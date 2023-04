Nvidia vient de révéler les jeux qui rejoindront son service de cloud gaming en avril 2023.

Le jeudi, c’est GeForce Thursday pour les amateurs de cloud gaming ! Comme toutes les semaines, Nvidia rajoute des jeux au catalogue de GeForce Now. Au programme, on peut noter quelques pépites indé, mais aussi un gros jeu attendu depuis très longtemps, puisqu’initialiement prévu pour 2015 : Dead Island 2.

Voici donc les nouveaux jeux à rejoindre la liste de compatibilité GeForce Now en avril 2023.

Les nouveaux jeux GeForce Now de la semaine

Shadows of Doubt (Steam, 24 avril)

Afterimage (Steam, 25 avril)

Roots of Pacha (Steam, 25 avril)

Bramble: The Mountain King (Steam, 27 avril)

The Swordsmen X: Survival (Steam, 27 avril)

Poker Club (Gratuit sur Epic Games Store, 27 avril)

Resident Evil 2 (Steam)

Resident Evil 3 (Steam)

Resident Evil 7 Biohazard (Steam)

Les jeux déjà sortis ce mois-ci

Les nouveaux jeux GFN à la fin du mois de mars

Voici les jeux ajoutés à GeForce Now lors de la dernière semaine de mars.

9 Years of Shadows (Steam)

Terra Nil (Steam, 28 mars)

Gripper (Steam, 29 mars)

Smalland: Survive the Wilds (Steam, 29 mars)

DREDGE (Steam, 30 mars)

Ravenbound (Steam, 30 mars)

The Great War: Western Front (Steam, 30 mars)

Troublemaker (Steam, 31 mars)

Have a Nice Death (Steam)

Tower of Fantasy (Steam)

Tunche (Epic Games Store)

On peut relever notamment la présence de Terra Nil, sorte de city builder écolo, ainsi que le rogue lite Have a Nice Death du côté des jeux indés à ne pas rater. Ceux qui veulent profiter de la puissance de GeForce Now se tourneront évidemment davantage vers Ravenbound et son open world.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.