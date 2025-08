Nvidia GeForce Now en août 2025 : Voici les 18 jeux qui rejoignent la plateforme de cloud gaming, dont le dernier Mafia de 2K Games

On passe le reste des vacances en Italie ? En Sicile plus précisément, berceau de la mafia, ce qui nous amène à l’un des jeux les plus attendus du mois. La licence Mafia de 2K Games sort son nouveau volet qui revient aux origines de la criminalité organisée.

Avec plus de 2 300 jeux au compteur, Nvidia GeForce Now continue d’enrichir sa ludothèque en août avec les nouveautés du moment mais aussi d’anciens titres remis au goût du jour. Pour celles et ceux dont l’été est pluvieux, il y a ici largement de quoi occuper ses après-midi.

La sortie du mois – Mafia : The Old Country

Au début du 20e siècle, en Sicile, à l’époque où les organisations criminelles sont de plus en plus appelées « mafia », le jeune Enzo Favara rêve d’une vie meilleure que celle d’ouvrier dans une mine de soufre. Il rejoint alors la famille Torrisi et s’engage à lui être loyal et sacrifier sa vie si nécessaire, alors que les guerres territoriales entre familles mafieuses font rage.

Les nouveaux jeux disponibles maintenant sur GeForce Now

Grounded 2 (Steam, Xbox, PC Game Pass)

Achilles : Survivor (Steam)

Frosthaven (Steam)

Dead Take (Steam)

Farming Simulator 25 (Xbox, PC Game Pass)

High on Life (Xbox, PC Game Pass)

The King Is Watching (Steam)

Ultimate Chicken Horse (Xbox, PC Game Pass)

Les jeux à venir en août 2025 sur GeForce Now

Mafia : The Old Country (8 août – Steam)

Echoes of the End (12 août – Steam)

Supraworld (15 août – Steam)

VOID/BREAKER (20 août – Steam)

Aztecs : The Last Sun (28 août – Steam)

Among Us 3D (Steam)

Funko Fusion (Steam)

Field of Glory II : Medieval (Steam)

The Rogue Prince of Persia (Ubisoft Store)

No Sleep for Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (Steam)

Les jeux « surprise » de juillet 2025

GeForce Now rajoute tout le temps des jeux à ceux initialement prévus au début du mois. En plus de la vingtaine de jeux annoncés le mois dernier, la plateforme en a rajouté une douzaine :

Abiotic Factor (Xbox, PC Game Pass)

Barony (Steam)

BitCraft Online (Steam)

He Is Coming (Xbox, PC Game Pass)

Humanity (Xbox, Microsoft Store)

Legion TD 2 (Epic Games Store)

PEAK (Steam)

RoboCop : Rogue City (Xbox)

SteamWorld Dig (Steam)

SUPERVIVE (Steam)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Steam, Epic Games Store, Xbox, Microsoft Store)

WUCHANG : Fallen Feathers (Xbox, PC Game Pass)