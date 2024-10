Windows 11 24H2 : voici toutes les nouveautés de la plus grosse mise à jour de Windows 11 depuis son lancement

Voici les principales nouveautés présentes dans Windows 11 24H2, la plus grosse mise à jour du système depuis son lancement en 2021.

On en parle depuis quasiment un an et elle arrive enfin : la mise à jour majeure de Windows 11, nom de code 24H2, commence son déploiement aujourd’hui, le mardi 1er octobre.

Celle qu’on pensait être Windows 12 est en réalité la mise à jour 2024 de Windows 11 selon l’appellation de Microsoft. Déjà disponible pour les PC Copilot+, elle intègre de nombreux changements et fonctionnalités dans toutes les parties du système.

Voici les principales nouveautés de cette mise à jour, disponible dans les prochaines semaines pour tous les PC.

Un nouveau mode d’économie d’énergie

Les PC portables avec Windows 11 pourront bénéficier d’un nouveau mode d’économie d’énergie qui s’activera en dessous d’un niveau de batterie personnalisable.

Celui-ci réduira la consommation de votre ordinateur en limitant les processus en arrière-plan, réduisant la fréquence de votre processeur ou encore en baissant la luminosité de votre écran.

Source : Windows Central

Celui-ci fonctionne aussi sur les PC de bureau en désactivant les différents effets graphiques de l’ordinateur ainsi que les applications en arrière-plan. Une fois ce mode activé, il sera impossible de changer le mode d’alimentation de l’appareil.

De plus, il sera possible de changer automatiquement de mode d’alimentation selon si votre PC portable est branché ou non au secteur.

Support du Wi-Fi 7 et Bluetooth LE Audio

Windows 11 24H2 supporte pleinement les dernières normes de connectivité, à commencer par le Wi-Fi 7 qui commence tout juste à s’inviter dans nos foyers. Plus rapide, robuste et efficiente, cette dernière version nécessite une puce spécifique pour fonctionner.

Microsoft a aussi annoncé le support du Bluetooth LE Audio, permet d’utiliser les fonctionnalités de multidiffusion (Auracast), ainsi que du son multicanal.

Source : Microsoft

Windows 11 24H2 intègre notamment des fonctionnalités pour les utilisateurs d’aides auditives, qui pourront configurer leurs appareils dans les paramètres Windows.

Un nouveau menu Démarrer personnalisable

Le menu Démarrer de Windows 11 accueille deux nouveautés dans cette mise à jour. La première, c’est la possibilité d’épingler n’importe quelle application dans la barre des tâches depuis le menu, chose qui n’était plus possible depuis Windows 11.

L’autre nouveauté, c’est un nouveau gestionnaire de comptes qui vous donne un clin d’œil les informations et avantages de votre compte Microsoft.

Un explorateur des fichiers plus intelligent

Microsoft en profite aussi pour améliorer l’expérience utilisateur au sein de son Explorateur de fichiers. Celui-ci est désormais nativement compatible avec la création de fichiers 7zip et TAR alors que Microsoft annonce des performances accrues lorsque vous décompressez un fichier ZIP.

Les utilisateurs peuvent dorénavant déplacer ou copier des fichiers vers d’autres dossiers grâce au fil d’Ariane présent dans la barre d’adresse. Les boutons « Copier », « Coller » ou encore « Renommer » sont à présent de grandes icônes positionnées en haut du menu clic droit pour un accès plus rapide.

Le support des fonds d’écran HDR

Cela fait plus d’un an que la fonctionnalité a été introduite aux membres Windows Insiders et elle est maintenant disponible dans la version finale de Windows 11 : vous pouvez appliquer des fonds d’écran HDR dans Windows.

Si vous avez un écran ou un téléviseur compatible avec la norme HDR, il sera possible d’utiliser une image .XJR comme fond d’écran. Si vous disposez de plusieurs écrans, dont un en SDR, alors Windows affichera l’image dans le bon mode.

