Windows 11 : comment télécharger et installer la beta Insider

Windows 11 est disponible en test pour les membres du programme Insider. Voici comment télécharger et installer la nouvelle version de Windows en avance.

Après une présentation remarquée et quelques problèmes de communication, Windows 11 est officiellement disponible pour les membres du programme Insider. Si vous voulez essayer l’OS en avance, voici comment faire.

Beta, vie privée et usage professionnel

Tout d’abord un message d’avertissement. Windows 11 est seulement disponible en version Insider pour le moment, dans le canal Dev qui plus est. Cela signifie qu’il peut y avoir des bugs très pénibles, voire bloquants, dans ces versions, qui seront corrigés plus tard dans d’autres mises à jour.

Autrement dit, il est fortement déconseillé d’installer cette beta sur sa machine principale ou pire, sur une machine à usage professionnel.

Par ailleurs, puisque c’est une beta, Microsoft se réserve le droit d’aspirer beaucoup de données en télémétrie pour identifier et corriger les problèmes. C’est le but du jeu pour Microsoft : faire tester le logiciel sur un maximum de configurations différentes dans le monde pour prendre des retours automatisés ou non.

Configuration minimale

Microsoft a annoncé la configuration minimale suivante pour Windows 11.

Processeur 2 cœurs, 1 GHz, dans la liste des processeurs AMD, Intel ou ARM

4 Go de RAM

64 Go de stockage

UEFI, Secure Boot et TPM 2.0

DirectX 12 avec WDDM 2.x

Écran de plus de 9 pouces avec définition 1280 x 720 pixels

Notez que cette configuration minimale ne s’appliquera qu’à la sortie de Windows 11 et pourrait évoluer d’ici là. En attendant, le programme Insider ne restreint pas l’installation de Windows 11 (en beta) sur les PC qui ne correspondent pas aux critères concernant le TPM et la liste de processeurs.

Attention, Microsoft prévient qu’il ne devrait pas être possible d’installer la version stable de Windows 11 sur les PC qui ne correspondent pas aux critères définitifs. La firme indique qu’en octobre, il sera nécessaire de réinstaller Windows 10 sur ces PC pour continuer de recevoir un support.

Comment tester Windows 11 sur un PC ?

L’installation de la beta depuis un PC sous Windows 10 est assez simple. Il suffit de s’inscrire au programme Windows Insider. Pour cela, il faut se rendre dans l’application Paramètres, puis dans la partie « Mise à jour et sécurité » et enfin dans la rubrique « Programme Insider ».

Lors de l’inscription, le système va vous demander de choisir vos « paramètres Insider ». Pour tester Windows 11, il faut sélectionner « Canal Dev » en attendant l’arrivée des premières builds dans le canal Beta.

La page Windows Insider reste blanche

Si la page Windows Insider reste blanche dans les paramètres sans vous laisser la possibilité de vous inscrire, c’est très probablement en raison de vos paramètres de confidentialité.

Rendez-vous dans les paramètres de confidentialité de Windows 10 et acceptez de transmettre les données de diagnostic facultatives. Elles sont nécessaires pour être dans le programme Insider.

Compte Microsoft obligatoire sur Windows 11 Famille

Si vous avez une édition famille de Windows 10, Microsoft va vous proposer une mise à jour vers Windows 11 Famille. Attention, avec cette nouvelle version, l’utilisation d’un compte Microsoft devient obligatoire.

Elle reste facultative pour Windows 11 Pro.

Comment tester Windows 11 sur une machine virtuelle ?

Un bon moyen de tester Windows 11 sans prendre aucun risque sur votre machine est de le tester sur une machine virtuelle.

Pour cela il faut un gestionnaire de machines virtuelles comme Hyper-V de Microsoft (sur Windows 10 Pro, Education ou Entreprise) ou VirtualBox.

Attention, il est nécessaire d’avoir une machine suffisamment puissante avec au moins 8 ou 16 Go de RAM et un processeur moderne et performant.

Pour profiter de Windows 11 à travers une machine virtuelle, il faut d’abord télécharger l’ISO de la dernière version Insider Dev de Windows 10 en date.

À partir de cette installation, il sera possible de suivre la même procédure que pour un PC classique, en passant par les paramètres de Windows 10 pour installer la mise à jour vers Windows 11.