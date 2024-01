Test de la CMF Watch Pro : on a testé la première montre connectée de Nothing

Nothing a dévoilé, en fin d’année dernière, sa première montre connectée, la CMF Watch Pro, commercialisée pour la modique somme de 69 euros. Le constructeur fait la promesse d’une montre complète en matière de données liées à la santé, le tout pour un tarif largement tiré vers le bas. Nous avons voulu essayer cette montre, en vérifier la fiabilité des mesures et son ergonomie à l’utilisation. Que vaut réellement la CMF Watch Pro du constructeur Nothing ? Réponse dans ce test.

Nothing CMF Watch Pro Fiche technique

Modèle Nothing CMF Watch Pro Dimensions 46,9 mm x 39,87 mm x 12,89 mm Définition de l'écran 410 x 502 pixels Dalle AMOLED Poids 30,4 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Non Indice de protection IP68 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une montre achetée par la rédaction.

Nothing CMF Watch Pro Design industriel, moderne et plaisant

Existant en deux teintes, un gris foncé et un gris métallisé, le boîtier aluminium de cette montre connectée affiche un design se situant à mi-chemin entre une forme rectangulaire et carrée. Ses dimensions de 46,9 × 39,87 × 12,89 mm et son écran de 1,96 pouce lui confèrent une taille généreuse. Avec un seul bouton physique, localisé sur la tranche extérieure du boitier, le design de cette montre surprend surtout par la forme de ses bords. Ici, pas d’arrondi comme sur la plupart des montres inspirées de l’Apple Watch. Nothing créé la surprise et dévoile des bords droits, un style assez proche des courbes adoptées par les nouveaux iPhone.

Le bracelet à boucle qui accompagne ce boitier est, sans surprise, fabriqué en silicone. Avec une largeur de 22 mm, il est disponible en trois coloris : gris foncé, gris cendré et orange. Doté d’un système à pompe à relâchement rapide standard, il se change facilement et sans outil spécifique. Si les finitions générales de cette montre ne font pas très haut de gamme, son design se révèle cependant moderne et rend plaisant le port de l’objet.

Cette montre dispose par ailleurs d’un haut-parleur situé à côté de son bouton, sur la tranche latérale du boitier. Un microphone est également présent puisque cette montre est capable de passer des appels. Nous y reviendrons plus tard dans ce test. En revanche, la CMF Watch Pro n’est pas étanche à proprement parler. Si elle résiste aux éclaboussures, elle n’a pas été conçue pour être portée lors d’activités aquatiques.

Nothing CMF Watch Pro Belles dimensions et mode always-on exceptionnel

La CMF Watch Pro est surplombée d’un écran qui suit les courbes de son boitier et dispose de bordures arrondies. Utilisant la technologie de dalle Amoled, il profite d’un affichage aux dimensions généreuses de 1,96 pouce (4,98 cm) d’une définition de 410 × 502 pixels, ramenant la résolution à 332 pixels par pouce. La luminosité de l’écran atteint une valeur de 600 cd/m² à son maximum. Un chiffre dans la moyenne pour une montre connectée, mais très bon en regard de son positionnement tarifaire sur le marché. En pratique, l’écran est lisible en toutes situations de la vie quotidienne, sauf en plein soleil, situation dans laquelle il sera nécessaire de chercher un angle différent du poignet. En revanche, aucun capteur de luminosité automatique n’est présent, ce qui implique un réglage manuel du niveau d’éclairage de l’écran par l’utilisateur.

Un mode d’écran toujours allumé (always-on) est présent. Celui-ci fonctionne de façon efficace et réactive de concert avec la détection de l’orientation du poignet. Cette gestion du basculement entre le cadran de veille et la réactivation de l’affichage est excellente sur la CMF Watch Pro et fait partie des meilleures surprises que j’ai eues durant ce test. Néanmoins, un gros point noir se manifeste au tableau durant le sommeil : malgré l’activation du mode nuit et la réduction de la luminosité au minimum, le cadran de veille du mode always-on est éblouissant dans l’obscurité.