Une intégration du smartphone plus profonde

L’application Mobile connectée gagne aussi en fonctionnalités sur Windows 11 24H2. Une nouvelle section vous permettra de gérer rapidement vos différents appareils mobiles connectés à Windows pour notamment les utiliser en tant que webcam.

L’application Mobile connectée s’intègre désormais pleinement au menu Démarrer

Un menu de Paramètres rapides plus pratique

Le menu de Paramètres rapide, c’est celui qui s’affiche lorsque vous cliquez sur les différentes icônes système à droite de votre barre des tâches. Celui-ci gagne en souplesse avec la possibilité de scroller pour parcourir les différentes options, mais aussi d’en personnaliser la position.

Le menu Wi-Fi intègre enfin un bouton pour rafraîchir la liste des réseaux à proximité. Les performances de ce menu devraient être nettement supérieures sur cette version de Windows 11.

Un mode Voice Clarity pour votre microphone

Une nouvelle fonctionnalité pour votre microphone est disponible dans Windows 11 24H2. Celle-ci améliore la clarté de votre voix en supprimant les bruits de fond grâce à l’IA.

Source : Microsoft

Il n’est même plus besoin de posséder un PC IA pour l’activer, celle-ci fonctionne avec n’importe quel processeur x64 et Arm64. Vous pouvez aussi l’utiliser dans des applications externes qui utilisent le mode de traitement du signal « Communications » au sein de Windows (Discord, Slack, WhatsApp, etc.)

De nouvelles fonctionnalités Copilot+

Les possesseurs de PC certifiées Copilot+ (avec une puce NPU de 40 TOPS minimum) peuvent déjà profiter des fonctionnalités IA de Microsoft comme les outils de génération d’image de Paint, d’édition de Photos ou encore des Studio Effects pour les appels vidéo.

Cette version finale de Windows 24H2 intègre plusieurs nouveautés Copilot compatibles exclusivement avec ces PC :

Copilot Voice pour converser avec Copilot à la voix

Copilot Daily, un condensé de l’actualité personnalisé

Think Deeper, pour des requêtes plus complexes au sein de Copilot

Copilot Vision, pour utiliser Copilot plus intelligemment dans le navigateur Edge

La mise à jour marque aussi le grand retour de Recall, la mémoire parfaite de votre PC. Microsoft assure avoir travaillé sur la sécurité de l’outil pour qu’il ne capture aucune donnée sensible.

Dans le reste des nouveautés, Microsoft a boosté la recherche Windows à l’IA pour retrouver plus facilement vos paramètres et fichiers.

La recherche s’améliore sur Windows 11. // Source : Microsoft

Les applications Photos et Paint intègrent de nouvelles fonctionnalités sur les PC Copilot+. La première permet désormais de supprimer des éléments grâce à la gomme magique ainsi que d’améliorer la définition d’une image. Paint quant à lui vous aide à dessiner grâce à une fonction de remplissage génératif.

Microsoft

Enfin, un nouveau menu contextuel appelé Click to Do permet aux utilisateurs d’effectuer de lancer rapidement une recherche visuelle sur une image, de la modifier, de réécrire un texte grâce à l’IA ou encore de l’expliquer.

Microsoft commence le déploiement de cette mise à jour de Windows 11 dès aujourd’hui, mais il se peut qu’elle ne soit pas disponible pour tout le monde sur Windows Update.

L’option à activer pour bénéficier de la mise à jour plus rapidement

Dans les prochaines semaines, les PC compatibles recevront la mise à jour 24H2 s’ils ont activé l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » au sein de Windows Update. La mise à jour devrait être ensuite proposée après avoir cliqué sur le bouton « Rechercher des mises à jour ».

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Windows 11 24H2 n’est pas encore proposé dans Windows Update sur nos différentes machines. Pas d’inquiétude si c’est aussi le cas pour vous : Microsoft semble vouloir prendre son temps avec cette mise à jour.

En cas d’incompatibilité, qu’elle soit matérielle ou logicielle, alors la mise à jour sera impossible jusqu’à la résolution du conflit.