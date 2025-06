Voici comment Microsoft veut éviter la confusion des ports USB-C sur Windows 11

Microsoft veut imposer aux constructeurs de PC portables des standards clairs associés aux ports USB-C pour leur assurer une meilleure compatibilité sur Windows 11.

Le port USB-C du Dell XPS 13 (2020)

L’arrivée du port USB-C était censée simplifier notre quotidien. Capable, en théorie, d’assurer l’affichage, le transfert de données ou encore la charge d’un ordinateur, ce format de câble a pu créer de nombreux incidents au fil des années.

Des problèmes qui ne l’ont pourtant pas empêché de s’implanter progressivement, jusqu’à devenir la norme plébiscitée par l’Union européenne et en France. Face à cette norme aux multiples usages, Microsoft veut simplifier le milieu.

Une norme claire

Dans un billet de blog, Microsoft revient en détail sur cette nouvelle certification matérielle. Selon la firme de Redmond, 27% des PC équipés de port USB4 (USB-C) affichent des notifications de fonctionnalités limitées. Si du côté des constructeurs de nouvelles descriptions de ces ports vont permettre d’y voir plus clair, Microsoft souhaite aller plus loin et imposer des règles de compatibilités minimales pour chaque port.

Nouvelles normes associées à l’USB-C. // Source : Microsoft

Le programme de compatibilité matérielle Windows (WHCP) associé à une mise à jour de Windows 11 24H2 va permettre :

À tout port USB-C de permettre le transfert de données, la charge ainsi que l’affichage d’un écran.

Les ports USB 40 Gbit/s devront quant à eux être totalement compatible avec le PCIe, le Thunderbolt 3 et permettre l’affichage d’un double écran 4K à 60 Hz.

Avec ces nouvelles normes, le port USB-C pourrait enfin devenir le port universel temps attendu.