Nothing CMF Watch Pro Navigation intuitive et utilisation logicielle élémentaire

Nothing reste discret sur les composants qui font tourner sa CMF Watch Pro. Comme pour la partie technique du hardware, peu d’informations sont disponibles quant au système d’exploitation installé sur la montre, si ce n’est qu’il est probablement basé sur RTOS.

Le système logiciel qui fait tourner la CMF Watch Pro ne permet pas d’installer d’application supplémentaire aux modules présents d’usine. À ce sujet, aucune personnalisation n’est possible quant à l’affichage de telle ou de telle fonctionnalité sur la montre. Seuls les raccourcis de lancement des activités sportives sur la montre peuvent être modifiés depuis le smartphone. On regrette l’absence de plus de cadrans virtuels, ces derniers étant limités aux quatre modèles proposés par défaut.

La navigation depuis l’écran tactile de la CMF Watch Pro est assez intuitive : en glissant du haut vers le bas, on affiche le volet des paramètres rapides. Celui-ci contient notamment le réglage du niveau de luminosité, l’activation du mode nuit ainsi que celle du mode d’économie d’énergie. Le mouvement inverse, de bas en haut, permet d’ouvrir le volet des notifications. À ce sujet, les alertes recopiées depuis le smartphone sont configurables, évitant à l’utilisateur d’être submergé de ces notifications. Un glissement latéral, de droite à gauche et vice-versa, permet de faire défiler les écrans de résumés. Au menu : activité physique quotidienne, rythme cardiaque en temps réel, météo locale, récapitulatif du sommeil et écran des raccourcis pour les appels téléphoniques.

Un appui sur le bouton latéral de la montre assure l’accès à toutes les autres fonctionnalités : le lancement d’un exercice, l’exécution de la mesure du SpO2 ou de celle du niveau de stress, l’accès au déclencheur de l’appareil photo à distance, les minuteurs, etc. Appuyer de façon prolongée sur ce même bouton permet de redémarrer ou d’éteindre la montre.

Un raccourci vers une fonctionnalité d’assistant vocal est présent sur la montre. Cependant, elle ne sert qu’à activer l’assistant installé sur le smartphone (Google/Siri) et cette fonctionnalité n’est pas accessible facilement, nécessitant d’ouvrir le menu de la CMF Watch Pro. L’intérêt s’en voit fortement limité.

L’application CMF Watch est disponible sur les smartphones iOS et Android. Elle permet de configurer la montre et d’accéder à l’historique des entraînements et à toutes les données mesurées depuis la montre de Nothing. Son interface est simple, intuitive et reprend les codes de design utilisés sur la montre, pour une intégration visuelle plutôt réussie.

Nothing CMF Watch Pro Panel complet de fonctionnalité, fiabilité à revoir

Côté fonctionnalités de santé, la première montre connectée de Nothing fait de nombreuses promesses. Parmi les capteurs qu’elle embarque, citons un accéléromètre ainsi qu’un capteur optique conçu pour mesurer le taux d’oxygénation du sang (SpO2) et le nombre de battements cardiaques par minute. Concernant la mesure de la SpO2, si la CMF Pro Watch effectue un suivi continu durant le sommeil, il sera nécessaire de le lancer manuellement durant la journée dès que l’on souhaitera obtenir de nouvelles données. Dans le même registre, la montre effectue un suivi du sommeil. Celui-ci comporte l’enregistrement des phases traversées durant la nuit ainsi que la durée de repos.

Cette montre ne permet pas de réaliser d’électrocardiogramme. Ceci n’est d’ailleurs pas étonnant en regard de son prix de vente, on ne lui reprochera pas l’absence de cette fonctionnalité.

Capable de compter le nombre de pas effectués sur la journée, on reprochera néanmoins à Nothing de ne disposer d’aucun moyen d’exporter les données d’entraînements. Dans la même lignée, aucune intégration n’est proposée avec d’autres applications comme Strava ou Google Fit. Ceci réduit considérablement les possibilités de l’appareil, poussant l’utilisateur à se contenter de l’appli compagnon CMF Watch.

