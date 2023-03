Windows 12 : vous pourrez le tester en avance grâce à Windows Canary

Microsoft modifie les règles de son programme Windows Insider en amont de l'arrivée de Windows 12 dans le circuit de test.

Depuis son élaboration avec Windows 10, le programme Windows Insider de Microsoft a subi quelques changements majeurs. Ce programme permet pour rappel de télécharger et tester en avance les prochaines versions de Windows.

Les membres ont le choix entre plusieurs canaux de diffusion des versions, selon qu’ils souhaitent plutôt des versions très tôt dans leur développement et potentiellement instables, ou au contraire une version quasi prête à être déployée. Le système fonctionne un peu comme les navigateurs où l’on peut télécharger une Beta ou une version Dev en avance pour tester les nouveautés.

Microsoft a dévoilé de nouveaux changements important pour le programme Windows Insider, ouvrant la voie au test du futur Windows 12.

Un nouveau canal Canary et des changements pour Dev

Le programme propose désormais quatre canaux. Le canal Beta et le canal Release Preview ne changent pas, ce sont ceux qui permettent de tester des versions plutôt stables des nouveautés.

La grande nouveauté, c’est le canal Canary qui permet, comme pour un navigateur, de tester des versions très fraiches en termes de développement, qui peuvent donc être instables et avec très peu de documentation.

Microsoft indique que ce canal peut proposer de nouvelles versions avec des « changements pour la plateforme, parfois majeurs, comme des changements pour le noyau Windows ou de nouvelles APIs ». La firme prévient aussi que des nouveautés introduites dans le canal Canary pourraient ne jamais voir le jour pour le grand public et être abandonnées en cours de développement.

Un changement aussi important qu’une modification du noyau Windows justifie généralement un nouveau nom pour la version de Windows. Compte tenu du calendrier et de la description du canal, il y a donc des raisons de penser que Microsoft souhaite proposer ici les premières build de Windows 12.

Et le canal Dev ?

Les membres du programme Insider qui étaient dans le canal Dev et avaient reçu une version de Windows 11 avec une build 25000 seront automatiquement migrés vers ce nouveau canal. Microsoft devrait vous envoyer un mail si vous êtes concernés.

La firme prévient que le canal Dev devrait tout de même garder ce rôle de test des nouveautés qui pourraient également ne jamais voir le jour. Les versions proposées en canal Dev devraient tout de même proposer un niveau de stabilité supérieur au canal Canary.

Officiellement, Microsoft indique que ce canal Dev ne vise pas une version particulière de Windows, mais on pense comprendre que la firme devrait y tester des nouveautés destinées in fine à Windows 11. Dans un paragraphe de son article d’annonce, la firme se contredit et confirme cette théorie en résumant son canal Dev à un accès aux « dernières versions de Windows 11 ».

Windows 12 : c’est parti

Cette refonte du programme Insider doit donc surtout servir de base pour lancer les tests autour de Windows 12. La prochaine version du système de Microsoft doit notamment mettre le paquet sur l’intégration de l’IA. Le lancement n’est pas attendu avant 2024.

