Windows 11 : la première beta Insider est là avec quelques surprises

Elle était très attendue. Microsoft propose aux membres du programme Insider de tester Windows 11 en avance avec la build 22000.51.

Après une présentation remarquée et des problèmes de communication tout aussi remarquable, Microsoft est prêt à la proposer Windows 11 en test. En attendant la sortie officielle prévue à la fin de l’année 2021, la firme peut compter sur les membres du programme Insider pour tester son futur OS en version beta et ainsi proposer des retours sur les différents problèmes et bugs rencontrés.

Windows 11 presque tel qu’il a été présenté

Celles et ceux qui suivent de près le développement de Windows le savent déjà : la base du système est pour ainsi dire terminée. Ainsi la première build proposée par Microsoft ici propose déjà beaucoup des nouveautés attendues pour Windows 11.

On retrouve le nouveau Microsoft Store, après une mise à jour des applications, le nouveau menu Démarrer au centre, les Widgets qui remplacent définitivement les tuiles dynamiques ou encore la refonte graphique du système avec ses fameux bords arrondis. Pour une première beta, l’ensemble est déjà très harmonieux il faut le reconnaitre.

Le nouvel explorateur de fichier est également là. Il faut attendre un redémarrage système pour le voir apparaitre. Il intègre la nouvelle interface de Windows 11 avec un nouveau menu contextuel cohérent. Pour garder l’intégration des autres logiciels tout en proposant quelque chose d’harmonieux, Microsoft a tout simplement relégué les applications en questions dans un sous-menu. Les habitués du « clic droit > extraire avec 7 Zip » ou du « clic droit > ouvrir avec Notepad++ » devront donc ajouter une étape à leurs opérations.

Quelques surprises

Cette build est aussi l’occasion de découvrir quelques nouveautés inattendues, mais bienvenues.

Côté interface, nous avons remarqué que la nouvelle barre des tâches proposait une fenêtre flottante lorsqu’on laisse le curseur sur certaines icônes. Par exemple l’icône de recherche dévoile un menu avec les résultats récemment choisis et une option pour taper la recherche, sans clic. On a aussi une fenêtre flottante pour passer rapidement d’un bureau à l’autre depuis le multitâche.

Il y a également l’option Dynamic Refresh Rate dévoilée par Microsoft dans l’article d’officialisation de cette version. Cette nouvelle option concerne uniquement certains PC portables pour le moment. Elle permet de rendre dynamique le taux de rafraichissement de l’écran comme ce que l’on connait sur iPad ou smartphone. Ainsi l’écran passera à 120 ou 144 Hz si vous utilisez le stylet ou que vous êtes dans une utilisation très active de l’écran avec beaucoup de scrolling, pour fluidifier l’affichage. En revanche, pour économiser des performances et de l’autonomie, le PC ralentira l’écran s’il estime que c’est nécessaire, par exemple devant un film.

Et quelques problèmes

Attention, comme toute version beta d’un logiciel, la build 22000.51 n’est pas exempte de bugs qui peuvent être gênants ou bloquants. Microsoft en liste plusieurs sur le blog officiel.

La barre des tâches n’apparait pas sur d’autres écrans que le principal

Les paramètres peuvent être inaccessibles si l’on installe Windows 11 depuis un PC avec plusieurs profils utilisateurs

Les icones d’application peuvent ne pas charger pendant une recherche

Le bouton installation du nouveau Microsoft Store peut ne pas fonctionner

Pour donner seulement quelques exemples des problèmes bloquants. La liste complète est sur le blog de Microsoft qu’il est vivement conseillé de lire avant l’installation d’une beta.

La build 22000.51 de Windows 11 est disponible dans le canal Dev du programme Windows Insider.