Capteur de fréquence cardiaque

Nous avons souhaité vérifier la fiabilité du capteur optique de fréquence cardiaque intégré à cette CMF Watch Pro. Pour cela, nous avons comparé les données issues de la montre et celles en provenance d’une ceinture cardio Garmin HRM Pro sur une même sortie de marche sportive. Lors du premier essai, la montre a enregistré des informations complètement erronées durant 10 minutes en plein entraînement, comme le montre la graphique ci-dessous.

Premier essai du test de fiabilité du capteur de fréquence cardiaque de la CMF Watch Pro // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

J’ai voulu donner une seconde chance à cette montre en réitérant l’expérience.

Ce nouvel essai se révèle légèrement plus concluant dans le sens où la montre n’enregistre aucune mesure « irréaliste » dans le cadre d’une activité physique. En revanche, la fréquence cardiaque est largement sous-évaluée tout au long de l’entraînement.

S’il est possible de choisir de définir et de recevoir des alertes en cas de fréquence cardiaque élevée ou trop basse au repos, on conseille de ne pas activer cette fonctionnalité. En regard des performances hasardeuses du capteur optique qui équipe cette CMF, les fausses alertes risquent d’être nombreuses.

GPS intégré de la CMF Watch Pro

La montre de Nothing intègre son propre GPS, économisant de la batterie au smartphone connecté. Compatible avec les systèmes GPS / Glonass / Galileo / QZSS et Beidou, cette CMF Watch Pro se veut résolument internationale. Encore faudrait-il que le captage de la position soit opérationnel.

Plusieurs tests de précision du GPS ont été effectués. Si la forme du tracé correspond à la mesure de référence sur un même trajet, la CMF Watch Pro semble ne pas réussir à déterminer ma position, même approximative. Dans mes deux essais, le rapport d’activité de la montre connectée de Nothing indique que je me situais lors de l’activité au Kazakhstan. Ce mauvais positionnement ressemble fortement à un bug logiciel. Étonné par cette géolocalisation en pleine Asie centrale, j’ai cependant découvert que plusieurs utilisateurs se plaignaient du même problème sur des forums et notamment sur Reddit. Il semble donc que le souci soit relativement commun. Nothing pourrait normalement publier une mise à jour du firmware ce qui réglerait ce problème.

Nothing CMF Watch Pro Belle surprise en matière d’autonomie

Nothing indique que sa CMF Watch Pro est dotée d’une batterie de 340 mAh. Le constructeur annonce une autonomie maximale de 13 jours. Toutefois, cette mesure est à prendre avec des pincettes, puisqu’elle dépend entièrement de l’utilisation faite de l’appareil. Dans le cadre de ce test, j’ai voulu pousser la montre dans ses derniers retranchements afin de me faire une idée de son autonomie maximale réelle. Pour cela, les paramètres suivants ont été activés :

Écran mode toujours allumé (always-on)

GPS activé en permanence

Surveillance du rythme cardiaque et de la SpO2 en continu

Luminosité au maximum, à l’exception de la nuit

Plusieurs activités sportives durant l’essai

Avec ces paramètres, l’autonomie réelle de la montre a été de 72 heures. Doté d’un chargeur propriétaire à connecteurs magnétiques, l’appareil s’est rechargé intégralement en 1 heure et 50 minutes.

Nothing CMF Watch Pro Appels possibles, mais pas de Wi-Fi

Pour le volet des communications, la montre de Nothing utilise le Bluetooth 5.3. L’objet peut être utilisé pour passer des appels, à condition que le smartphone soit à proximité, en raison de l’absence d’une fonctionnalité d’e-SIM. Si le haut-parleur suffit à restituer assez de volume pour appeler en intérieur, sa puissance ainsi que les performances du microphone ne suffisent pas dans un environnement urbain et bruyant.

On reprochera à la CMF Watch Pro de ne pas disposer de puce Wi-Fi, ce qui la rend dépendante de la proximité du smartphone pour se connecter au réseau et recevoir des notifications. D’ailleurs, cette montre n’intègre aucune fonctionnalité de paiement sans contact.

Nothing CMF Watch Pro Prix et disponibilité

La CMF Watch Pro est disponible depuis le 26 septembre 2023 à partir de 69 euros.