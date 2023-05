Windows 12, puces ARM et IA : le plan de Microsoft pour affronter Apple

Des offres d'emploi de Microsoft laissent entendre que la firme veut créer ses propres puces ARM afin de pouvoir challenger Apple. Cet effort s'inscrirait dans le même élan que la mise à jour Windows 12 boostée à l'intelligence artificielle.

Doucement, mais sûrement, Microsoft est en train de préparer Windows 12. Or, pour accompagner cette évolution logicielle, l’entreprise chercherait aussi à muscler drastiquement son jeu du côté du hardware. Ainsi, d’après le site Windows Latest, la multinationale américaine voudrait créer ses propres puces ARM pour marcher dans les pas d’Apple qui impressionne le monde du PC depuis quelques années avec ses puces M : le futur Apple M3 fait d’ailleurs déjà saliver.

Un pôle « Microsoft Silicon Team » aurait ainsi été cré en interne pour se pencher activement sur la question. Cette équipe travaillerait ainsi main dans la main avec des partenaires de l’entreprise pour rattraper le retard des machines Windows. Des offres d’emploi ont été découvertes par Windows Latest. Le média précise toutefois que la plupart ont été supprimées entretemps.

Les missions décrites étaient cependant assez explicites. Les postes décrits évoquaient des missions liées aux SoC (systèmes sur puce) ainsi que des conceptions à hautes performances et à large bande passante.

Des offres d’emploi assez explicites

L’une des offres affirmait clairement que la Microsoft Silicon Team recherchait « un architecte en chef pour systèmes sur puce (SoC) en silicium ayant de l’expérience dans l’architecture de SoC à haute performance et dans l’architecture et la conception de CPU et de GPU ». Il était même précisé que la personne attendue à ce poste serait « responsable de la construction de SoC complexes, à la pointe de la technologie ».

Windows Latest affirme avoir consulté des documents indiquant que la personne recrutée serait chargée de « créer des modèles de programmation SoC, des exigences de performances SoC claires et complètes, et de travailler avec les équipes hardware et software ».

Autant d’indice laissant entendre que Microsoft, à travers sa Silicon Team, veut aller chercher des noises à Apple sur le terrain des puces ARM pour pouvoir proposer — via sa marque ou celles de partenaires — des machines puissantes et endurantes… mais pas que.

Windows 12 et l’IA

Windows Latest rappelle que, aux dernières nouvelles, Windows 12 devrait être dopé à l’intelligence artificielle. Les optimisations hardware entraperçues ici pourraient donc aussi participer à la création de cette plateforme centrée sur l’IA.

À cet égard, Microsoft multiplie les efforts autour de l’IA, aussi bien avec le nouveau Bing qu’à travers certaines de ses applications comme Word, Outlook et Teams. Quant à la sortie de Windows 12, elle est attendue pour 2024.

