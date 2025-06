Voici à quoi ressemble le PC RTX AI surpuissant dédié à l’IA conçu par Nvidia et Materiel.net

Une tour de PC surpuissante équipée des meilleurs composants du moment, non pas pour jouer, mais pour faire tourner des IA en local ? Depuis quelques jours, c’est ce que propose Materiel.net sur sa boutique en ligne. Nous avons pu essayer le PC Astral IA et voir comment il se débrouillait avec un NIM de Nvidia.

Le PC Astral IA de Materiel.net, avec un outil de génération d’images par IA tournant sous Blender.

On connaît bien Materiel.net pour ses innombrables références de composants et son configurateur de PC. Le e-commerçant français propose aussi une large gamme de PC, montés, testés et optimisés par ses experts et permettant de satisfaire tous les besoins : gaming, bureautique et professionnel. Pour accompagner les nouveaux usages, Materiel.net propose désormais une nouvelle gamme de PC, dédiée à l’IA.

Materiel.net s’est en effet associé à Nvidia pour proposer une série de machines montées par ses spécialistes, mais aussi des composants et des PC portables capables de faire tourner des LLM en local.

À l’heure actuelle, La gamme de PC IA de Materiel.net comporte trois PC équipés des meilleurs composants du moment, avec des tarifs allant de 1559,95 euros à 3499,99 euros. Les voici :

PC Astral IA par Materiel.net : et l’IA devient élégante

Qui a dit que les tours de PC “professionnelles” devaient forcément être tristes ou austères ? Pendant tout son séjour dans nos locaux, le PC Astral IA de Materiel.net a continuellement eu droit à des remarques élogieuses des collègues qui passaient à côté. “Mais elle est super belle cette tour !”, “C’est vraiment du bois à l’avant ?”

Materiel.net a utilisé le boitier North XL TG de Fractal Design pour sa tour Astral IA. Un design qui ne laisse personne indifférent.

Oui, c’est vraiment du (vrai) bois à l’avant. Materiel.net a en effet eu le bon goût de choisir le boitier North XL TG de Fractal Design, en version blanche qui plus est, pour abriter tous les composants qui constituent cette configuration. L’avant de la tour est composé de fines tranches de chênes, ce qui lui confère un aspect unique et premium. C’est typiquement le genre de boîtier que l’on ne veut pas cacher.

Élégant, ce boîtier renferme une configuration qui l’est tout autant. Rien de moins que les meilleurs composants que l’on peut trouver actuellement sur le marché. Il embarque :

une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5080 (la version Ventus 3x OC White de MSI)

un processeur AMD Ryzen 9 9950X3D

Une carte mère Gigabyte B850 Eagle WiFi6E

64 Go de RAM DDR5

Un SSD de 2 To

une alimentation de 1000 Watts

Naturellement, la tour est parfaitement montée et prête à l’emploi dès sa sortie du carton. Materiel.net fournit un manuel de mise en route en français, un câble d’alimentation, ainsi que la boîte complète de la carte-mère.

Le cable management quant à lui est tout simplement impeccable : rien ne dépasse sur la carte mère, tout est parfaitement caché, serré et optimisé. Du travail de pro, comme toujours avec les configurations signées par Materiel.net. Le choix des composants “accessoires” est également louable : un kit de watercooling Liquid Freezer III 360 d’Artic est présent pour refroidir le processeur. Mieux, il a le bon goût d’être très sobre (comprenez : sans aucune LED) et très silencieux.

De la puissance à revendre

Une telle configuration est capable de faire tourner n’importe quel jeu vidéo récent à plus de 200 FPS. Mais elle a été avant tout conçue pour l’IA. Pour la tester, nous avons installé AI Blueprint for 3D Guided Generative AI. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un exemple assez parlant de l’imbrication entre le hardware développé par Nvidia et le savoir-faire de ses équipes de développeurs, dont la mise à disposition récente des NIMs est le dernier avatar.

La proposition d’AI Blueprint for 3D Guided Generative AI de Nvidia est particulièrement intéressante. Plutôt que de générer des images au résultat souvent aléatoire, ce projet permet de demander à une IA de compléter un projet en 3D pour en faire une image en 2D. Autrement dit, de contraindre l’IA à se baser sur un modèle 3D pour mieux contrôler le résultat final sur l’image en 2D.

Depuis un modèle 3D, AI Blueprint for 3D Guided Generative AI est capable de générer une image en 2D prenant en compte les contraintes dictées dans un prompt.

Pour installer ce type de dispositif de génération d’IA, il est nécessaire de suivre de nombreuses étapes : installation de WSL2 sous Windows (pour installer et accéder à des distributions Linux depuis Windows), de Blender, configuration de clé API, installation en ligne de commande, etc. Un processus qui n’est pas particulièrement compliqué (la page dédiée de Nvidia est très claire et de bonnes vidéos Youtube sur le sujet existent), mais une installation qui comporte malgré tout quelques bugs ici et là. On vous conseille ainsi de passer le PC en langue anglais via les paramètres de Windows, ce qui corrige une bonne partie des problèmes que l’on peut rencontrer lors de l’installation.

Cette image, générée avec AI Blueprint for 3D Guided Generative AI n’a pris que quelques secondes à faire avec le PC Astral AI de Materiel.net.

Une fois le tout correctement installé, c’est au tour du PC, de Blender, de Comfy UI et surtout du modèle génératif FLUX.1-dev, encapsulé et déployé sous forme de microservice NIM de jouer. Il ne faut alors qu’une petite quinzaine de secondes au PC Astral IA pour générer une image à partir d’un prompt.

En important ou en créant des modèles 3D dans Blender, il est alors très simple de générer des concepts architecturaux, des visuels pour des campagnes publicitaires ou un brouillon d’environnement pour un jeu vidéo.

Générer un podcast, une image ou un assistant virtuel est désormais très simple avec les technologies Nvidia

Si le PC Astral IA est aussi rapide dans la génération d’image, c’est en grande partie grâce à l’expertise de Nvidia dans ce domaine. Dans le cas d’AI Blueprint for 3D Guided Generative AI, c’est le NIM déployé en local sur le PC qui permet d’aller aussi vite. Dans notre cas, le NIM FLUX.1-dev s’appuie sur les optimisations matérielles de Nvidia (TensorRT, quantification FP4/FP8) afin de doubler la vitesse d’inférence par rapport à une exécution classique du modèle sous PyTorch.

La génération de contenu par IA s’appuie sur les performances des cartes graphiques Nvidia de dernière génération.

Pour être plus précis, la carte graphique GeForce RTX 5080 bénéficie des Tensor Cores de 5e génération, capables d’effectuer jusqu’à 1801 TOPS (trillion d’opérations par seconde). Cette carte graphique est aussi l’une des seules du marché à supporter le FP4 une méthode de quantification inférieure (peu ou prou équivalente à la compression de fichier) qui permet de diminuer la quantité de mémoire utilisée pour les opérations (moitié moins que le standard actuel, le FP16).

Nvidia met aujourd’hui à disposition des développeurs de nombreux “Blueprints” (ou « méthodes de génération » en français) pour exploiter la puissance des cartes graphiques en matière d’IA. Nvidia met a disposition des développeurs et des entreprises de nombreuses méthodes de génération de contenu sur une page dédiée de son site officiel, Nvidia Nim APIs. Pour filtrer les Blueprints qui peuvent tourner en local, il suffit de faire une recherche sur le tag « run on rtx ».

