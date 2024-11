Pourquoi les PC ARM sur Windows vont bientôt faire tourner plus de jeux

Les PC Windows fonctionnant sur l’architecture ARM seront bientôt compatibles avec un plus grand nombre de jeux et applications x86 grâce à cette mise à jour majeure.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour démocratiser l’architecture ARM sur Windows 11 24H2, Microsoft a introduit la solution d’émulation Prism. Cette couche de traduction permet ainsi aux PC Copilot+ de faire tourner une grande partie des applications x86 existantes en attendant leur compatibilité ARM native.

Cependant, elle était encore imparfaite alors que plusieurs logiciels ne pouvaient tout simplement pas tourner sur la toute nouvelle puce de Qualcomm, mais aussi celles d’Intel et AMD.

Cela devrait changer avec la nouvelle version de l’émulateur Prism qui supporte désormais un plus grand nombre d’applications pour les PC ARM.

L’émulation x86 s’améliore sur Windows 11

Microsoft vient de déployer une nouvelle version de Windows 11 à destination des membres Windows Insiders (build 27744). Celle-ci apporte notamment son lot d’améliorations pour Prism sur Windows 11 24H2.

Cette mise à jour permet « à un plus grand nombre d’applications x86 (x64) 64 bits de fonctionner sous émulation en prenant en charge davantage de fonctions du processeur sous émulation ».

Plus précisément, Prism supporte de nouveaux jeux d’instructions x86 comme les très classiques AVX et AVX2, mais aussi BMI, FMA, et F16C. Si de nombreuses applications x86 pouvaient tourner sans souci avec la version actuelle, cette mise à jour est notamment bénéfique pour les applications créatives mais aussi les jeux vidéo.

Adobe Premiere Pro 2025 peut maintenant être lancé sur un PC Copilot+ pour les membres Windows Insiders et de nombreux jeux pourront maintenant tourner sur les PC ARM, comme Starfield, Helldivers 2, Red Dead Redemption 2 ou encore Death Stranding qui nécessitaient tous l’extension AVX.

Rappelons cependant que des versions natives ARM64 de ces jeux et applications afficheront dans tous les cas de meilleures performances. Mais il s’agit là d’une sérieuse avancée pour l’architecture ARM sur Windows.