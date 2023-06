Windows 12 : nouveautés, date de sortie, tout ce que l’on sait sur le futur système

Microsoft travaille au développement de Windows 12 pour remplacer Windows 11 après trois ans de services. Le nouveau système d'exploitation devrait notamment mettre en avant l'IA.

Microsoft travaille dans les coulisses sur Windows 12, le prochain système d’exploitation pour PC. La firme n’a pas encore dévoilé cette nouvelle version, mais des bruits de couloirs nous permettent déjà d’en savoir plus sur le projet.

Nouveautés : que peut-on attendre de Windows 12 ?

Connue sous les noms de code « Next Valley » ou « Hudson Valley », la mise à jour vers Windows 12 est pour le moment drapé de mystère.

De l’IA, toujours de l’IA

Windows 12 devrait mettre l’accent sur l’intégration de l’IA au système. Microsoft va déjà en proposer une première version avec Windows Copilot pour Windows 11 en 2023, mais la firme aimerait aller encore plus loin.

On peut imaginer une intégration à de nombreuses applications native, pour générer des retouches photo intelligemment ou que le système puisse aider à l’organisation des fichiers dans l’explorateur.

CorePC : un changement en profondeur

L’un des changements fondamentaux de Windows 12 serait une refonte de ses couches les plus basses pour moderniser le système et renforcer sa sécurité. On parle ici de Windows Core OS dont la mise à jour serait surnommée « CorePC ». Il s’agit du composant de Windows qui comprend le noyau du système ainsi que les pilotes et les API.

Avec l’évolution du système, Microsoft pour créer un Windows plus modulaire, et donc adapté à chaque appareil. On pourrait imaginer une version de Windows sans le support de win32 avec seulement l’accès à Microsoft Edge ou au Microsoft Store par exemple.

Ces changements pourraient aussi permettre une installation simplifiée des mises à jour. En effet, la partition de CorePC serait désormais séparée de celle où l’on retrouve les dossiers Windows, Program Files ainsi que les données utilisateurs.

Des nouveautés gaming ?

Le gaming est devenu un axe important du développement de Windows, en particulier pour pousser le PC Game Pass.

Grâce aux déclarations de Microsoft, on croit comprendre que Windows 12 devrait s’inspirer des meilleures fonctions de la Xbox. On pourrait notamment voir arriver « Quick Resume », la fonction qui permet de mettre en veille et de reprendre des jeux quasi instantanément sur Xbox.

On aimerait aussi voir Microsoft enfin proposer une interface optimisée pour les PC au format console de jeu portable comme la ROG Ally ou le Steam Deck. Aujourd’hui, Windows représente le point faible de ce genre de machines et crée une grande frustration chez les joueurs.

On peut aussi s’attendre à une mise à jour majeure pour DirectX qui pourrait, enfin, intégrer une API standard pour les techniques de supersampling comme AMD FSR, Nvidia DLSS et Intel XeSS afin de faciliter le travail des développeurs.

Et l’optimisation pour ARM

Depuis 2020, Apple a démontré qu’une transition vers une architecture ARM pouvait faire beaucoup de bien dans l’univers des PC portable. Malheureusement, le chemin engagé par Microsoft depuis Windows 8 n’a pas encore permis à l’écosystème PC de sortir une machine vraiment convaincante sous ARM.

Avec Windows 12, Microsoft devrait une nouvelle fois proposer des optimisations pour la plateforme ARM. C’est ce que laissent entendre des offres d’emploi publiées par la firme. Par ailleurs, Qualcomm prépare avec Oryon une toute nouvelle plateforme à l’architecture optimisée pour les PC. Sur le papier, cela promet d’être bien plus performant. Microsoft pourrait aussi clôturer l’exclusivité de Qualcomm avec Windows et laisser des concurrents comme MediaTek également proposer leurs puces.

Du côté des Chromebooks, Google et Nvidia semblent à la manœuvre pour proposer des PC avec processeur ARM et puce graphique Nvidia GeForce. Microsoft pourrait aussi s’en inspirer pour Windows.

C’est déjà la fin de Windows 11 ?

Avec le lancement de Windows 11, Microsoft a décidé de revenir à un cycle de développement plus court pour les versions majeures de Windows. Le règne de Windows 10 entre 2015 et 2021 avait notamment déplu aux partenaires fabricants de Microsoft qui perdait un argument de poids pour suggérer un renouvellement aux clients.

Bien sûr, cela ne signifie pas que Microsoft repart d’une page blanche pour le développement de son système. Sur le plan technique, Windows 12 sera avant tout une mise à jour de Windows 11 comme ce dernier l’était pour Windows 10. On peut toutefois s’attendre à des changements significatifs pour accompagner ce lancement.

Quel processeur ou configuration pour Windows 12 ?

Le lancement d’une nouvelle version de Windows peut permettre à Microsoft de changer la configuration minimale technique pour faire tourner le système. La firme avait notamment coupé le support officiel avec de nombreux PC au lancement de Windows 11 en exigeant l’utilisation d’un processeur récent.

Pour Windows 12, l’intégration de fonctions liées à l’IA pourrait permettre à Microsoft de justifier un support hardware plus récent avec des processeurs optimisés pour ce système. Une fuite concernant la plateforme Meteor Lake d’Intel va dans ce sens, tout comme la communication de Microsoft autour de ses partenariats avec ARM et AMD.

Quand va sortir Windows 12 ?

On ne connait pas encore la date de sortie précise de Windows 12. En revanche, les rumeurs autour du développement du système pointent vers une sortie prévue à l’automne 2024.

On peut s’attendre à un lancement commercial au mois d’octobre 2024 avec une série de nouveaux appareils.

Comment télécharger et essayer Windows 12 ?

En attendant le lancement de Windows 12, il sera possible de tester les nouveautés du système en beta. Pour cela, il faut s’inscrire au programme Windows Insider et utiliser le canal Canary que Microsoft a lancé à dessein pour l’occasion.

Attention, ces versions seront très instables dans un premier temps et toutes les nouveautés testées par Microsoft ne seront pas forcément déployées dans la version commerciale.

