, la personne aura ainsi l’impression d’avoir un souffle constant et votre voix sera capturée avec plus ou moins d’efficacité.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Concrètement, il lui faudra bien se concentrer pour comprendre tout ce que vous avez à lui dire tant la discussion peut devenir inintelligible s’il y a trop de nuisances sonores autour de vous.

Nothing CMF Buds Pro Une autonomie dans la norme

Dans chacun de ses écouteurs, Nothing a intégré une batterie de 55 mAh. De quoi permettre, selon le constructeur, jusqu’à 6 h 30 d’utilisation des CMF Buds Pro avec réduction de bruit et 11 heures sans annulation des bruits ambiants.

De mon côté, en montant le volume à 90 % et en poussant la réduction de bruit au maximum, j’ai pu écouteur de la musique avec les CMF Buds Pro pendant 6 heures et 56 minutes avant qu’ils ne tombent à court de batterie. La promesse est donc bien respectée et même dépassée. On a affaire à une autonomie dans la moyenne haute de ce qui se fait actuellement sur le marché.

Nothing indique par ailleurs que le boîtier des CMF Buds Pro intègre quant à lui une batterie de 460 mAh permettant, au total, 39 heures d’utilisation sans réduction de bruit et jusqu’à 22 heures avec.

Pour la recharge des écouteurs dans le boîtier, il faut compter 50 minutes pour les faire passer de 0 à 100 % de batterie.

Enfin, si Nothing fournit un câble USB-A vers USB-C pour la recharge du boîtier, le constructeur ne propose pas de bloc d’alimentation. Par ailleurs, le boîtier n’est pas compatible avec la charge sans fil par induction.

Nothing CMF Buds Pro Prix et date de sortie

Les CMF Buds Pro de Nothing sont disponibles en France depuis décembre 2023. Ils sont proposés au prix de 49 euros en trois coloris : orange, gris clair et gris foncé.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nothing CMF Buds Pro au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment